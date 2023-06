Njihovi opremi je rok trajanja potekel pred 20 leti

"Marsikaj v tovarni je staro 20 let in več. Investicij v tehnologijo ni bilo 20 let," stanje v Williamsovi tovarni formule 1 v Grovu v VelikI bratiniji razkriva njihov novi šef ekipe James Vowles, ki je bil v Brackleyju pri Mercedesu vajen povsem drugačnih pogojev za delo. In zato je nekoč šampionsko ekipa potonila na samo dno.

Pred 26 leti je Williamsu zadnji naslov prvaka pridirkal Kanadčan Jacques Villeneuve. Foto: Reuters Mlajšim ljubiteljem formule 1 se zdi kar nekoliko čudno, ko rečemo, da je Williams ena najuspešnejših ekip vseh časov. V zadnjih 20 sezonah ima namreč vsega dve zmagi: Juan Pablo Montoya leta 2004 in Pastor Maldonado leta 2012. A Williams ima v svoji bogati zgodovini kar 114 zmag! Več jih imajo samo Ferrari (242), McLaren (183) in Mercedes (125), ki jih je prehitel pred tremi leti. Če ne letos, pa naslednje leto, jih bo še Red Bull (99 zmag). Nekdanja ekipa pokojnega Franka Williamsa ima tudi devet konstruktorskih in sedem dirkaških naslovov. A zadnja dva segata v leto 1997, ko je lovoriko dvignil Jacques Villeneuve.

Lani je Williams osvojil osem točk in bil zadnji. Letos je po sedmih dirkah prav tako zadnji. Imajo eno samo točko. Foto: Guliverimage Zdaj je zgodba povsem drugačna. Po sedmih dirkah te sezone so z eno točko zadnji, deseti v konstruktorskem seštevku. Zadnji so bili že lani. Kaj se je zgodilo? Denar je sveta vladar in tako je tudi v formuli 1. Brez njega ni tehnološkega napredka, ki je v tem športu najpomembnejši. In zdaj novi vodja Williamsove ekipe James Vowles, ki je bil vrsto let eden ključnih inženirjev šampionske Mercedesove ekipe, razkriva dejansko stanje v njihovi tovarni. "Marsikaj v tovarni je staro 20 let in več. Investicij v tehnologijo ni bilo 20 let. V tovarni je skoraj tako, kot je bilo pred 20 leti. Sam sem bil take opreme vajen pred 20 leti." Dodaja, da pa ne gre samo za opremo in tehnologijo, da s svojim znanjem ni napredovalo niti osebje.

Vowles bo z znanjem, ki ga prinaša iz Mercedesa, stvari skušal postaviti na nove temelje. Pri tem ga sicer čaka finančni izziv, pa ne samo zato, ker denarja ni veliko, ampak ker ga zaradi omejitve proračuna, ki je bil pred tremi leti sprejet za ekipe formule 1, enostavno toliko, kot bi ga morali, naenkrat sploh ne smejo vložiti. Vowles je zato med najbolj aktivnimi pri pogajanjih z Mednarodno avtomobilistično zvezo, da bi spremenili pravila pri proračunu, da bi vendarle lahko več vlagali v infrastrukturne projekte. In do te spremembe bi lahko prišlo še letos poleti. Saj bodo samo tako manjše in manj uspešne ekipe lahko dohitele ali se vsaj približale najboljših in tehnološko najnaprednejšim tekmecem.