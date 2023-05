Mercedes spet na pravi poti, Ferrari daleč zadaj

Na šesti dirki sezone formule 1 še šesta zmaga dirkača Red Bulla. Fernando Alonso (Aston Martin) pravi, da je bil Max Verstappen predober, tudi na mokri stezi. Špančeva napaka je bila izbira pnevmatik, ko je začelo deževati, saj sta bila v tistem trenutku mokra samo dva zavoja. A ta napaka ni bila usodna, dodaja Alonso. Preostali so za njima zaostali 40 sekund in več. Se v Mercedesu in Ferrariju že predajajo?

Na ulicah Monte Carla si je Max Verstappen (Red Bull) pridirkal svojo 39. zmago v formuli 1. Predvsem po zaslugi izjemnega konca kvalifikacijskega kroga in prvega štartnega mesta. Prehitevanja so s širokimi modernimi dirkalniki na ozkih monaških ulicah skoraj nemogoča, pa četudi ima dirkač hitrejši dirkalnik (Sergio Perez z Red Bullom z 20. na samo 16. mesto). Tako šesta dirka sezone ni zares pokazala, ali so tekmeci po prvih večjih spremembah na dirkalnikih kaj bližje Red Bullu. Vozniki Mercedesa in Ferrarija so obtičali za očitno počasnejšim Estebanom Oconom (Alpine), ki je zadržal tretje mesto s štarta.

Wolff: Prej ali slej bomo prišli nazaj

George Russell je bil šesti. Foto: Reuters Lewis Hamilton je bil četrti, George Russell (oba Mercedes) pa peti. Čeprav sta imela precejšen zaostanek (39 sekund in 56 sekund), pa šef ekipe Toto Wolff trdi, da so s spremembami na W14 zdaj vendarle stopili na pravo pot. Opustili so revolucionaren koncept stranic dirkalnika in imajo zdaj te spet bolj klasične. "Že s prejšnjim paketom, ki ni bil dober oziroma je bil grozen na začetku lanske sezone, smo prišli do zmage v Interlagosu. Torej bomo prej ali slej prišli nazaj." Pravi, da so zdaj vsaj povsem konkurenčni Aston Martinu (Fernando Alonso je bil drugi) in Ferrariju, a se obenem zaveda, da bo jasno sliko dala VN Španije. "Naredili smo nove temelje. V Barceloni bomo zbrali še več podatkov. Ne pričakujem pa, da bomo Aston Martin in Ferrari kar pustili za sabo." Velika nagrada Španije sledi že prihajajoči konec tedna.

Razkrita največja skrivnost inženirjev formule 1

Dno dirkalnika ekipe Red Bull. Kar 60 odstotkov aerodinamike naj bi bilo odvisnih od podvozja. Foto: Guliver Image

Hamiltonov Mercedes W14. Foto: Guliver Image Pretekli dirkaški konec tedna je zaznamoval še en nenavaden dogodek, ki se povprečnemu gledalcu formule 1 morda ne bi zdel pretirano pomemben. Ko sta na treningih obstala Hamilton in Perez, so njuna dirkalnika s proge odstranili z žerjavi. Dvignili pa so ju tako, da sta visela vertikalno, in tako so fotografi v objektiv ujeli dno dirkalnika. To velja za največjo skrivnost inženirjev formule 1. Pravijo, da je 60 odstotkov aerodinamike dirkalnika odvisnih prav od oblikovanje podvozja, kar je pravzaprav edino, kar ekipe lahko skrijejo. Pretirane jeze iz obeh ekip vendarle ni bilo. Wolff je priznal, da bodo tudi sami pogledali fotografije Red Bullovega podvozja. "Mislim, da lahko oni z razkritjem dna dirkalnika več izgubijo kot mi," je dejal prvi človek Mercedesove ekipe.

Skupni seštevek (6/22):



1. Max Verstappen 144 točk

2. Sergio Perez 105

3. Fernando Alonso 93

4. Lewis Hamilton 69

5. George Russell 50

6. Carlos Sainz 48

7. Charles Leclerc 42

8. Lance Stroll 27



1. Red Bull Honda 249 točk

2. Aston Martin Mercedes 120

3. Mercedes 119

4. Ferrari 90

5. Alpine Renault 35

6. McLaren Mercedes 17

Leclerc: Trenutno smo zelo daleč zadaj

Če je v Mercedesu precej optimizma, pa ga počasi zmanjkuje prvemu vozniku Ferrarija. Charles Leclerc se je lani boril za naslov prvaka, letos ima po šestih dirkah 102 točki manj. Oba Ferrarija sta v Monaku zaostala več kot sekundo, Leclerc je bil šesti, Carlos Sainz pa sedmi. "Nismo imeli prave hitrosti," je po dirki priznal Monačan, ki je na kvalifikacijah dosegel tretji čas, a se zaradi kazni premaknil na šesto štartno mesto. S polnim rezervoarjem goriva pa Ferrari že vso sezono ni tako konkurenčen kot s praznim na kvalifikacijah. "Nismo zadovoljni. Čaka nas veliko dela, da najdemo potencial dirkalnika. Trenutno smo zelo daleč zadaj." So šele četrta ekipa seštevka.