Naslednje leto 24 dirk F1, prvi dve v soboto

Čeprav so letos odpeljali šele devet od 22 dirk formule 1, pa je vodstvo tekmovanja že objavilo koledar za sezono 2024. Potrdil ga je tudi motošportni svet Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA). Na njem je 24 dirk, med njimi tudi Šanghaj in Imola, ki sta letos odpadla (prvi zaradi pandemije covid-19, drugi zaradi poplav).

Dirka v Imoli je letos maja zaradi poplav odpadla. Foto: AP / Guliverimage Prvenstvo formule 1 2024 se bo, kot je zdaj že nova tradicija, začelo z VN Bahrajna, in to že prvi konec tedna v marcu (od 29. februarja do drugega marca). V Sakhirju bodo predtem potekala tudi testiranja (od 21. do 23. februarja). Tudi naslednji dve dirki sta enaki kot letos: Savdska Arabija in Avstralija. Bosta pa dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji na sporedu že v soboto in ne v nedeljo. Razlog pa ramazan. Sprememba pa v aprilu: VN Japonske v Suzuki, ki smo jo sicer bolj vajeni konec sezone. Na koledar se prvič po pandemiji covid-19 vrača VN Kitajske (21. aprila). Maj, junij in julij so enaki kot letos, na koledarju je tudi VN Emilije - Romanje (Imola), ki je letos zaradi poplav odpadla.

Koledar dirk formule 1 za sezono 2024:



2. marec - VN Bahrajna, Sakhir

9. marec - VN Savdske Arabije, Džida

24. marec - VN Avstralije, Melbourne

7. april - VN Japonske, Suzuka

21. april - VN Kitajske, Šanghaj

5. maj - VN Miamija, Miami

19. maj - VN Emilije - Romanje, Imola

26. maj - VN Monaka, Monte Carlo

9. junij - VN Kanade, Montreal

23. junij - VN Španije, Barcelona

30. junij - VN Avstrije, Spielberg

7. julij - VN Velike Britanije, Silverstone

21. julij - VN Madžarske, Budimpešta

28. julij - VN Belgije, Spa

25. avgust - VN Nizozemske, Zandvoort

1. september - VN Italije, Monza

15. september - VN Azerbajdžana, Baku

22. september - VN Singapurja, Marina Bay

20. oktober - VN ZDA, Austin

27. oktober - VN Mehike, Ciudad de Mexico

3. november - VN Brazilije, Interlagos

23. november - VN Las Vegasa, Las Vegas

1. december - VN Katarja, Losail

8. december - VN Abu Dabija, Yas

Finale sezone je zdaj že tradicionalno v Abu Dabiju. Foto: Reuters Po avgustovskem premoru bosta tako kot letos sledili dirki na Nizozemskem in v Monzi, šele nato pa sledi (sredi septembra) VN Azerbajdžana, ki smo je bili doslej vajeni spomladi. Sledi vseameriška turneja: Teksas, Mehika, Brazilija in Las Vegas. Zaključek bo v dveh zaporednih koncih tedna decembra z VN Katarja in VN Abu Dabija. "Zanimanja za organizacijo dirk je vse več. Nekako skušamo vzdrževati ravnotežje med tradicionalnimi dirkami in novimi prizorišči," je povedal izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali. Na koledarju torej ni nobene novosti, v Las Vegasu bodo dirkali že letos jeseni.