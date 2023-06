Verstappen kot Senna, Ferrari le rešil nekaj točk

Max Verstappen je s šesto zmago v sezoni prišel do svoje 41. v karieri in s tem izenačil dosežek legendarnega Ayrtona Senne. To je Red Bullova stota zmaga v formuli 1. Aktualni prvak znova ni imel pravega tekmeca. Na VN Kanade je na drugem mestu končal Fernando Alonso (Aston Martin), na tretjem pa Lewis Hamilton (Mercedes). Ferrarija sta s postankom manj končala na četrtem in petem mestu.

Verstappen je na štartu zadržal vodstvo, Hamilton pa je prehitel Alonsa. Foto: Reuters Pred osmo dirko sezone je Fernando Alonso (Aston Martin) govoril, da Maxu Verstappnu (Red Bull) tokrat ne bo tako lahko zmagati. A se je zmotil. Za razliko od sobote je bilo v Montrealu sončno in na suhi stezi aktualni svetovni prvak še šestič letos ni imel tekmeca. To je njegova 41. zmaga, za Red Bull pa stota in po konstruktorski pokal je prišel glavni inženir ekipe Adrian Newey. Po 70 odpeljanih krogih je imel Nizozemec sicer "samo" devet sekund prednosti pred drugouvrščenim Alonsom in 14 pred tretjim Lewisom Hamiltonom (Mercedes). Razlog pa predvsem to, da je sredi dirke varnostni avto strnil konkurenco. Po odličnem štartu je Hamilton Alonsa prehitel še pred prvim zavojem, sredi dirke pa se je Španec z lepih prehitevalnim manevrom vrnil pred Britanca.

Za najbolj dramatičen trenutek VN Kanade je poskrbel George Russell (Mercedes), ki je v 12. krogu zapeljal ostro prek robnikov, izgubil zadek dirkalnika in treščil v betonsko ogrado. In zato varnostni avto. Mladi britanski dirkač se je kljub poškodbi zadnje desne gume in prednjega krilca uspel pripeljati v bokse in nadaljevati z dirko. Je pa pozneje vendarle odstopil, razlog pa iztrošene zavore.

Na zmagovalnem balkonu lastniki skupaj kar 11 naslovov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

VN Kanade, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +9,7

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +14,1

4. Charles Leclerc (Ferrari) +18,6

5. Carlos Sainz (Ferrari) +21,5

6. Sergio Perez (Red Bull) +51,0

7. Alex Albon (Williams) +60,8

8. Esteban Ocon (Alpine) +61,6

9. Lance Stroll (Aston Martin) +64,4

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +64,4

11. Oscar Piastri (McLaren) +65,1

12. Pierre Gasly (Alpine) +65,2

13. Lando Norris (McLaren) +68,3

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +73,4

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1krog

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1krog

17. Kevin Magnussen (Haas) +1krog

18. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1krog

Odstop: George Russell (Mercedes), Logan Sargeant (Williams)

Charles Leclerc je bil četrti, končno se je Ferrariju izšla taktika. Foto: Reuters Končno je s taktiko zadel tudi Ferrari. Charles Leclerc in Carlos Sainz sta bila na 10. in 11. štartnem mestu, zato so se odločili za en sam postanek (najboljši so pnevmatike menjali dvakrat). In tako sta Monačan in Španec pripeljala na četrto in peto mesto, zaostala pa sta 18 oziroma 21 sekund. Prvič letos nista imela težav s preveliko obrambo pnevmatik. Z enako taktiko je še večji podvig uspel Alexu Albonu v manj konkurenčnem Williamsu (pred to dirko so imeli le eno točko), ki je osvojil sedmo mesto in so ga gledalci izbrali za dirkača dirke. Novo razočaranje pa za Sergia Pereza (Red Bull), ki je bil po dveh zmagah na začetku sezone v igri za naslov prvaka, odtlej pa niti slučajno ne sledi ritmu ekipnega kolega. Po 12. štartnem položaju je pripeljal na osmo mesto, s kar 51 sekundami zaostanka.

Kako se je dirka razpletala.



Cilj! Verstappen je zmagovalec, njegova 41. zmaga, s katero se je izenačil s Senno. Stota zmaga za Red Bull. Alonso je drugi, Hamilton pa tretji, že desetič na stopničkah v Kanadi. Ferrarija s postankom manj četrti in peti, enako Albon z Williamsom na sedmem mestu.



