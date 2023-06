Zid prvakov čaka neustrašne. Za piko na i bo še deževalo.

Lewis Hamilton je v Montrealu zmagal sedemkrat - trikrat z McLarnom (prvič že leta 2007) in štirikrat z Mercedesom. Foto: Guliverimage Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z eno od dirk, ki jo vsako leto težko pričakujejo tako dirkači kot navijači. To je Velika nagrada Kanade na dirkališču Gilles Villeneuve na otočku Notre Dame v Montrealu. Tukaj dirkajo od leta 1979. S po sedmimi zmagami sta najuspešnejša ista dirkača kot na večini drugih dirkališč, sedemkratna svetovna prvaka Michael Schumacher in Lewis Hamilton. Od aktualnih voznikov se z zmago lahko pohvalita še dvakratna prvaka Fernando Alonso (2006) in Max Verstappen (2022). Gre za hitro stezo z z dvema močnejšima zaviranjema, ki ne dopušča napak. Še posebej ne v zadnji šikani, kjer ni izletne cone, temveč tako imenovani zid prvakov. Tako so ga poimenovali leta 1999, ko so v zidu z zapisom Dobrodošli v Quebecu končali Schumacher, Damon Hill in Jacques Villeneuve. V zadnjih letih se tukaj sicer nesreče dogajajo manj pogosto ali pa vozniki s pnevmatikami samo "poljubijo" steno.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kanade:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Perez: Želim si nov začetek

V oblačnem, hladnem in deževnem Montrealu si Sergio Perez želi nov začetek. Foto: Guliverimage Letošnje prvenstvo se je na zadnjih dveh dirkah (Monako, Španija) začelo lomiti. Sergio Perez (Red Bull) je, potrem ko se mu je dvakrat ponesrečilo v kvalifikacijah (posledično je bil le 16. in četrti), izgubil stik z vodilnim v skupnem seštevku Maxom Verstappnom (Red Bull). Nizozemec ima tri zaporedne zmage, skupaj letos že sedem in zdaj že 53 točk prednosti pred Mehičanom. "Želim si nov začetek," je ob prihodu v Montreal dejal Perez. "Rad bi, da se vrnemo v formo z začetka sezone." V Savdski Arabiji in Azerbajdžanu je zmagal. Razlika med njim in Verstappnom je jasna. "Ko je najpomembneje, v kvalifikacijah, opravi svojo nalogo. Letos še ni imel slabega konca tedna in to potrebujem tudi jaz. Napak si ne smem več privoščiti." Aktualni prvak je na drugi strani povsem sproščen. "Vse gre super," pravi. Lani je šlo tudi v Montrealu, saj je osvojil "pole position" in nato še "grand prix".

Hamilton: Celotna ekipa je dobila novo energijo

Zaradi nove energije v Mercedesu je bil Lewis Hamilton takole navihan na novinarski konferenci. Foto: Reuters Po drugem in tretjem mestu v Barceloni je zdaj druga ekipa konstruktorskega seštevka Mercedes. "Celotna ekipa je dobila novo energijo. Našli smo zvezdo severnico in zdaj vemo, kam gremo, in vemo, kako priti do tja. Vsi delamo kot nori," je z velikim nasmeškom razlagal Lewis Hamilton, ki je bil letos dvakrat drugi, dvakrat peti, dvakrat šesti in enkrat četrti. "Komaj čakam dirko. Resnično ne vemo, ali bo ta steza ustrezala našemu dirkalniku. Lahko pa vse na glavo postavi vreme." Napovedan je deževen konec tedna. Največ dežja naj bi bilo v soboto, v nedeljo pa naj bi se izmenjavale suhe in deževne ure. Hamilton je na druženju z novinarji še povedal, da še ni informacij o njegovi novi pogodbi, čeprav se je govorilo, da bi bila ta lahko podpisana že do začetka VN Kanade.

Skupni seštevek pred VN Kanade (7/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 170 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 117

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 99

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 87

5. George Russell (Mercedes) 65

6. Carlos Sainz (Ferraru) 58

7. Charles Leclerc (Ferrari) 42

8. Lance Stroll (Aston Martin) 35

9. Esteban Ocon (Alpine) 25

10. Pierre Gasly (Alpine) 15



1. Red Bull Honda 287 točk

2. Mercedes 152

3. Aston Martin Mercedes 134

4. Ferrari 100

5. Alpine Renault 40

6. McLaren Mercedes 17

Dvojne stopničke agresiven cilj Aston Martina

Fernando Alonso pravi, da gredo agresivno po dvojne stopničke za Aston Martin. Foto: Guliverimage Če je Mercedes pred 14 dnevi prvič letos z obema dirkačema pripeljal na stopničke, pa to še ni uspelo Aston Martinu. Fernando Alonso, ki je tretji v dirkaškem seštevku, je bil na zmagovalnem balkonu že petkrat, Lance Stroll pa najboljši četrti. In prav dvojne stopničke so njihov cilj za ta konec tedna - agresiven cilj, ko je dejal Alonso. Nikjer namreč to ne bi bile slajše, saj je lastnik ekipe kanadski milijarder Lawrence Stroll. "Lawrence je zelo ambiciozen. Poskušali ga bomo osrečiti in narediti ponosnega na njegovi domači dirki," obljublja španski dirkač. "Tukaj moraš zaupati svojemu dirkalniku. Gre za na pol ulično stezo, na kateri se zelo približaš stenam in moraš uporabljati tudi robnike. Asfalt je zelo neraven. Vreme je prav tako pomemben dejavnik in očitno bo tudi ta konec tedna."

Časovnica VN Kanade



Petek, 16. 6.:

19.30 1. prosti trening

23.00 2. prosti trening



Sobota, 17. 6.:

18.30 3. prosti trening

22.00 kvalifikacije



Nedelja, 18. 6.:

20.00 dirka

Leclerc: Ne bo nobenega čudeža

Charles Leclerc se zdi vse bolj obupan. V Barceloni je tretjič letos ostal brez točk. Foto: Guliverimage Manj samozavestna sta v Quebec prišla voznika Ferrarija, saj se zdi, da je prvenstvo zanju že izgubljeno. Aktualni podprvak Charles Leclerc je v Barceloni še tretjič letos ostal brez točk in za vodilnim Verstappnom v seštevku zaostaja kar 128 točk. Posodobitev, ki so jih v Barceloni namestili na dirkalnik, še ne razumejo najbolje. Za Kanado pa nimajo ničesar novega. "Mislim, da ne bo nobenega čudeža. Maksimirati moramo tisto, kar že imamo. Razumeti moramo, kaj s tem sploh zmoremo," je že kar nekoliko predan v usodo razlagal Monačan. "Občutek imam, da bo Aston Martin tu naredil še korak naprej. Red Bull je tako ali tako pred vsemi. Za Mercedes ne vem, kam bi jih dali ta konec tedna. A na koncu to ni pomembno, moramo se osredotočiti samo nase." Dirkati bodo začeli v petek ob 19.30 po srednjeevropskem času, ko je na sporedu prvi prosti trening.