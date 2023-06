Kvalifikacije zmešnjav: Leclerc v zadnji vrsti, trk Mercedesov

Carlos Sainz Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je bil na kvalifikacijah za sedmo dirko sezone formule 1 razred zase. S časom 1:12,272 je že v prvem poizkusu zadnjega dela kvalifikacij odpeljal neverjeten krog, ki je zadoščal za "pole position". Sploh mu ni bilo treba še enkrat na stezo. Bil je sekundo hitrejši od vseh. Ob svojih drugih krogih so se mu tekmeci sicer približali na pol sekunde. Drugi čas je odpeljal Carlos Sainz (Ferrari). Tretji in četrti čas sta dosegla Lando Norris (McLaren) in Pierre Gasly (Alpine). Vsi toliko govorimo in pišemo o Ferrariju in Mercedesu, a očitno sta ekipi McLaren in Alpine v zadnjih tednih naredili največji korak naprej. "Ne vem, od kje je prišel ta čas. Enostavno so mi ustrezale razmere," se je čudil še Norris sam.

Z dobre pol sekunde zaostanka je peti čas dosegel Lewis Hamilton (Mercedes), a morda pridobi eno štartno mesto, saj Gaslyju zaradi oviranja Verstappna grozi kazen treh štartnih mest. Razočaranje zadnjega dela kvalifikacij pa je tretji v letošnjem prvenstvu Fernando Alonso (Aston Martin), ki je z debelo sekundo zaostanka odpeljal šele deveti čas. Je pa res, da je na začetku kvalifikacij grobo zapeljal prek robnikov in pri tem poškodoval del podvozja. Pred njim je bil celo Nico Hülkenberg (Haas).

VN Španije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:12,272

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,462

3. Lando Norris (McLaren) +0,520

4. Pierre Gasly (Alpine) +0,544

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,546

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,722

7. Esteban Ocon (Alpine) +0,811

8. Nico Hülkenberg (Haas) +0,957

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,235

10. Oscar Piastri (McLaren) +1,410



11. Sergio Perez (Red Bull)

12. George Russell (Mercedes)

13. Guanju Džov (Alfa Romeo)

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri)



16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Alex Albon (Williams)

19. Charles Leclerc (Ferrari)

20. Logan Sargeant (Williams)

Landa Norrisa v prvi trojico na kvalifikacijah ni nihče pričakoval. Foto: Reuters

Nekaj kapelj dežja in vsi se vrtijo, Leclerc šele 19.

Charles Leclerc Foto: Reuters "Neverjetno," je bilo edino, kar je po zaključku prvega dela kvalifikacij, dejal Charles Leclerc (Ferrari). Odpeljal je tri hitre kroge, a niti en ni bil dovolj hiter za prvo petnajsterico. Imel je precej težav z obvladovanjem svojega dirkalnika. Štartal bo iz zadnje vrste (19. mesto). "Nimam odgovora, kaj je šlo narobe. V levih zavojih je dirkalnik nevozen, pnevmatike nimajo nobenega oprijema," se je čudil Monačan, ki je sploh prvič po Monaku 2019 izpadel že v prvem delu kvalifikacij. Razmere na stezi so bile sicer zelo zahtevne. Začelo se je na suhi stezi, nato je padlo nekaj kapelj dežja, a so se z gumami za suho stezo vsi vrteli. Po petminutni prekinitvi so se kvalifikacije nadaljevale, v zadnjih minutah na znova suhi stezi so si sledili en hitrejši krog od drugega (razen za Leclerca). Najboljši je bil v tem prvem delu kvalifikacij Hamilton (1:12,937), a Verstappen v zadnjih minutah ni vozil.

