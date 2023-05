Kazen za Leclerca, Alonso ima načrt za zmago

Max Verstappen bo dirkal za svojo drugo monaško zmago in 39. v formuli 1. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) je bil v Monte Carlu, kjer je odraščal, na prvem štartnem mestu lani in predlani, a ni zmagal. To nedeljo mu bo še težje. Po kvalifikacijah, ki jih je končal z dobro desetinko zaostanka na tretjem mestu, je namreč dobil tri štartna mesta kazni. Komisarji so po ogledu podatkov telemetrije dognali, da je ob koncu zadnjega dela kvalifikacij v predoru oviral Landa Norrisa (McLaren), ki je bil še v svojem hitrem krogu, medtem ko ga je sam že končal. Tako bo Leclerc štartal še za Estebanom Oconom (Alpine), Carlosom Sainzom (Ferrari) in Lewisom Hamiltonom (Mercedes). Vemo pa, kako težko je prehitevati na ozkih monaških ulicah. Je imel pa Monačan doslej v kneževini res ogromno smole, morda se v nedeljo to le obrne. "Upam, da bom imel več sreče v nedeljo. Ne vem, kako bo z vremenom. Najprej je kazalo, da bo morda nekaj dežja. Potem je vse mogoče." Kakšna popoldanska ploha je res možna. A v Monako je nazadnje zmagal dirkač, ki je bil na štartu slabši kot tretji, leta 1996 (Oliver Panis z Ligierjem).

Fernando Alonso svojo 33. zmago čaka že od Barcelone 2013. Foto: Reuters V prvi vrsti bosta na šesti dirki sezone Max Verstappen (Red Bull) in Fernando Alonso (Aston Martin). Za Nizozemca je to sploh prvi "pole position" v Monte Carlu, Španec pa se je v prvo vrsto v kneževini vrnil po 16 letih. Razlika med njima na kvalifikacijah je bila vsega 84 tisočink, najmanjša letos. "Zadnji sektor je na tej progi naša šibkost," je priznal Alonso. Res je, še po drugem vmesnem času je bil pred Verstappnom. "Ampak bomo videli, kaj lahko na dirki naredimo s strategijo. Morda bo pomagalo še vreme. Poskušali bomo zmagati." To bi bila za Alonsa 33. zmaga v karieri, a prva po desetih letih. Na zadnjih sedmih VN Monaka je največkrat zmagal prav dirkač z drugega štartnega položaja (trikrat). Španec svojo priložnost vidi že na štartu: "Do prvega zavoja je sicer zelo blizu, a letos imam dobre štarte, Max pa je manj konstanten. Če se eden njegovih slabših zgodi jutri ..." Štart dirke ob 15. uri.