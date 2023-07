Priljubljeni Avstralec danes v Red Bullu, na naslednji dirki že na štartu

Avstralec Daniel Ricciardo je prvič po zadnji dirki lanske sezone znova sedel in vozil dirkalnik formule 1. Po dveh sezonah slabih rezultatov ga je McLaren odpustil in letos se je v vlogi rezervnega voznika vrnil k Red Bullu, s katerim je dosegel sedem od svojih osmih zmag. Šlo je za testiranja Pirrelijevih pnevmatik na dirkališču v Silverstonu. Z Red Bullom RB19 bo še enkrat testiral, septembra v Monzi. Za sezono 2024 si želi redni sedež. Nad dirkanjem v formuli 1 34-letni Avstralec še ni obupal.

We’ve got Daniel driving the RB19 as part of a @pirellisport tyre test 📈 pic.twitter.com/i4n1SELiIK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 11, 2023

Perez: Vem, kje je težava

Sergio Perez ostaja v Red Bullu. Foto: Reuters Vodja ekipe Red Bull Christian Horner je nedavno dejal, da je Ricciardo spet dobri stari Ricciardo, da je pustil za sabo dneve frustracij v McLarnu. Ni pa v načrtu ekipe, da bi sredi te sezone zamenjal Sergia Pereza, še pravi Horner. Mehičan je na začetku sezone dvakrat zmagal, na zadnjih petih velikih nagradah pa so se razočaranja vrstila eno za drugim. Vselej je pogorel že na kvalifikacijah, v Silverstonu je bil samo 16. Bolj realna je bila opcija, da bo Ricciardo dobil sedež v Alpha Tauriju.

Po peti dirki prvenstva je Perez za ekipnim tekmecem Maxom Verstappnom zaostajal vsega 14 točk, zdaj zaostaja že 99. V nedeljo je Nizozemec še osmič letos zmagal, Perez se je prebil do šestega mesta. "Vem, kje je težava. Težava je v soboti. Na kvalifikacijah moramo nekaj stvari popraviti. Pozitivna stvar je, da sem ob nedeljah hiter. Še vedno sem drugi v prvenstvu in sem povsem prepričan, da lahko spreobrnem potek sezone." Že v ponedeljek, dan po dirki v Silverstonu, je treniral v simulatorju.

Nizozemski mediji: De Vriesa bodo odpustili

Nyck de Vries odhaja. Foto: AP / Guliverimage So pa v torek opoldne znova vzniknile govorice, da se sprememba že sredi sezone obeta v Alpha Tauriju. Nizozemec Nyck de Vries je ob novincu Loganu Sargeantu (Williams) edini, ki letos še ni osvijil niti točke. Nizozemski De Telegraaf je pisal, da ga bodo zamenjali še pred naslednjo dirko. VN Madžarske sledi naslednji konec tedna. Ob Ricciardu naj bi bil kandidat za njegov sedež še član Red Bullove dirkaške akademije Liam Lawson. Enaindvajsetletni Novozelandec je Alpha Taurijev rezervni voznik, sicer pa letos zelo dobro dirka v japonski super formuli.

Nekaj ur pozneje: Ricciardo menja de Vriesa

Osemindvajsetletni De Vries je Helmuta Marka, svetovalca obeh Red Bullovih ekip, ki vleče kadrovske poteze, prepričal z devetim mestom na lanski VN Italije v Monzi, ko je dobil priložnost debija v formuli 1 z Williamsom. A Marko naj bi nad De Vriesom že obupal. Ni skrivnost, da se tako De Vries kot Perez bojita Marka, saj Avstrijec ne pozna milosti. In govorice so se izkazale za rensične. V sredo pozno popoldne sta Red Bull in Alpha Tauri objavila, da bo od Hungaroringa pa do konca sezone v drugem dirkalniku ekipe Alpha Tauri sedel Ricciardo. Njegov prepoznaven nasmešek je postal samo še večji.

When the news drops that you'll be back on the #F1 grid at the next race... pic.twitter.com/AaZipnFb6j — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 11, 2023