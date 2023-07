Voznik formule 1 dirkal nad oblaki

Prvenstvo formule 1 se bo konec tedna nadaljevalo z dirko v Silverstonu. Tam je danes dirkališče, med drugo svetovno vojno pa je bilo vojaško letališče. Mladi birtanski dirkač George Russell je imel pred začetkom domačega dirkaškega konca prav posebno čast. Lahko je sedel v bojno letalo typhoon britanskih kraljevih letalskih sil (RAF).

Spoznal je zaposlene v RAF, z enim od vojakov pilotov pa je tudi poletel nad oblake. "To je bila življenjska izkušnja. Videl sem timsko delo, kolegialnost in veščice vseh v RAF. Zdaj razumem, zakaj je taka čast, če delaš za Kraljeve letalske sile," je zapisal na družabnih omrežjih. "Hvala za priložnost. Da ste me toliko naučili in za seveda za polet!"