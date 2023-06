Trenutek resnice: dirka, ki bo dala odgovore

Lani je v Barceloni zmagal Max Verstappen, ki je na tem dirkališču leta 2016 dosegel svojo prvo zmago v formuli 1. Foto: Guliver Image Le nekaj dni po VN Monaka se prvenstvo formule 1 nadaljuje še eno klasično dirko. Dirkališče Catalunya v Montmelu pri Barceloni veliko nagrado Španije brez prekinitve gosti od leta 1991. Pred tem so špansko VN organizirali v Jerezu, Jarami in na Motjuicu. Ker so dolga leta ekipe tu opravile levji delež testiranj, so dirkalniki prav na tem 4,6 kilometra dolgem krogu pokazali ves svoj potencial. V zadnjih letih so se sicer zimski treningi preselili v Bahrajn, a še vedno so tu na vrhu dirkači z najboljšim materialom: lani je zmagal Max Verstappen (Red Bull), pred tem pa petkrat zapored Lewis Hamilton (Mercedes). Sedemkratni svetovni prvak ima na tej stezi skupaj šest zmag in si deli rekord s še drugim sedemkratnim prvakom Michaelom Schumacherjem. Edino presenečenje na najvišji stopnički zmagovalnega balkona je bil leta 2012 Pastor Maldonado z Williamsom. Njegova edina zmaga v formuli 1.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Španije:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Ni slab za starca"

Fernando Alonso bo konec julija dopolnil 42 let. Je najstarejši v karavani. Foto: Guliver Image Aktualni prvak je prav v Barceloni leta 2016 prvič zmagal. Preteklo nedeljo je dosegel svojo 39. zmago in tako postal najuspešnejši dirkač ekipe Red Bull v zgodovini. Še ena zanimiva številka pred začetkom sedmega dirkaškega konca tedna letos: dvakratni prvak Fernando Alonso je svojo zadnjo, 32. zmago dosegel pred desetimi leti (12. maj 2013) prav na VN Španije. Domačo dirko je takrat dobil drugič. Je tretji v letošnjem prvenstvu, po drugem mestu v Monte Carlu kar kipi od samozavesti. Po nekaj letih je v Španiji znova vzniknila alonsomanija. Alonsovo majico ekipe Aston Martin je tako rekoč nemogoče dobiti.

"Ni slab za starca," je o svojem ekipnem kolegu, ki ima 66 točk več, v smehu dejal Lance Stroll. Kanadčan letos še ni bil na stopničkah, Španec že petkrat. "Mislim, da je jasno, da se realno za zmago ne morem boriti. Red Bull je že vso sezono premočan in ne vidim razloga, da v Barceloni ne bi merili na dvojno zmago," o svojih možnostih ta konec tedna razmišlja Alonso. Pravi, da mu bodo domači navijači dali prav posebno energijo. Če je pred leti veljal za nekoliko ošabnega, je letos povsem druga oseba: sproščen, pomaga ekipnemu kolegu, še rože zaliva na dirkališčih!

Skupni seštevek pred VN Španije (6/22):



1. Max Verstappen 144 točk

2. Sergio Perez 105

3. Fernando Alonso 93

4. Lewis Hamilton 69

5. George Russell 50

6. Carlos Sainz 48

7. Charles Leclerc 42

8. Lance Stroll 27



1. Red Bull Honda 249 točk

2. Aston Martin Mercedes 120

3. Mercedes 119

4. Ferrari 90

5. Alpine Renault 35

6. McLaren Mercedes 17

Malo verjetno, da bodo zmagali na vseh 22 dirkah

Pravi, da je kljub odličnemu dirkalniku malo verjetno, da bodo osvojili vseh 22 dirk. Foto: Reuters O favoritu nedeljske dirke tako ni dvoma. To je Verstappen. Po ničli Sergia Pereza (Red Bull) v Monte Carlu ima zdaj pred Mehičanom že 39 točk prednosti. "Vem, da je prvenstvo zelo dolgo. Moraš biti konstanten. Napako si težko dovoliš, še posebej, če imaš samo enega pravega tekmeca." Nizozemec tako že z drugim mestom, če bi zaostal za Perezom, ne bi bil zadovoljen. "Po Monaku mi breme ni padlo z ramen. Moj načrt je, da na vsaki dirki pridobim sedem novih točk prednosti." Si pa vseeno ne upa napovedati, da bo Red Bull zmagal na vseh 22 dirkah sezone. "Trenutno že kaže, da bi nam to lahko uspelo, a je malo verjetno, da se bo to res zgodilo. Hitro gre lahko kaj narobe in odstopiš."

Spored VN Monaka



Petek, 2. 6.:

13.30 1. prosti trening

17.00 2. prosti trening



Sobota, 3. 6.:

12.30 3. prosti trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 4. 6.:

15.00 dirka

"Lahko preskočimo Ferrari"

George Russell pravi, da se želi Mercedes prebiti na drugo mesto med ekipami. Foto: Guliver Image Ta konec tedna bo dal odgovor, kdo je spomladi najbolje delal v tovarni, čigavi inženirji so dirkalnik toliko spremenili, da je boljši kot na uvodnih dirkah. Največ oči je uprtih predvsem v Mercedes in Ferrari. Srebrna puščica je imela nove stranice dirkalnika, podvozje in še več drugih novih delov že v Monte Carlu, poskočni konjič iz Maranella pa je v Barcelono prišel z novimi stranicami dirkalnika, za katere priznavajo, da so z njimi poskušali posnemati Red Bullove. Načrt Mercedesa takole opisuje George Russell: "Na kvalifikacijah smo za Aston Martinom, Ferrarijem, včasih celo Alpinom. Na dirki smo že bliže Aston Martinu. Ta konec tedna bo pravi test. Mislim, da lahko preskočimo Ferrari in zmanjšamo zaostanek do Alonsa, ki je zelo hiter. Naš načrt je, da se približamo še Red Bullu in se prebijemo na drugo mesto med konstruktorji."