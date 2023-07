Najprej besneli, zdaj slavijo: Verstappen premagan za tri tisočinke!

Vodstvo tekmovanja je z madžarskimi organizatorji dirke na Hungaroringu sklenilo novo pogodbo, tako bo ta dirka na koledarju vsaj še do leta 2032. Del dogovora je obljuba madžarskih prirediteljev, da bodo prenovili in posodobili dirkališče Hungarogirng v bližini Budimpešte. Posebno pozornost bodo namenili prenovi boksov in dodali novo glavno tribuno. Dirke formule 1 na tem prizorišču potekajo že od leta 1986.

Na enajsti veliki nagradi letošnjega prvenstva formule 1 so kvalifikacije prvi trije končali v manj kot desetinki sekunde. Z izjemnim zadnjim krogom je bil najhitrejši Lewis Hamilton (Mercedes). Veselil se je, kot bi zmagal. Leto in pol že ni bil na prvem štartnem položaju, enako velja za zmago. "Za nami je noro leto in pol. Tako sem se drl v dirkalniku, da sem brez glasu. Ekipa se je res trudila, da smo spet na prvem štartnem položaju. Občutek je, kot bi bili prvič. Res nisem pričakoval, da se bomo borili za 'pole'. Bolje ne bi mogel odpeljati."

Lewis Hamilton Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) v zadnjem hitrem krogu svojega časa ni izboljšal. Ga je pa Lando Norris, ki je potrdil vzpon McLarna s tretjim časom, a je objokaval zapravljeno priložnost, češ da je naredil preveč manjših napak. V drugi vrsti bo tudi drugi McLarnov voznik Oscar Piastri. S petim in sedmim mestom sta presenetila oba voznika ekipe Alfa Romeo. Najboljši Ferrari je bil Charles Leclerc na šestem mestu, Fernando Alonso (Aston Martin) bo na prizorišču, kjer je pred 20 leti prvič zmagal, na osmem štartnem mestu. Po petih kvalifikacijah je Sergio Perez (Red Bull) tokrat le prišel med deset, a bil šele deveti.

Daniel Ricciardo Foto: Reuters Neverjetno tesen je bil razplet drugega dela kvalifikacij. Prvih deset je bilo v razmiku manj kot štirih desetink! Tako je za vsega dve tisočinki izpadel 11. Carlos Sainz (Ferrari). Brez deseterice sta ostala tudi oba voznika ekipe Alpine, ki sta bila na drugem treningu zelo hitra. Povratnik na dirke formule 1 Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) je bil 13., šest desetink za v drugem delu kvalifikacij najhitrejšim Norrisom (1:17,328). Eden od razlogov za premešan vrstni red je tudi novo pravilo (za zdaj samo za to dirko), da lahko vsak dirkač v treh dneh uporabi samo 11 kompletov pnevmatik, dva manj, kot so vajeni.

VN Madžarske, kvalifikacije:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16,609

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,003

3. Lando Norris (McLaren) +0,085

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,362

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,425

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Nico Hülkenberg (Haas)



11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Pierre Gasly (Alpine)



16. Alex Albon (Williams)

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

18. George Russell (Mercedes)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)

George Russell Foto: Reuters Že v prvem delu kvalifikacij se je poslovil George Russell (Mercedes). V zelo izenačeni konkurenci je dosegel le 18. čas. Toto Wolff je besno s pestjo udaril po mizi. "Ne povejte mi, kje sem," je po radijski zvezi dejal mladi Britanec. Jasno mu je bilo, da zaradi prometa na stezi ni bil dovolj hiter. Prepozno so ga poslali na stezo. S 16. mestom je svojo soboto že v prvem delu kvalifikacij končal tudi Alex Albon (Williams), ki se sicer letos uvršča višje. V zadnjem krogu je naredil napako.

Hamilton od najbolj groznega do najhitrejšega dirkalnika

Lewis Hamilton Foto: Reuters Ura resnice na zavitem in ozkem Hungaroringu sledi na kvalifikacijah. V petek je prvi trening zmotil dež, na drugem je bil najhitrejši Leclerc, na sobotnem opoldanskem pa Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je v petek dejal, da tako grozen dirkalnik W14 še ni bil. Zato je razplet tretjega treninga presenetljiv. Bil je četrt sekunde hitrejši od Verstappna in Pereza. Aktualni prvaki imajo na Madžarskem precej spremenjen dirkalnik. A treningi kažejo, da s posodobitvami očitno niso še hitrejši. Vendar so treningi eno, kvalifikacije in dirka pa so drugo. Sploh ob tako majhnih razlikah. Povratnik na dirke Ricciardo je bil z vsega sekundo zaostanka šele 18.

Enajsta velika nagrada letošnjega prvenstva bo v nedeljo ob 15. uri.

VN Madžarske, 3. prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17,811

2. Max Verstappen (Red Bull) +0.250

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,256

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,266

5. Lando Norris (McLaren) +0,271

6. George Russell (Mercedes) +0,308

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,379

8. Carlos Sainz (Ferrari) +0,423

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,539

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,678

11. Lance Stroll (Aston Martin) +0,725

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,733

13. Alex Albon (Williams) +0,781

14. Oscar Piastri (McLaren) +0,787

15. Kevin Magnussen (Haas) +0,838

16. Pierre Gasly (Alpine) +0,965

17. Logan Sargeant (Williams) +1,003

18. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,017

19. Esteban Ocon (Alpine) +1,168

20. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,345