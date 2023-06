Deževna loterija: v prvi vrsti Haas, Ferrari spet pogorel

Nico Hülkenberg Foto: Reuters Dramatične kvalifikacije, kakršne smo ob spremenljivem vremenu tudi pričakovali. Na začetku tretjega dela je spet začelo deževati. Na gumah za delno mokro stezo ("intermediate") je Max Verstappen takoj odpeljal dober čas 1:25,858, kar je na koncu tudi zadostovalo za najboljši štartni položaj. Sredi tega dela kvalifikacij je namreč v zaščitno ogrado trčil Oscar Piastri (McLaren) in izobesili so rdečo zastavo, da so varnostniki lahko umaknili njegov dirkalnik. Tik pred prekinitvijo je drugi čas odpeljal veteran Nico Hülkenberg (Haas).

🚩 RED FLAG 🚩



Piastri loses it at Turn 8 and hits the barrier



Driver is OK, but it's an early end to Oscar's session 😔#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/9VBNLoOYdW — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Prvi trije na kvalifikacijah. Foto: Reuters Ko so se kvalifikacije nadaljevale, je deževalo vse bolj oziroma je bil asfalt že tako moker, da se z gumami "intermediate" ni več dalo dirkati hitreje. In nihče več ni mogel popraviti svojega časa. In zato senzacionalno drugo mesto za Hülkenberga. V drugi štartni vrsti bosta Fernando Alonso (Aston Martin) in Lewis Hamilton (Mercedes), ki sta najverjetneje edina, ki lahko na nedeljski osmi dirki sezone ogrozita šesto letošnjo zmago Maxa Verstappna. V nedeljo je za čas dirke manjša verjetnost dežja. Najboljši Ferrari - na treningih so se zdeli zelo hitri - pa na kvalifikacijah Carlos Sainz šele na osmem mestu. Zaradi oviranja nekaj voznikov sicer lahko še prejme kazen treh ali več štartnih mest.

VN Kanade, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:25,858

2. Nico Hülkenberg (Haas) +1,244

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,428

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,769

5. George Russell (Mercedes) +2,035

6. Esteban Ocon (Alpine) +2,087

7. Lando Norris (McLaren) +2,188

8. Carlos Sainz (Ferrari) +3,436

9. Oscar Piastri (McLaren) +5,491

10. Alex Albon (Williams) brez časa



11. Charles Leclerc (Ferrari)

12. Sergio Perez (Red Bull)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Gunaju Džov (Alfa Romeo)

Ferrari z Leclercom prepozno na mehke gume

Charles Leclerc Foto: Reuters Deževna sobota v Montrealu. A je pred začetkom prvega dela kvalifikacij nehalo padati in steza se je sušila iz kroga v krog. Dirkači so tako nizali krog za krogom in ves čas izboljševali svoje čase. V vodstvu sta se izmenjavala Verstappen in Alonso. Po 18 minutah dirkanja je bil s časom 1:20,851 najhitrejši aktualni svetovni prvak. A pomembno je bilo samo, da se uvrsti med 15. Posamezni odseki so bili že skoraj suhi, določeni zavoji še povsem mokri, tako so vsi s pnevmatikami "intermediate" lovili zadek svojega dirkalnika. Pa vseeno ni bilo nobene nesreče. In tudi ne večjega presenečenja. Morda je še najbolj razočaran 17. Pierre Gasly (Alpine), ki je pred na prejšnjih dveh dirkah bolj konkurenčen. Je bilo pa na stezi veliko gneče in dirkači so si bili napoto. Predvsem na račun Sainza in Jukija Cunode (Alpha Tauri) je bilo slišati veliko pritoževanj.

Navdušil Albon z Williamsom

Alex Albon Foto: Reuters Drugi del kvalifikacij je bil največja loterija. Steza je bila skoraj suha, nekaj voznikov je takoj začelo dirkati z gumami za suho stezo, favoriti so najprej naredili nekaj krogov s pnevmatikami "intermediate". Lance Stroll (Aston Martin) se je z gumami za suho stezo zavrtel, a se z ogromno sreče rešil pred trčenjem. Alex Albon (Williams) pa je dirkal neustrašno, dobro ogrel pnevmatike in časom 1:18,725 odpeljal najboljši čas tega dela kvalifikacij. Je pa nato znova začelo deževati in nekaj favoritov je tako prepozno z gumami za suho stezo odpeljalo dovolj hiter čas. In ni treba dvakrat ugibati, da sta kot že nekajkrat letos pogorela Charles Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull). Na štartu bosta v šesti vrsti. Monačan je bil besen kot ris, ker so šli prepozno na mehke gume.