En Red Bull razbit, drugi v zadnjem zavoju ukradel "pole position"

Z neverjetnimi zadnjimi zavoji je v zadnjem hitrem krogu Max Verstappen (Red Bull) dobil kvalifikacije v Monte Carlu in bi prvič VN Monaka začel s prvega štartnega mesta. Za vsega 84 tisočink je "pole position" ukradel Fernandu Alonsu (Aston Martin). Po super izenačenih kvalifikacijah bosta v drugi štartni vrstni Charles Leclerc (Ferrari) in Esteban Ocon (Alpine). Zaostala sta manj kot dve desetinki. Sergio Perez (Red Bull) je dirkalnik razbil v prvem delu kvalifikacij in bo v zadnji vrsti.

Najbolj zanimive kvalifikacije v sezoni. Dve minuti pred koncem odločilnega dela je 42-letni Fernando Alonso (Aston Martin) povedel, vsi v njegovi garaži so skočili pokonci od veselja. A na stezi je bil še Max Verstappen (Red Bull). Po prvem in drugem vmesnem času je še zaostajal, nato pa z izvrstnimi zadnjimi tremi zavoji Španca prehitel za 84 tisočink. Odpeljal je izjemen čas 1:11,365. To je Nizozemčev 23. prvi štartni položaj v formuli, s katerega bo skušal doseči 39. zmago z Red Bullom. Toliko jih s to ekipo ni še nihče, niti Sebastian Vettel, ki je ta teden gost v monaškem "paddocku".

Razlike so bile v tretjem delu kvalifikacij res majhne, saj sta tretji Charles Leclerc (Ferrari) in četrti Esteban Ocon (Alpine) zaostala manj kot dve desetinki. Monačan je bil razočaran, Francoz zadovoljen. V tretji vrsti bosta Carlos Sainz (Ferrari) in Lewis Hamilton (Mercedes). Španec in Britanec sta zaostala tri desetinke.

VN Monaka, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:11,365

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,084

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,106

4. Esteban Ocon (Alpine) +0,188

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,265

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,360

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,568

8. George Russell (Mercedes) +0,599

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,717

10. Lando Norris (McLaren) +0,889



11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

13. Alex Albon (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



16. Logan Sargeant (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Nico Hülkenberg (Haas)

19. Guanju Džov (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)

Hamilton se je v prvem in drugem delu kvalifikacij reševal v zadnjem hipu. Foto: Reuters Da monaške ulice ne odpuščajo niti najmanjše napake je v prvem delu kvalifikacij občutil kralj uličnih stez Sergio Perez (Red Bull). Prehiter je bil v prvem zavoju in z zadkom dirkalnika je zadel v zaščitne gume na zunanji strani zavoja. Podobno kot je v petek na prvem prostem treningu trčil Alex Albon (Williams). In kvalifikacije so bile prekinjene z rdečo zastavo. Tako kot tudi vsi trije prosti treningi, ob Albonu sta trčila še Sainz (drugi trening) in Hamilton (tretji trening). S polomljenim zadnjim vpetjem pnevmatike je bilo za drugouvrščenega v prvenstvu konec kvalifikacij. Na nedeljski dirki bo v zadnji štartni vrsti. Prvi del kvalifikacij je bil sicer dramatičen vse do konca, saj sta si šele z zadnjim hitrim krogom preboj med 15 pridirkala Sainz in Hamilton. Z 1:12,386 je bil najhitrejši Verstappen.

S prebojem med prvih 10 sta nekoliko presenetila dirkače ekipe Alpine. Foto: Reuters Kratek krog in zavita steza sta pomenila še bolj izenačeno konkurenco. In drama je sledila tudi v drugem delu kvalifikacij, saj je le sekunda ločila prvih 14. Med 10 sta se prebila oba dirkača ekipe Alpine, s 14. mestom je izpadel Lance Stroll (Aston Martin), še enkrat pa se je skozi šivankino uho rešil Hamilton. Bil je 11., ko je dve minuti pred koncem ograjo oplazil Lando Norris (McLaren). A ni bilo rdeče zastave. Hamilton je tako dobil še en hiter krog. Kljub slabše ogretim pnevmatikam je odpeljal peti čas in se prebil v finalni del kvalifikacij. Verstappen je bil tudi v drugem delu najhitrejši, s časom 1:11,908.

Verstappen dobil tretji trening, Hamilton poskrbel za rdečo zastavo

Takole so po nesreči dvignili Mercedesov dirkalnik Lewisa Hamiltona. Foto: Guliver Image Niti en prosti trening v Monte Carlu ni minil brez rdeče zastave, na zadnjem je zanjo poskrbel Hamilton. Pred zavojem Mirabeau je bil prepozen na zaviranju oziroma so mu te zablokirale in z levim prednjim delom dirkalnika je rahlo zadel v zaščitno ograjo. Sam je moral nato peš do boksov, njegov dirkalnik pa so hitro dvignili in umaknili s proge. Tako kot v petek je bil najhitrejši Verstappen, ki je s časom 1:12,776 odpeljal 73 tisočink hitreje kot Perez. Dobro desetinko je na tretjem mestu zaostal Stroll.

Šesta dirka sezone bo v nedeljo ob 15.00.