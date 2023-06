Vodja ekipe: Hamilton z novo pogodbo še ta teden

"Zgodilo se bo kmalu in govorimo o nekaj dneh in ne nekaj tednih," je Toto Wolff povedal za program mreže CBNC Squawk on the Street v New Yorku, ko so ga vprašali o Hamiltonovih pogajanjih. "Močno se trudimo, da bi to naredili pred veliko nagrado Kanade. Imava tako dober odnos, da se bojiva trenutka, ko bova morala govoriti o denarju," je dodal Wolff.

Osemintridesetletni Lewis Hamilton se je z Wolffom srečal dan po zadnji dirki v Španiji v upanju, da bo podpisal novo pogodbo s srebrnimi puščicami. Pričakuje se, da bo podaljšanje pogodbe z britanskim dirkačem večletno, kar bo podaljšalo njegovo bivanje v F1 po njegovem 40. rojstnem dnevu. "Lewis je najpomembnejša osebnost v športu," je dodal Wolff.

Toto Wolff pričakuje, da bo Hamilton podpisal novo pogodbo še pred začetkom VN Kanade. Foto: Reuters

Hamilton, ki ni zmagal na nobeni dirki od svojega poraza v SP proti Maxu Verstappnu na finalu sezone 2021 v Abu Dabiju, letos za naslovom zaostaja že za 83 točk.

Toda nedavni vzpon Mercedesove forme je Hamiltonu, ki je na barcelonskem dirkališču Circuit de Catalunya končal za Red Bullovim Verstappnom, vlil upanje, da njegovih sanj o rekordnem osmem naslovu svetovnega prvaka ni konec.