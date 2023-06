Leclerc obupuje: Ne razumem, kaj delamo narobe

Charles Leclerc, ki je bil lani glavni izzivalec Maxa Verstappna, ima po sedmih dirkah letošnjega prvenstva formule 1 vsega 42 točk in je v seštevku dirkačev le sedmi. Aktualni prvak ima po petih zmagah na prvem mestu 170 točk. Za vodstvo Ferrarijeve ekipe in italijanske tifose je še manj prijeten pogled na konstruktorski seštevek, kjer so šele četrti. Zbrali so sto točk, vodilni Red Bull pa že 287.

Monačan je na sedmih dirkah samo enkrat končal med prvimi tremi - v Bakuju, ko je štartal s prvega mesta. F1-23 ima potencial, je hiter, a še posebej na dirkah se oba s Carlosom Sainzom izgubita v povprečju (Španec boljši kot četrti še ni bil). Najhuje pa je, da razloga ne poznajo. Minuli konec tedna je Leclerc izpadel že v prvem delu kvalifikacij in štartal iz boksov, dirko pa končal na 11. mestu. Bil bi 12., če ne bi Juki Cunoda dobil pet sekund pribitka.

Carlos Sainz tudi v Barceloni kljub dobremu izhodišču ni prišel na zmagovalni balkon. Foto: Reuters Da so v Ferrariju že na robu obupa, najlepše pričajo Leclercove besede, ki jih je podal v pogovoru za britanski Sky Sports: "Ne razumem, kaj delamo narobe, ampak nekaj zagotovo delamo narobe. V prvi in zadnji tretjini dirke sem vozil s trdimi pnevmatikami. Dirkal sem na povsem enak način, pa se je dirkalnik obnašal povsem drugače. Moramo doumeti, zakaj se to dogaja. To se nam zdaj dogaja že nekaj zadnjih dirk."

Na kvalifikacijah je bila težava spet drugačna, zadnji del dirkalnika mu je tako odnašalo, da je s težavo ostal na asfaltu. "Komaj sem vozil. Zadnji del dirkalnika je bil nemiren, zelo čuden. To moramo še analizirati v tovarni." Po kvalifikacijah so na zadnjem delu dirkalnika zamenjali več delov (zato je tudi štartati iz boksov kot zadnji). "Na dirki pa je bila težava s sprednjim delom dirkalnika. Malo bolje je že bilo, a prva tretjina dirke je bila zelo slaba, a to je bilo povezano s pnevmatikami." Časa za ukrepanje ni veliko, čez 10 dni se sezona nadaljuje z VN Kanade.