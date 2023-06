Letošnji julij bo za ljubitelje formule 1 sanjski mesec: na sporedu so kar štiri velike nagrade! Še več: na prvi ta konec tedna bo še šprinterska dirka. Gre za "grand prix", ki je najbližje Sloveniji, na tribunah bodo tako tudi številni Slovenci. Avstrijska Štajerska gosti VN Avstrije. Na Red Bull Ringu bo v središču pozornosti avstrijsko-angleška ekipa Red Bull s svetovnim prvakom Nizozemcem Maxom Verstappnom, ki je tam zmagal že štirikrat – še na nobenem drugem dirkališču ni zmagal tolikokrat. To bo torej pravo prizorišče, da proslavijo sto zmag Red Bulla v kraljici avtomotošporta.

Max Verstappen je štiri od svojih 41 zmag dosegel na "domačem" Red Bull Ringu. Foto: Guliverimage Zeltweg oziroma Spielberg ter Niki Lauda. To sta dve zagotovo najpogostejši asociaciji Avstrije in formule 1. Prvič je dirka med kmetijami v Zeltwegu in Spielbergu potekala že pred 60 leti, od leta 2014 pa se danes moderno in krajše dirkališče kot nekoč imenuje Red Bull Ring. Z vsega desetimi zavoji je steza z najmanj zavoji na letošnjem koledarju. VN Avstrije je danes domača dirka ekipe Red Bull, pa čeprav ima ekipa sedež v Milton Keynesu v Angliji. Zaradi lastnika, avstrijskega Red Bulla, ima pač avstrijsko licenco. Ko so slavili prvo zmago, so jim napačno zaigrali angleško himno. Pred desetimi dnevi so osvojili stoto veliko nagrado, tako da bo ta konec tedna zanje še bolj slovesen. Tribuna za Red Bullove navijače je zadnja leta v oranžni barvi, barvi Nizozemske in njihovega dvakratnega prvaka Maxa Verstappna. Ta je tam dosegel štiri od svojih 41 zmag (na desetih dirkah v Spielbergu). Prav na pretekli VN Kanade je izenačil dosežek pokojnega Ayrtona Senne.

Zmagovalci na Red Bull Ringu v prejšnjih šestih letih:



2022 - Charlec Leclerc (Ferrari)

2021 - Max Verstappen (Red Bull)

2021* - Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2020* - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Max Verstappen (Red Bull)

2018 - Max Verstappen (Red Bull)



*VN Štajerske (v covidnih sezonah sta bili dve dirki v Spielbergu)

Verstappen se boji, da bo hektičen šprinterski konec tedna

Joj, ne spet ta šprint, si misli Max Verstappen, ki mu ta sistem dirkaškega konca tedna ni všeč. Foto: Reuters Pred dvema letoma, v covidni sezoni, sta bili tu dve dirki – VN Avstrije in VN Štajerske – in Verstappen je dobil obe. Pravzaprav lahko dvakrat zmaga tudi ta konec tedna. Drugič letos je namreč na sporedu šprinterska dirka. Dogajanje bo potekalo po novem formatu: v petek trening in kvalifikacije za dirko, v soboto kvalifikacije za šprint in šprint ter v nedeljo glavna dirka ob zdaj že klasični uri: ob 15.00. Aktualni prvak in vodilni v letošnjem prvenstvu, saj je dobil šest od dozdajšnjih osmih dirk, je prav zaradi njemu ne najljubšega "šprinterskega konca tedna" v napovedih previden. "Ne vem, kaj naj pričakujem. Na šprinterskem koncu tedna gre lahko marsikaj narobe. Običajno je zelo hektično." Verstappnu to, da imajo na voljo en sam trening za iskanje optimalnih nastavitev dirkalnika, ne ustreza najbolj. A ob premoči, ki jo ima letos Red Bull, to zanj res ne bi smela biti težava.

Skupni seštevek pred VN Avstrije (8/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 195 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 126

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 117

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 102

5. Carlos Sainz (Ferrari) 68

6. George Russell (Mercedes) 65

7. Charles Leclerc (Ferrari) 54

8. Lance Stroll (Aston Martin) 37



1. Red Bull Honda 321 točk

2. Mercedes 167

3. Aston Martin Mercedes 154

4. Ferrari 122

5. Alpine Renault 44

6. McLaren Mercedes 17

Tekmeci s posodobitvami samo še dva koraka za Red Bullom

Charles Leclerc in Carlos Sainz sta inženirjem v Maranellu hvaležna za nove posodobitve. Foto: Reuters Je pa res, da so tekmeci na zadnje dirke prišli s precej posodobitvami na svojih dirkalnikih in tudi v Avstriji bo tako. Pri Ferrariju smo že v četrtek videli novo sprednje krilce. "Ekipa v Maranellu je opravila izjemno delo. Ne morem se jim dovolj zahvaliti. Številni so delali nadure, da so novi deli na voljo že za to dirko," je poudaril Carlos Sainz (Ferrari). Ekipa s poskočnim konjičem v grbu je šele četrta v konstruktorskem seštevku, na zadnji dirki v Montrealu pa sta bila Sainz in Charles Leclerc s prvimi posodobitvami četrti in peti.

Vseeno pa le redki verjamejo, da lahko Ferrari, Aston Martin in Mercedes ogrozijo Verstappna. Šestouvrščeni v letošnjem prvenstvu George Russell (Mercedes), ki je pred sezono napovedal 22 zmag Red Bulla, je tako ob prihodu na Red Bull Ring dejal: "Že mogoče, da je Red Bull naredil manjši korak nazaj, ampak če so bili prej tri korake pred vsemi, so zdaj torej dva koraka pred vsemi. Torej imajo še vedno lepo prednost. Delajo zelo dobro, a upam, da ni več daleč dan, ko jih bomo lahko ogrozili."

Časovnica VN Avstrije:



Petek, 30. 6.:

13.30 prosti trening

17.00 kvalifikacije



Sobota, 1. 7.:

12.00 kvalifikacije za šprint

16.30 šprint dirka



Nedelja, 2. 7.:

15.00 dirka

Filmski zvezdnik nov navdih za ekipo Alpine

Pierre Gasly in Esteban Ocon v Spielbergu govorita predvsem o Ryanu Reynoldsu. Foto: Guliverimage Ob stoti zmagi Red Bulla in posodobitvah dirkalnikov tekmecev se dan pred začetkom devetega dirkaškega konca tedna v "paddocku" govori še o hollywoodskem zvezdniku Ryanu Reynoldsu. Ta je osrednje ime skupine investitorjev, ki so prevzeli 24-odstotni delež ekipe Alpine. "Osebno sem navdušen nad njegovim delom. Je eden mojih najljubših igralcev. Navdušen sem, da ga bom enkrat med sezono srečal," je dejal Pierre Gasly (Alpine). Reynolds je s finančnim vložkom komercialno in zdaj še rezultatsko dvignil valižanski nogometni klub Wrexham, zato v francosko-angleški ekipi koncerna Renault upajo, da bo čez leto ali dve tako tudi z njimi. Esteban Ocon (Alpine) je z Reynoldsom po telefonu že govoril: "Je velik navdih. Ni samo uspešen igralec, mislim, da je tudi zelo talentiran podjetnik. Komaj čakam, da ga spoznam tudi v živo."