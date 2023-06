Prebujenje Mercedesa, o zmagovalcu pa nobenega dvoma

Prvi zavoj VN Španije v Barceloni, ki jo je brez težav dobil Max Verstappen. Foto: Reuters "Dobra dirka, fantje," je po prečkanju kariraste zastave v mirnem tonu dejal zdaj že vajen serijskega zmagovanja Max Verstappen (Red Bull). Bil je na prvem štartnem mestu in prvega mesta ni izpustil niti za trenutek. Ob koncu dirke je za dodatno točko odpeljal še najhitrejši krog na dirki. To je njegova 40. zmaga in že 84. stopničke v formuli 1. Prvič je zmagal prav v Barceloni leta 2016.

"Mega delo. Hvala vsem. Zdaj se kaže vaše trdo delo. Mega tudi George," pa so bile prve besede četrtega na štartu Lewisa Hamiltona, ki je s 24 sekundami zaostanka osvojil drugo mesto. "Takšnega rezultata res nismo pričakovali. Naš cilj je, da ujamemo bike. Če ne letos, pa naslednje leto." George Russell je z drugim Mercedesom pridobil še več, saj je bil na 12. štartnem mestu.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Ritem na dirki prenovljenega dirkalnika W14 je res boljši, kot je bil na uvodnih dirkah. Za razliko od Ferrarija, ki je imel znova ogromno težav z obrambo pnevmatik. Carlos Sainz je z drugega zdrsnil na peto mesto in zaostal kar 45 sekund. Charles Leclerc, ki je po težavah na kvalifikacijah in nočnem delu mehanikov na F1-23 štartal iz boksov, je dirko končal brez točke, na 11. mestu.

VN Španije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +24,1

3. George Russell (Mercedes) +32,4

4. Sergio Perez (Red Bull) +35,8

5. Carlos Sainz (Ferrari) +45,6

6. Lance Stroll (Aston Martin) +63,3

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +64,1

8. Esteban Ocon (Alpine) +69,2

9. Guanju Džov (Alfa Romeo) +71,8

10. Pierre Gasly (Alpine) +73,5

11. Charles Leclerc (Ferrari) +74,4

12. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +75,4

13. Oscar Piastri (McLaren) +1 krog

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1 krog

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

16. Alex Albon (Williams) +1 krog

17. Lando Norris (McLaren) +1 krog

18. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

19. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

20. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1 krog

Dirko so v živo v "paddocku" spremljali številni znani obrazi, med njimi nogometaša Kylian Mbappe in Neymar ter pevka Shakira. Foto: Guliver Image Najslabšo uvrstitev sezone je s sedmim mestom dosegel Fernando Alonso (Aston Martin), ki pa je ob koncu dirke prikazal tri izvrstna prehitevanja. Pred tednom dni je bil drugi. Ekipnega kolega Lanca Strolla ob koncu dirke ni poskušal prehiteti. Kanadčan je sploh prvič letos končal pred Špancem.

Novo razočaranje pa za ekipo McLaren. Lando Norris je bil v drugi štartni vrsti, a še pred prvim zavojem zadel v Hamiltonom dirkalnik in moral s poškodovanim nosom dirkalnika takoj v bokse. Dirko je nadaljeval iz začelja in na 17. mestu ostal točk. Tudi 13. Oscar Piastri jih ni osvojil.

Verstappen je po peti zmagi na sedmih letošnjih preizkušnjah še povečal naskok v prvenstvu. Zdaj ima 53 točk prednosti pred Perezom. Alonso ostaja tretji, lanski podprvak Leclerc pa je s kar 128 točkami zaostanka na sedmem mestu. Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo z običajno eno najbolj zanimivih dirk VN Kanade v Montrealu.

