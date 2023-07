Znova zaljubljeni Ricciardo je nazaj

Ricciardo je izpustil zadnjih deset dirk, zdaj se vrača z Alpha Taurijem. Foto: Guliverimage Dirka formule 1 na Hungaroringu (ozka steza, počasni zavoji, kratke ravnine) ni med najbolj priljubljenimi, a je na koledarju prvenstva brez prekinitev že od leta 1986. Z osmimi zmagami je na njej najuspešnejši Lewis Hamilton (petkrat z Mercedesom in trikrat z McLarnom). Red Bull ima samo tri zmage, lani je prvič uspelo aktualnemu prvaku Maxu Verstappnu. Ta je letos dobil osem od desetih dirk, Red Bull pa je na Hungaroring prišel s številnimi posodobitvami na dirkalniku in bi tako moral biti samo še boljši. Presenečenja na tem dirkališču sicer niso nemogoča, tu je leta 2006 s Hondo prvič zmagal Jenson Button, predlani pa je svojo prvo in za zdaj edino zmago dosegel Esteban Ocon (Alpine). Dirkaški konec tedna se s prvim treningom začne v petek ob 13.30, kvalifikacije bodo v soboto ob 16. uri, dirka pa v nedeljo ob standardni uri − 15.00.

Zmagovalci na Hungaroringu v prejšnjih šestih letih:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Esteban Ocon (Alpine)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Sebastian Vettel (Ferrari)

Eno od svojih osmih zmag v formuli 1 je na VN Madžarske dosegel Daniel Ricciardo leta 2014 z Red Bullom. Po sezoni 2018 je zapustil ekipo, v želji, da bi najprej pri Renaultu in nato pri McLarnu postal prvi dirkač ekipe. A so se mu sanje z manj konkurenčnimi dirkalniki hitro razblinile. Ko je ostal brez sedeža pri McLarnu, ga je Red Bull sprejel nazaj v svojo družino. Kot tretji voznik je letos opravljal dobro delo na simulatorju. Ob slabih dosežkih novinca Nycka de Vriesa, ki s sestrsko ekipo Alpha Tauri ni osvojil niti točke, so se pred tednom dni odločili za zamenjavo.

Skupni seštevek pred VN Madžarske (10/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 255 točk

2. Sergio Perez (Red Bull 156

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 137

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 121

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. George Russell (Mercedes) 82



1. Red Bull Honda 411 točk

2. Mercedes 203

3. Aston Martin Mercedes 181

4. Ferrari 157

5. McLaren Mercedes 59

Ricciardo: Temu lahko rečemo sanje

Daniel Ricciardo Foto: Guliverimage Avstralec se zaveda, da bo tudi on z Alpha Taurijem težko konkurenčen za prvo deseterico, a to vidi kot priložnost, da si zagotovi redni sedež v enem boljših dirkalnikov za prihodnost. "Če se želim vrniti, na primer v Red Bullom kokpit, bo do tja potrebna pot. In to je trenutno zame najboljša pot." Po lanskem razočaranju je izgubil strast do dirkanja, samo z "dirkanjem" na Red Bullovem simulatorju se je ta zdaj vrnila. Pomembno vlogo pri tem je imelo sodelovanje z njegovim starim dirkaškim inženirjem pri Red Bullu, Simonom Renniejem. "Spet sem se zaljubil v dirkanje. Spet sem to pravi jaz. Sem v okolju, ki je zame zelo nostalgično. Veliko sem se pogovarjal s Helmutom Markom in začutil, da se tukaj počutim domače. Ko sem dobil priložnost, sem takoj rekel: 'Pa poskusimo!"'

Zdaj priznava, da sanja, da bi za sezono 2025 znova dobil redni sedež v Red Bullu. "Ja, temu lahko rečemo sanje." Sergio Perez ima z Red Bullom pogodbo še za naslednje leto. Je pa res, da je Mehičan po seriji razočaranj na zadnjih dirkah pod vse večjim pritiskom. Perez se sicer za svoj sedež zato ne boji nič bolj. "Zame se nič ne spremeni. Sem dirkač Red Bulla. Tukaj pa ni samo Daniel, je tudi Juki Cunoda in najbrž si še pol štartne vrste želi dirkati v Red Bullu. Sam sem v formuli 1 že 13 let in ne razmišljam tako daleč v prihodnost." Zadnji primer De Vriesa in lanski Ricciarda pri McLarnu sta sicer dokaza, da tudi veljavne pogodbe v formuli 1 veliko ne pomenijo. "Nikoli nisem želel, da bi odšel. Vemo, da se dobro razumeva," ga je za ekipnega tekmeca znova pripravljen sprejeti Verstappen.

Časovnica VN Madžarske:



Petek, 21. 7.:

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 22. 7.:

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 23. 7.:

15.00 dirka

Z navdušenjem bi ga v Red Bullu znova za tekmeca sprejel Max Verstappen. Foto: Guliverimage