Še 6 krogov: 1. Verstappen, 2. Alonso +7,3, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Albon, 8. Ocon, 9. Norris, 10. Bottas, 11. Stroll, 12. Piastri



Še 10 krogov: Hamilton je zaostanek za Alonsom zmanjšal na manj kot dve sekundi. Ima mehkejše gume, Alonso pa težave z zavorami.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Alonso +7,3, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Albon, 8. Ocon, 9. Bottas, 10. Norris, 11. Stroll, 12. Piastri



Še 16 krogov: Miren razplet dirke. Verstappen je sedem sekund pred Alonsom, ta pa tri pred Hamiltonom. Russell, ki se je kljub nesreči, prebil nazaj na osmo mesto, je zdaj parkiral v boksih (obraba zavor).



Še 25 krogov: 1. Verstappen, 2. Alonso +4,6, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Albon, 8. Russell, 9. Ocon, 10. Bottas, 11. Norris, 12. Stroll.



42. krog: Alonso in Hamilton, ki dirkata za drugo mesto, na drugi postanek. In krog pozneje na drugo menjavo pnevmatik še vodilni Verstappen.



39. krog: McLarna in Ocon že na drugem postanku, Ferrarija pa zdaj peljeta na prvega in edinega.



36. krog: 1. Verstappen, 2. Alonso +3,3, 3. Hamilton, 4. Leclerc*, 5. Sainz*, 6. Perez*, 7. Ocon*, 8. Bottas*, 9. Norris, 10. Piastri (*brez postanka)



32. krog od 70: Vodilni Verstappen ima dobrih pet sekund prednosti pred Alonsom, ta pa slabe tri pred Hamiltonom. Ferrarija na četrtem in petem mestu še brez postanka (sta tri sekunde za Hamiltonom).



26. krog: 1. Verstappen, 2. Alonso +3,3, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Ocon, 8. Bottas, 9. Norris, 10. Piastri ... 19. Russell.



23. krog: Prehitevanje za drugo mesto! Alonso mimo Hamiltona.



21. krog: Russell je uspel pripeljati v bokse in po menjavi prednjega krilca in pnevmatik nadaljuje z dirko na 19. mestu. Z okvaro Williamsa je odstopil Logan Sargeant. Brez kazni za Mercedesa in Hamiltona, potem ko je v boksih skoraj trčil z Alonsom.



18. krog: Varnostni avto se je umaknil, brez sprememb po letečem štartu, Verstappen si je takoj pripeljal dobro sekundo prednosti.



15. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Leclerc*, 5. Sainz*, 6. Perez*, 7. Magnussen*, 8. Bottas*, 9. Ocon, 10. Piastri, 11. Norris, 12. Albon (*brez postanka)



12. krog: Varnosti avto. Russell je razbil svoj dirkalnik. Šel je prek robnika, odneslo mu je zadek in z zadnjo desno pnevmatiko je trčil v zid. Nato še s sprednjim krilcem. Vodilni trije Verstappen, Hamilton, Alonso takoj peljejo na prvi postanek. Hamilton in Alonso sta v boksih skoraj trčila, Mercedes je nevarno spustil svojega dirkača po menjavi gum.



8. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Ocon, 6. Piastri, 7. Hülkenberg, 8. Norris, 9. Leclerc, 10. Albon, 11. Sainz, 12. Perez.



7. krog: Alonso je pritisnil na plin, manj kot pol sekunde za Hamiltonom.



5. krog: Verstappen si je za zdaj pridirkal samo sekundo in pol prednosti.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Ocon, 6. Hülkenberg, 7. Piastri, 8. Norris, 9. Leclerc, 10. Albon, 11. Sainz, 12. Perez.



Štart. Odličen štart obeh Mercedesov, Hamilton je takoj prehitel Alonsa, Russell še ne. Verstappen je zadržal prvo mesto.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta: 1. Verstappen, 2. Alonso, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Hülkenberg, 6. Ocon, 7. Norris, 8. Piastri, 9. Albon, 10. Leclerc.



Še 10 min do štarta. Leclerc z 10. štartnega mesta in Perez z 12. Spet velik izziv zanju, a v Montrealu se da prehitevati.



Še pol ure do štarta. Hladen dan v Montrealu,a tudi nekaj sonca. Dežja naj ne bi bilo. V prvi vrsti Verstappen in Alonso. Slednji pravi, da Maxu tokrat ne bo tako lahko. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.