Skupni seštevek (7/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 170 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 117

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 99

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 87

5. George Russell (Mercedes) 65

6. Carlos Sainz (Ferraru) 58

7. Charles Leclerc (Ferrari) 42

8. Lance Stroll (Aston Martin) 35

9. Esteban Ocon (Alpine) 25

10. Pierre Gasly (Alpine) 15



1. Red Bull Honda 287 točk

2. Aston Martin Mercedes 134

3. Mercedes 152

4. Ferrari 100

5. Alpine Renault 40

6. McLaren Mercedes 17

Hamilton je moral požreti svoje besede

Lewis Hamilton je moral požreti besede, češ da na kvalifikacijah ne bo med desetimi. Foto: Reuters Pred tednom dni so bila na ozki ulični stezi v Monte Carlu prehitevanja skoraj nemogoča in tako dirkači iz začelja niso mogli priti naprej. Perez se je z 20. prebil le na 16. mesto. Na široki progi Catalunya pri Barceloni pa s prehitevanji ne bi smeli imeli težav. Tako je drugi v štartni vrsti Sainz pred štartom celo napovedal dvojno zmago Red Bulla. "Težko bom končal na drugem mestu. Checo bo prišel z 11. mesta. Pričakujem, da mi bodo inženirji povedali, da simulacija predvideva, da bosta oba Red Bulla končala pred nami. In tako me čaka boj z Landom, pa Mercedesoma, tudi z Aston Martinom, ne vem, zakaj sta bila na kvalifikacijah bolj zadaj. Težko bo priti na stopničke." Norris in Hamilton sta bila v drugi štartni vrsti. Oba sta bila še sama prijetno presenečena. "Že med kvalifikacijami sem si rekel: Hudiča, včeraj sem rekel, da ne bomo prišli v tretji del kvalifikacij in zdaj bom moral požreti svoje besede," se je smejalo sedemkratnemu svetovnemu prvaku.

Kako se je razpletala dirka



CILJ. S 23 sekundami prednosti pred Hamiltonom in 30 pred Russelllom in Perezom je Verstappen dobil sedmo dirko sezone. To je Nizozemčeva 40. zmaga v karieri. Prvič je pred sedmimi leti zmagal prav v Barceloni.



Še zadnji krog: Verstappen je odpeljal še najhitrejši krog na dirki.



Še 3 krogu: 1. Verstappen, 2. Hamilton +19,4, 3. Russell, 4. Perez, 5. Sainz, 6. Stroll, 7. Alonso, 8. Ocon, 9. Cunoda, 10. Džov, 11. Gasly, 12. Leclerc.



Še 8 krogov: Verstappen ima varnih 18 sekund prednosti pred Hamiltonom. Četrti Perez pa je samo še pet sekund za Russellom.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Hamilton +16,8, 3. Russell, 4. Perez, 5. Sainz, 6. Stroll, 7. Alonso, 8. Ocon, 9. Cunoda, 10. Džov, 11. Gasly, 12. Leclerc.



Še 13 krogov: Perez je za četrto mesto prehitel Sainza. Res neverjetno, koliko slabši je na dirki Ferrari, ko ima toliko težav z gumami.



Še 14 krogov: V bokse še vodilni Verstappen, ki se bliža 40. zmagi.



Še 15 krogov: Še eno vrhunsko prehitevanje Alonsa, še mimo Ocona.



Še 15 krogov: Postanek za Hamiltona in Pereza. Od vodilnih brez drugega postanka še vodilni Verstappen, ki je bil 16 sekund pred Hamiltonom.



Še 17 krogov: Alonso je prehitel Džova in Cunodo. Russell niza najhitrejše kroge in logi Pereza, ki ima še stare gume.



Še 20 krogov: Drugi postanek za Russella. Na stezo se je vrnil pred Sainzom. V bokse krog pozneje pelje tudi Alonso.



Še 20 krogov: 1. Verstappen, 2. Hamilton +16,2, 3. Russell, 4. Perez, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Stroll, 8. Ocon, 9. Cunoda, 10. Džov ... 13. Leclerc.



Še 24 krogov: Sainz s četrtega mesta na drugi postanek. Za njim še Leclerc.



38. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton +15,4, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Alonso, 7. Piastri, 8. Gasly, 9. Leclerc, 10. De Vries.



