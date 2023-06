Ni ga ustavila strgana vez, ne bo ga "luknja v komolcu" #video

Nekoč gora Erzberg, danes gromozanski kamnolom. In prizorišče Erzberg Rodea. Foto: Matej Podgoršek Ta konec tedna je mestece Eisenerz na avstrijskem Štajerskem središče hard endura. To je najekstremnejša zvrst motorističnega športa. Največja dirka svetovnega prvenstva v tej disciplini je Erzberg Rodeo, ki se že od leta 1995 dogaja v odprtem kamnolomu železove rude nad mestom. Jekleni orjak, mu tudi pravijo. Pravzaprav so z vseh strani prekopali vso goro. V obdobju Erzberg Rodea se število ljudi v Eisenerzu podeseteri. Na dirko se lahko prijavi 1.500 voznikov, obiskovalcev pa je bilo pred leti tudi 40 tisoč (zadnje leta zaradi dodatnih varnostnih ukrepov nekaj manj, saj ni več mogoče kar prosto hoditi po kamnolomu), kar šest tisoč ljudi pa skrbi za organizacijo, med njimi so tudi Slovenci (na primer varnostnik ob vstopu).

Kako je videti najbolj odbita dirka na svetu, poglejte v tem videu:

Četrtkov Rocket Ride. Foto: Matej Podgoršek Med tekmovalci je letos pet slovenskih voznikov, čeprav je pri nas precej več enduro voznikov, Eisenerz pa tudi ni daleč (dobri dve uri vožnje iz Maribora). Enduro je drag šport, posluha pri morebitnih pokroviteljih pa pri nas ni veliko. Z najvišjimi pričakovanji nedeljski vrhunec štiridnevnega dogodka pričakuje 28-letni Kevin Berginc iz doline reke Soče. Lani je Erzberg končal na 35. mestu. "Moj cilj je, da bi enkrat videl cilj. Zadovoljen bom že z uvrstitvijo med 20, med 25 pa bom še vseeno zadovoljen." V predpisanem času (štiri ure) namreč 40-kilometrsko progo po kamnolomu dokonča le okoli 10 voznikov (preostale voznike razvrstijo glede na to, do katere kontrolne točke pridejo). Leta 2015 jih celo samo pet (en odstotek), leta 1999 pa "kar" 51. S petimi zmagami je na Erzbergu najuspešnejši Britanec Graham Jarvis. Lani je prvič nastopil tudi nekdanji smučarski šampion Marcel Hirscher.

Kevin Berginc na Erzbergu nastopa tretjič. Ambiciozen mladenič iz Idrskega. Foto: Matej Podgoršek

Zloglasni odsek samih skal Carl's Diner

Najtežje je čez skale. Foto: Red Bull Content Pool "Čakajo nas zelo težki odseki, od skalnatih terenov do zemlje. Najtežji del je sekcija Carl's Diner. To je tri kilometre dolg odsek samih skal, od manjših do ogromnih, ki je fizično naporen in izjemno tehnično zahteven. Potrebno je ogromno znanja, da se pride čez. Ampak jaz sem pripravljen in verjamem, da mi lahko uspe," je v pogovoru za Sportal pod Erzbergom pripovedoval Berginc. "Erzberg je skupek vsega. Treba je bil hiter na prologu, da dobiš dobro štartno mesto. Na dirki pa potrebuješ znanje od klasičnega endura do triala, ker so združeni vsi odseki. Treba je biti celovit voznik." S prologom se na glavno dirko uvrsti najboljših 500.

Lani dirkal s strgano križno vezjo

Kevin Berginc je prek Instagrama delil fotografijo po petkovem padcu na prologu, a bo stisnil zobe. Za Berginca je to tretji Erzberg. Lanskega kljub dobremu rezultatu opisuje z besedo brutalno. "Lani sploh nisem bil prepričan, ali bom lahko šel, saj sem si le nekaj mesecev prej strgal sprednjo križno vez v kolenu. A sem se odločil, da vseeno odpeljem. Bilo je težko, ker nisem bil optimalno pripravljen. Obenem nas je ubijala še vročina. Bilo je 32 stopinj. Predstavljajte si, kako se toplota odbija od skal. Pod čelado je bilo brutalno." Letos ni tako vroče, v četrtek je teren pošteno namočil dež. "Meni to ustreza, saj ne bo tako vroče. Nisem prijatelj vročine. Če bo mokro, bo mokro za vse in za vse težje. Treniram tudi v takih razmerah." Letos je treniral tudi s KTM-ovim tovarniškim voznikom Manuelom Lettenbichlerjem, lanskim zmagovalcem Erzberga.

Berginc je v petek dopoldne dobro dirkal na prologu, nato se mu je zgodil grd padec. Na družabnih omrežjih je delil prve fotografije po padcu in njegova roka res ni videti lepo. A dvoma o nedeljskem nastopu zanj ni. "Majhna luknja v mojem komolcu me ne bo ustavila." Zato ga vprašamo, kaj je ta čar Erzberga, da greš na štart, čeprav nisi stoodstoten. "Legendarna dirka, že več kot 25 let jo prirejajo. Vsi govorijo o tej dirki. Ko prideš sem, začutiš ta posebni utrip. Želja po dirkanju, želja po dokazovanju. Zraven pa še uživam."

S kakšnim motorjem na Erzberg Rodeu dirka Berginc:

Bil je profesionalni gorski kolesar

Bil je gorski kolesar. Foto: Matej Podgoršek Če vam je ime Berginc znano iz gorskega kolesarstva, imate prav. Luka Berginc, Kevinov mlajši brat, je danes tekmovalec v gorskem kolesarstvu. Bil pa je tudi Kevin. Do leta 2019. Bil je član ekipe Unior Tools Team. "Prišel je dan, ko sem imel dovolj vsega in sem si kupil motor ter se prijavil na to dirko. Nekako je kar šlo in sem dobil motivacijo. Čeprav sem si prej rekel, da sem v življenju končal profesionalni šport. Preprosto me je potegnilo. Očitno bomo še kakšno leto počeli to in še kaj dosegli," pove z nasmehom. Letos bo odpeljal tri dirke svetovnega prvenstva in nekaj dirk nižjega ranga. V enduro grand prixu, kjer denimo nastopa Tjaša Fifer, pa Berginc ne dirka.

Navdušenje po 30. mestu po odpeljanih obeh prologih. Foto: Osebni arhiv