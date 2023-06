Verstappen na Štajerskem: dirkalnik F1 zamenjal za tovornjak #video

Avstrijska Štajerska ta teden gosti karavano formule 1, Max Verstappen in Juki Cunoda sta bila pri naših severnih sosedih že pred nekaj dnevi. A ne na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu, temveč v "železnem orjaku" − kamnolomu v Eisenerzu. Ne nista sodelovala na enduro dirki Erzberg Rodeo, temveč sta dirkala z orjaškimi tovornjaki. In tukaj so atraktivni posnetki!

Prvenstvo formule 1 se konec tedna nadaljuje z dirko, ki je najbližje Sloveniji − VN Avstrije v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem, kamor vsako leto romajo tudi številni slovenski ljubitelji tega športa. To je domača dirka ekipe, ki brani tako dirkaški kot konstruktorski naslov svetovnega prvaka, ekipe Red Bull Racing. Kot smo od njih že vajeni, radi za promocijo naredijo tudi nekaj "odbitega". In tudi tokrat so. V bližnjem odprtem rudniku železove rude v Eisenerzu, kjer se je nedavno dogajala najtežja enduro dirka Erzberg Rodeo, sta svetovni prvak Max Verstappen in Juki Cunoda v sestrski ekipi Alpha Tauri sedla v tovornjak z velikanskimi pnevmatikami, v tako imenovani "monster truck". Za tak tovornjak, ki je visok tri metre, dolg pet metrov in ima 500 konjskih moči, ni ovir.

"Upam, da bom sploh dosegel stopalko," je pred začetkom v smehu dejal Cunoda, ki ima samo 159 centimetrov. "Strah me je." Da sta se "spoznala" s tovornjakom, sta najprej zapeljala čez nekaj starih odsluženih osebnih avtomobilov. Seveda nista vozila po strmih pobočjih tega gromozanskega rudnika, kot to na Erzberg Rodeu počnejo z motorji, ampak so jima na vznožju rudnika (nekoč gore Erzberg) naredili progo v obliki trikotnika, a s številnimi ovirami. "Celotna proga je zelo neravna," se je kar malo smejalo Verstappnu, ki je z Red Bullovim dirkalnikom formule 1 vajen mirne vožnje kot po tirnicah.

"Ostani živ"

Foto: Red Bull Content Pool Še bolj pa se mu je smejalo, ko je Cunodi tovornjak ugasnil že na samem štartu. "Čas teče. Čas teče!" V drugem poizkusu je bil uspešen. Sledil je še Nizozemčev kvalifikacijski krog. "Ostani živ," mu je vse dobro voščil Cunoda. Čeprav je svetovnega prvaka motilo, ker mu je v obraz metalo pesek, je krog odpeljal v času 55,07 oziroma dobre tri sekunde hitreje od Japonca.

Nato je sledila še dirka kolo ob kolesu, a je bila odločena še pred prvim zavojem, saj je imel Verstappen tehnične težave. Cunoda se je veselil zmage in v smehu dejal: "V motor sem mu nalil vodo." Končno pokal tudi za dirkača Alpha Taurija. "Ti jih imaš že tisoč." V formuli 1 ima dirkač Red Bulla 41 zmag. Prav ta konec tedna bo Red Bull na domači dirki proslavil svojo stoto zmago v kraljici avtomotošporta in 41. zmago Verstappna, s katero je na nedavni VN Kanade izenačil dosežek legendarnega Ayrtona Senne.