35. krog: Russell je prehitel Sainza, tako sta zdaj oba Mercedesa med tri. Stroll že pelje na svoj drugi postanek, pa tudi Cunoda in Ocon.



31. krog: Neverjetno, kako nemočen je Leclerc s Ferrarijem, na 13. mestu štiri sekunde za Gaslyjem in ga ne dohiteva.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton +12,4, 3. Sainz, 4. Russell, 5. Stroll, 6. Ocon, 7. Cunoda, 8. Alonso, 9. Perez, 10. Džov ... 13. Leclerc.



28. krog: Kot zadnji na prvi menjavo pnevmatik še Perez. Enajsti na štartu je zdaj deveti. Medtem je Hamilton za drugo mesto prehitel Sainza.



27. krog: Vodilni Verstappen na menjavo pnevmatik. Vrača se na prvo mesto.



26. krog: V bokse vendarle tudi Russell, 40 krogov pred ciljem. Samo še oba Red Bulla brez postanka.



25. krog: Prvi postanek za Hamiltona. Vrnil se je nazaj za Sainza.



24. krog: Verstappen ima 10 sekund prednosti pred Hamiltonom. Perez je s 25 sekundami zaostanka četrti. Vmes oba Mercedesa. Prvi štirje še niso bili v boksih. Peti Sainz je 21 sekund za drugim Hamiltonom.



21. krog: Russell sprašuje inženirja, če imajo lahko taktiko enega postanka. Vsi naj bi bili na dveh, a na obeh Mercedesih gume še držijo hitrost.



18. krog: 1. Verstappen, 2. Sainz +8,9, 3. Russell, 4. Alonso, 5. Perez, 6. Gasly, 7. Sainz, 8. Piastri, 9. Stroll, 10. Ocon ... 18. Leclerc



17. krog: V bokse z drugega mesta Sainz, tudi Leclerc že na menjavo gum, pa je začel na tri različici. Ferrariju očitno znova nagaja obraba.



15. krog: Začeli so se že prvi postanki, od vodilnih najprej Stroll. Hamilton je že tik za Sainzom. Russel pa zdaj četrti. Mercedes je hiter.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Sainz +4,5, 3. Hamilton, 4. Stroll, 5. Ocon, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Perez, 9. Džov, 10. Cunoda ... 15. Leclerc.



8. krog: Hamilton prehiteva nazaj Strolla za tretje mesto, Russell pred tem mimo Alonsa za šesto. Perez se je prebil na 9. mesto, Leclerc pa na 16.



4. krog: 1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Stroll, 4. Hamilton, 5. Ocon, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Hülkenberg, 9. Džov, 10. Perez ... 18. Leclerc.



3. krog: Verstappen z najhitrejšim krogom na že s sekundo in pol prednosti.



Štart. Dober štart Sainza, a Verstappen ostaja prvi. Hamilton je že tretji, Stroll pa četrti. Slab štart Norrisa, ki mora po trku s Hamiltonom v bokse na menjavo nosu dirkalnika. Alonso je že šesti, Perez pa je pridobil samo eno mesto.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Ocon, 7. Hülkenerg, 8. Alonso, 9. Piastri, 10. Gasly, 11. Perez ... 19. Leclerc.



Še 10 min do štarta. Na dirki sta tudi nogometaša PSG-ja Kylian Mbappe in Neymar.



Še pol ure do štarta. Na kvalifikacijah in treningih je nagajalo vreme, v času dirke pa je napovedano delno jasno vreme s temperaturo okoli 22 stopinj.



Še ura do štarta. Leclerc (Ferrari) in Sargeant (Williams) bosta štartala iz boksov, saj so njuna dirkalnika odpeljali iz "parc fermeja", da so ju lahko popravili in pripravili za dirko. Še težja naloga za Leclerca torej. Zato pa o zmagi doma sanja Sainz (Ferrari), ki je v prvi vrstni, a se obenem zaveda, da bodo uspeh že stopničke.