Russell zavrl na ravnini, Hamilton trčil vanj

George Russell Foto: Reuters Nič manj dramatično ni bilo v drugem delu kvalifikacij, pa je bila steza suha. Sergio Perez (Red Bull) se je v odločilnem krogu zavrtel, sicer dobil priložnost za še dodaten krog, a z umazanimi pnevmatikami ni bil dovolj hiter. Z zaostankom šestih desetink je kvalifikacije končal na 11. mestu. Nov spodrsljaj v bitki za naslov prvaka. Na štartno-ciljni ravnini pa je prišlo do kontakta med voznikoma Mercedesa. George Russell je nenadoma zavrl in Hamilton, ki je vozil v zavetrju, se je komaj izognil večjemu trčenju, odbilo mu je le del prednjega krilca. "Niste mi povedali, da nekdo vozi za mano." Starejši Britanec se je sicer prebil v zadnji del kvalifikacij, mlajši pa je končal na 12. mestu. "Nikjer," je bila njegova reakcija. Najhitrejši čas tega dela kvalifikacij je odpeljal Verstappen (1:12,760), a le 16 tisočink pred Norrisom in 30 pred Sainzom.

Contact between Russell and Hamilton during the final stages of Q2! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JgQJmXphe5 — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Prvakovi tekmeci potrebujejo kroge, a jim je zagodlo vreme

Lando Norris Foto: Reuters Tretji trening v soboto opoldne je bil mišljen za testiranje materiala in nastavitev za dirko, a se je načrt ekipam hitro porušil. Po desetih minutah dirkanja, ko je Verstappen odpeljal najhitrejši krog (1:13,664), je namreč začelo rahlo deževati. Temni oblaki so sicer že v petek grozili dirkališču Catalunya pri Barceloni. Nato več kot pol ure ni nihče vozil, 20 minut pred koncem pa so se z gumami za srednjemokro stezo le opogumili in se vrnili na stezo. Ta se je hitro sušila in so zadnjih pet minut spet dirkali s pnevmatikami brez profila. A rezultati se niso več spremenili. Kakšna kaplja je mogoča tudi ob 16. uri, ko se začnejo kvalifikacije. V nedeljo v času dirke (15.00) pa naj bi bilo sončno.

VN Španije, 3. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:13,664

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,250

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,408

4. Carlos Ssainz (Ferrari) +0,576

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,600

6. George Russell (Mercedes) +0,614

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,689

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,696

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,995

10. Lando Norris (McLaren) +1,017

11. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,017

12. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,029

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,092

14. Nico Hülkenberg (Haas) +1,324

15. Oscar Piastri (McLaren) +1,441

16. Esteban Ocon (Alpine) +1,602

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,870

18. Pierre Gasly (Alpine) +2,177

19. Alex Albon (Williams) +2,187

20. Logan Sargeant (Williams) +2,865

Mirna noč za Verstappna, Hamilton zaskrbljen

Domačin Fernando Alonso v Barceloni uživa v pozornosti in pravi navijaški vročici. Foto: Guliver Image Verstappen je bil najhitrejši na obeh petkovih treningih. "V dirkalniku sem se počutil zelo dobro. Dober dan je bil," je sklenil aktualni svetovni prvak. Ob Perezu in Alonso se zdi, da sta mu še najbližje oba dirkača ekipe Alpine. Zaostanek Ferrarija in Mercedesa pa se kljub številnim posodobitvam na f1-23 in W14 še vedno zdi precejšen. "Kar obeta. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji tedni. Odločitev je bila težka," je o spremenjenih stranicah dirkalnika povedal vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur.

Bolj klasično oblikovane ima zdaj tudi Mercedes, a sta imela v petek oba dirkača z nemirnim dirkalnikom v zavojih precej težav. "Rekel bi, da je bil težak prvi dan. Mislim, da ritem za dirko ni grozen, moramo pa več izvleči iz dirkalnika za en hiter krog," je bil iskren Hamilton, ki se boji, da se bo zaradi majhnih razlik težko prebil v zadnji del kvalifikacij (med deset najhitrejših). "Ne bo lahko, zagotovo ne." Na drugem petkovem treningu je bilo prvih 17 voznikov v razmaku vsega sekunde.

Lewis Hamilton se boji, da ob tako majhnih razlikah med ekipami, ne bo prišel med deseterico na kvalifikacijah. Foto: Reuters