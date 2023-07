Na deveti veliki nagradi prvenstva formule 1, VN Avstrije, je bila sobota namenjena šprintu. Po najhitrejšem krogu opoldne na kvalifikacijah za šprint je Max Verstappen (Red Bul) nato tudi dobil 35 minut in dobrih 100 kilometrov dolgo šprintersko dirko. Nič posebnega, boste rekli, a drame in dogajanja je bilo ogromno.

Po šprinterski dirki se ekipna kolega nista gledala najlepše. Foto: Reuters Na mokri stezi (vsi so štartali s pnevmatikami "intermediate") je bil že prvi krog več kot zanimiv. Sergio Perez (Red Bull) je z dobrim štartom že v prvem zavoju napadel Maxa Verstappna (Red Bull) in ga nato na drugi ravnini celo nekoliko izrinil na travo ter prehitel. "Izrinil me je," je prek radijske zveze "jokal" Verstappen. A že v naslednjem zavoju pozno zaviral, skoraj trčil v ekipnega tekmeca in ga tako tudi prehitel. "Pa kaj dela Max!" Njun dvoboj je izkoristil Nico Hülkenberg (Hass) in se prebil med njiju. Da se je izognil trčenju v dirkača Red Bulla, je moral Lando Norris (McLaren) toliko zavreti, da je izgubil kar pet mest.

Na mokri stezi, ko niso smeli uporabljati sistema DRS, so se razlike med dirkalniki zmanjšale in tako je Perez do polovice dirke obtičal za Hülkenbergom, Charles Leclerc (Ferrari) za devetim Alexom Albonom (Williams), dirkača Mercedesa pa za Kevinom Magnussenom (Haas) celo izven prve deseterice.

Dramatičen šprint v Avstriji. Foto: Reuters A steza se je vse hitreje sušila in pred zadnjimi sedmimi, osmimi krogi se je 12 od 20 voznikov odločilo za zamenjavo pnevmatik. Z gumami za suho stezo so v zadnjih krogih dirkali tri, štiri sekunde hitreje, a časa za preboj na sam vrh jim je zmanjkalo. Verstappen je zmagal s kar 21 sekundami prednosti pred Pezerom in 23 pred tretjim Carlosom Sainzom (Ferrari). Najboljši med dirkači, ki so šli v bokse, je bil Hülkenberg na šestem mestu. Do zadnje točke za osmo se je v zadnjih krogih z gumami za suho stezo prebil George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton je končal na 10. mestu. Leclerc je bil z 12. mestom spet med poraženci.

VN Avstrije, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +21,0

3. Carlos Sainz (Ferrari) +23,1

4. Lance Stroll (Aston Martin) +29,7

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +30,1

6. Nico Hülkenberg (Haas) +31,2

7. Esteban Ocon (Alpine) +36,6

8. George Russell (Mercedes) +36,6

9. Lando Norris (McLaren) +38,6

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +46,3

11. Oscar Piastri (McLaren) +49,8

12. Charles Leclerc (Ferrari) +50,8

13. Alex Albon (Williams) +52,8

14. Kevin Magnussen (Haas) +56,5

15. Pierre Gasly (Alpine) +57,6

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +64,8

17. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +65,6

18. Logan Sargeant (Williams) +66,0

19. Guanju Džov (Alfa Romeo) +70,8

20. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +76,4

Že v petek so bile na sporedu kvalifikacije za nedeljsko klasično preizkušnjo (15.00). Najhitrejši je bil Verstappen pred Leclercom in Sainzom. V skupnem seštevku ima Nizozemec, ki bo v nedeljo lovil sedmo zmago na deveti letošnji dirki, 70 točk prednosti pred Perezom. Četrti Hamilton denimo zaostaja že 101 točko.

Skupni seštevek sezone po šprinterski dirki:



1. Max Verstappen 203 točke

2. Sergio Perez 133

3. Fernando Alonso 121

4. Lewis Hamilton 102

5. Carlos Sainz 74

6. George Russell 66

7. Charles Leclerc 54

8. Lance Stroll 42

Na šprinterski dirki misija nemogoče za Mercedes

Lando Norris Foto: Reuters Že kvalifikacije za šprintersko dirko so bile super zanimive, saj je hladna steza po jutranjem dežju postajala iz krog v krog hitrejša, obenem pa so komisarji znova brisali številne kroge zaradi vožnje čez rob steze v devetem in desetem zavoju. Na samem vrhu sicer brez presenečenj: Verstappen pred Perezom. Razlike med dirkači so bili minimalne in zato presenečenje na tretjem in četrtem mestu: Norris in Hülkenberg. Ta dva dirkalnika na dirkah sicer nista tako hitra, bolj jima ustrezajo tudi nižje temperature.

VN Avstrije, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:04,440

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,493

3. Lando Norris (McLaren) +0,570

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,644

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,696

6. Charles Leclerc (Ferrari)* +0,805

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,818

8. Lance Stroll (Aston Martin) +0,907

9. Esteban Ocon (Alpine) +0,926

10. Kevin Magnussen (Haas) +1,472



11. Alex Albon (Williams)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

15. George Russell (Mercedes)



16. Guanju Džov (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Valtteri Bottas (Mercedes)

20. Logan Sargeant (Williams)



*Plus tri štartna mesta kazni zaradi oviranje Oscarja Piastrija.

Leclercu kazen in deveto štartno mesto

George Russell Foto: Reuters Hitrejši od obeh Ferrarijev je bilSainz na petem mestu. Leclerc, ki si je na petkovih kvalifikacijah pridirkal drugo štartno mesto za nedeljsko osrednjo dirko, pa je dosegel šele šesti čas. Zaostal je kar osem desetink. Zanimivo: v petek je bil samo 48 stotink za Verstappnom, kar je najmanjša kvalifikacijska razlika v letošnji sezoni. V soboto pa se je komaj prebil iz tretjega v drugi del kvalifikacij za šprint. Na štartu šprinta bo sicer šele na devetem položaju, saj je dobil še tri mesta pribitka zaradi oviranja Oscarja Piastrija (McLaren). Še mnogo slabše pa je šlo ekipi Mercedes: Hamilton je z 18. časom celo obtičal v prvem delu, Russell pa zaradi puščanja na hidravliki ni mogel odpeljati drugega dela.