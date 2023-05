Hamilton o selitvi k Ferrariju: Vam je bilo dolgčas?

Očitno so bili novinarji zdolgočaseni, da so si izmislili zgodbo o Ferrariju, pravi Hamilton.

Očitno so bili novinarji zdolgočaseni, da so si izmislili zgodbo o Ferrariju, pravi Hamilton. Foto: Reuters

"Ne," je bil jasen odgovor Lewisa Hamiltona na vprašanje, ali se res pogovarja s Ferrarijem za prestop v italijansko ekipo za sezono 2024. In zakaj se je zgodba pojavila v britanskem tisku? "Ker je bila dirka pretekli konec tedna odpovedana, so bili morda zdolgočaseni," je z odgovorom novinarje v Monte Carlu nasmejal sedemkratni svetovni prvak in dejal, da je tik pred sklenitvijo nove pogodbe z Mercedesom. Pogovore s Hamiltonom so zanikali tudi v Ferrariju.

W14 s klasičnimi stranicami Foto: Reuters Nekoč je bil četrtek v Monte Carlu že dirkaški dan, zadnja leta se prosta treninga dogajata v petek tako kot na preostalih velikih nagradah. So pa dirkači že stopili pred novinarje. V središču pozornosti je bil Lewis Hamilton. Pa ne le zaradi precej spremenjenega Mercedesovega dirkalnika W14. Opustili so koncept brez stranic, tako se je njihov dirkalnik nekoliko "poredil" in je bolj klasično oblikovan, tako kot tekmečevi. Ali jim bo to pomagalo, da se po letu in pol spet lahko spustijo v boj za zmage, bomo videli že v naslednjih treh dneh. Že zdaj pa smo dobili Hamiltonov komentar na zgodbo, ki jo je pred dnevi v javnost dal britanski Daily Mail, češ da ima sedemkratni svetovni prvak na mizi 45-milijonsko ponudbo za prestop v Ferrariju.

Primerjava med starimi in novimi stranicami Mercedesovega dirkalnika:

Mercedes je opustil koncept "zero sidepods" (brez stranic) in bo imel znova bolj klasično oblikovan dirkalnik. Foto: Reuters

Hamilton: Če tega ne slišite od mene, so samo govorice

Glamurozni del formule 1 Foto: Guliver Image In tako kot smo pravilno ugotavljali že pred dnevi, je šlo zgolj za govorice, v katerih ni bilo prav nič resnice. "Ko tečejo pogajanja o pogodbah, je nekaj običajnega, da krožijo govorice. A če tega ne slišite od mene, so samo govorice," je ob prihodu v Monte Carlo povedal Hamilton, ki mu po sezoni poteče pogodba z Mercedesom, s katerim zmagovalec rekordnih 103 dirk ni zmagal že od jeseni 2021. Pravi, da je tik pred sklenitvijo nove pogodbe z ekipo, s katero so bili osemkrat zapored konstruktorski prvaki. "Moja ekipa se pogovarja s Totom Wolffom in pogodba je skoraj že pripravljena. S tem se ukvarjajo moji agenti, sam se osredotočam samo na svoje delo. Nekoč sem se res sam pogovarjal o pogodbah in je bilo to stresno. Zdaj mi tega ni več treba početi."

Leclerc: Če rečem da, bo to na naslovnicah vseh časopisov

Charles Leclerc Foto: Reuters Na novinarski konferenci je bil prisoten tudi Charles Leclerc, ki bo ta konec tedna dirkal na domačem pragu. Vprašali so ga, ali bi bil pripravljen ekipo deliti s Hamiltonom. "Če rečem da, bo to na naslovnicah vseh časopisov," je odgovoril v smehu. "Lewis je izjemen dirkač, ki je ogromno dosegel v tem športu. Mislim, da bi ga vsak v štartni vrsti imel za ekipnega kolega, saj bi se od njega veliko naučil. Ampak sam sem zadovoljen s tem, kar imam, in s Carlosom imava zelo dober odnos." S Carlosom Sainzom imata tudi oba že podpisano pogodbo za sezono 2024. Velikih kadrovskih pretresov torej pred naslednjo sezono ne bo.

Vasseur: To zgodbo sem vzel kot šalo

Priprave na dirkaški konec tedna v Monte Carlu. To bo šesta dirka sezone. Foto: Guliver Image Pogovore s Hamiltonom je zavrnil tudi vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur, ki britanskega dirkača že dolgo pozna, saj je bil njegov šef v formuli 3 in seriji GP2. "To zgodbo sem vzel kot šalo. Pred dvema tednoma ste Sainza pošiljali v Audi, pred enim tednom Leclerca v Mercedes. Saj veste, da v tem delu sezone vsak teden izbruhne nova zgodba. Nobene ponudbe nismo poslali Hamiltonu. Nismo je." Če pa ju je kdo videl, da sta se pogovarjala, pa to ni nič posebnega, še pravi Vasseur. "Že 20 let se s Hamiltonom pogovarjava skoraj vsak konec tedna. Ne bom se nehal pogovarjati z njim, če boste vi hodili za mano."