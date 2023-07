Za Red Bull začetek vikenda ne bi mogel biti slabši

Zgodba konca tedna je vrnitev Daniela Ricciarda. Do konca leta bo dirkal za Alpha Tauri. Foto: Guliverimage Red Bull ima na svojem dirkalniku pet večjih posodobitev (tudi na stranicah dirkalnika). Tekmeci in navijači se s strahom sprašujejo, ali bo še hitrejši. A dirkalnik je pisan na kožo osemkratnemu zmagovalcu v letošnjem prvenstvu Maxu Verstappnu, ne pa Sergiu Perezu, ki je na prejšnjih petih velikih nagradah razočaral že na kvalifikacijah. Na Hungaroringu pa je katastrofalno začel že prvi trening. Že v četrti minuti je zapeljal na travo, se zavrtel in v zaščitnih gumah raztreščil svoj dirkalnik.

Deževen petek na Hungaroringu. Foto: Reuters Trening so za krajši čas prekinili z rdečo zastavo, vmes pa je začelo deževati. In tako dirkanja v nadaljevanju ni bilo veliko. Na vse bolj mokri stezi se je 15 minut pred koncem zavrtel in blago trčil v zaščitne gume še Carlos Sainz (Ferrari). V zadnjih petih minutah sta se na prvem mestu nekajkrat zamenjala George Russell (Mercedes) in Oscar Piastri (McLaren). Na koncu ju je ločilo nekaj več kot tri desetinke. Verstappen in Lewis Hamilton (Mercedes) na zadnjih dveh mestih hitrega kroga sploh nista odpeljala. Enako povratnik v formulo 1 Daniel Ricciardo (Red Bull).

VN Madžarske, prvi prosti trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:38,795

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,359

3. Lance Stroll (Aston Martin) +1,218

4. Lando Norris (McLaren) +1,482

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,892

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,237

7. Charles Leclerc (Ferrari) +2,347

8. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,568

9. Logan Sargeant (Williams) +2,621

10. Nico Hülkenberg (Haas) +,3911

12. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +6,780

13. Alex Albon (Williams) +8,612

Brez hitrega kroga: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes)