Niso ga prepoznali, bilo so v šoku. A je že našel svoj "žmoht".

Daniel Ricciardo velja za najbolj nasmejanega dirkača formule 1, a v zadnjih štirih sezonah, ko je dirkal za Renault in nato za McLaren razlogov za veselje ni imel veliko. V Monzi 2021 je McLarnu sicer pripeljal zmago, a po nizu slabih rezultatov so z njim že sredi lanske sezone predčasno prekinili pogodbo. In za sezono 2023 je ostal brez sedeža. In tako se je vrnil k Red Bullu, kjer je v petih sezonah osvojil sedem zmag. Čeprav 33-letnik opravlja zgolj vlogo tretjega voznika, kar pomeni, da "dirka" samo v simulatorju, pa vodja ekipe Christian Horner zdaj pravi, da doživlja svojo drugo pomlad.

"Ko se je po lanski zadnji dirki v Abu Dabiju vrnil k nam, sem bil kar šokiran. Sploh ga nismo prepoznali. Bil je povsem drug človek kot pred leti, ko je odšel iz naše ekipe," je v zakulisju VN Avstrije, ki ta konec tedna poteka v bližnjem Spielbergu, razlagal Horner. "A zdaj je spet našel svoj 'žmoht'. Trdo dela v simulatorju. Čeprav samo v virtualnem svetu, pa je spet zelo tekmovalen. Kako bo v pravem dirkaškem svetu, bomo videli na prihajajočem testiranju pnevmatik. A že zdaj vidimo, da doživlja svojo novo pomlad."

Ekipa Alpha Tauri je letos na začelju (levo Nyck de Vries). Naslednje leto si z novim imenom in novim šefom ekipe želijo povratek med boljše ekipe in morda zato izberejo Daniela Ricciarda. Foto: Reuters Avstralec se v sezoni 2024 želi vrniti na dirke formule 1. Ali bo ob vse bolj skromnih dosežkih Sergia Pereza dobil celo Red Bullov drugi sedež? O tem se za zdaj ne govori veliko. Ob zelo dobrem dirkanju Alexa Albona z Williamsom se zdi verjetnejša vrnitev šest let mlajšega tajsko-angleškega dirkača. Opcija za Ricciarda je tudi druga Red Bullova ekipa, Alpha Tauri (naslednje leto bo imela novo ime, morda znova Toro Rosso). V njem sicer dobivajo priložnost mladi Red Bullovi talenti, a če ne bo nihče od njih pripravljen za korak v kraljico avtomotošporta, lahko sedež dobi veteran. Vodja ekipe Alpha Tauri Franz Tost, ki se bo po sezoni upokojil, a ostal svetovalec ekipe, te možnosti ni zanikal. Nyck de Vries letos ni osvojil še niti točke in je pod vse večjim pritiskom. Spomladi se je celo govorilo, da bi Ricciardo lahko De Vriesa zamenjal kar sredi te sezone.