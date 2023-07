Rekordna zmaga Red Bulla, Hamilton: Žal mi je. Zasr*** sem!

Na VN Madžarske so se vsi ključni trenutki dirke zgodilo že v prvih dveh zavojih. Lewis Hamilton (Mercedes) je sicer dobro štartal, a je imel Max Verstappen (Red Bull) notranjo linijo v prvem zavoju. In s poznim zaviranjem ga je prehitel. Obenem je Hamiltona porinil široko v prvi zavoj, tako da sta Britanca na pospeševanju proti drugemu ovinku prehitela oba voznika ekipe McLaren. V ozadju je bil v prvem zavoju predolg Guanju Džov (Alfa Romeo) in sledilo je množično trčenje: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) je dirko lahko nadaljeval, a ostal brez točk, odstopila pa sta Esteban Ocon in Pierre Gasly (oba Alpine).

Max Verstappen Foto: Reuters "Žal mi je. Zasr*** sem," se je ekipi opravičeval Hamilton. "Ne skrbi, dirka bo še dolga in vroča." Res je bila, vsi so morali na dva postanka, a sedemkratni svetovni prvak ni pridobil nobenega mesta. Sicer je med postanki prehitel Oscarja Piastrija, a je njega Sergio Perez (Red Bull). Kljub novim Pirellijevim pnevmatikam Red Bull ostaja številka ena. Lando Norris je 11. dirko sezone končal na drugem mestu, a z več kot 30 sekundami zaostanka, Perez pa po devetem štartnem mestu na tretjem.

VN Madžarske, končni vrstni red:



1 Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +33,7

3. Sergio Perez (Red Bull) +37,6

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +39,1

5. Oscar Piastri (McLaren) +62,5

6. George Russell (Mercedes) +65,8

7. Charles Leclerc (Ferrari) +70,3

8. Carlos Sainz (Ferrari) +71,0

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +75,7

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

11. Alex Albon (Williams) +1 krog

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1 krog

13. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1 krog

14. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

17. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

Odstop: Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Logan Sargeant (Williams)



Skupni seštevek (11/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 281 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 171

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133

5. George Russell (Mercedes9 90

6. Carlos Sainz (Ferrari) 87

7. Charles Leclerc (Ferrari) 80

8. Lando Norris (McLaren) 60



1. Red Bull Honda 452 točk

2. Mercedes 223

3. Aston Martin Mercedes 184

4. Ferrari 167

5. McLaren Mercedes 87

6. Alpine Renault 47

Carlos Sainz Foto: Reuters Novo razočaranje za ekipi, ki sta bili na začetku sezone v boju za stopničke: Aston Martin in Ferrari. Fernando Alonso ni mogel višje od devetega mesta, bil je še zadnji, ki je zaostal manj kot krog (75 sekund). Mimo sedmega Charlesa Leclerca in osmega Carlosa Sainza pa je na koncu za šesto mesto prišel celo George Russell, ki je po ponesrečnih kvalifikacijah štartal z 18. mesta.

Ta zmaga Red Bulla pomeni nov rekord formule 1 po številu zaporednih uspehov za eno ekipo. Doslej si je vodilno moštvo formule 1 ta dosežek z 11 zmagami delilo z McLarnom, ki mu je tak niz uspel pred 35 leti. Verstappen pa se je s 44. zmago v karieri in sedmo zaporedno v tej sezoni še bolj utrdil na vrhu seštevka, kjer je njegov najbližji zasledovalec Perez, a zaostaja že 110 točk.

Dvanajsta zaporedna zmaga za eno ekipo, kar se doslej še ni zgodilo. Foto: Reuters

Prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna v Belgiji.

Kako se je razpletala VN Madžarske.



Cilj. Še 44. zmaga Verstappna v karieri, 12. zaporedna za Red Bull, kar je nov rekord.



Predzadnji krog: 1. Verstappen, 2. Norris +31,7, 3. Perez, 4. Hamilton, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Sainz, 9. Alonso, 10. Stroll.



Še 5 krogov: Hamilton za tretje mesto lovi Pereza, a bo zmanjkalo krogov.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +14,5, 3. Perez, 4. Hamilton, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Sainz, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Stroll.



Še 18 krogov: Drugi postanek sta opravila tako Verstappen kot Norris. Brez spremembe v vodstvu, Nizozemec ima 11 sekund prednosti.



Še 22 krogov: Perez za četrto mesto napada Piastrija. Kolo ob kolesu, brezkompromisen dvoboj, ki ga je dobil Mehičan.



Še 26 krogov: Začeli so se drugi postanki. A tudi ti Verstappna ne bodo ogrozili.



Še 30 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +16,8, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Alonso, 9. Russell, 10. Bottas.



34. krog: Verstappen ima 10 sekund prednosti pred Norrisom. Dirka proti 44. zmagi.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Alonso, 9. Stroll, 10. Bottas ... 14. Russell.



28. krog: Perez v drugem zavoju na peto mesto! Russell se je sicer dobro upiral. Malo je manjkalo in bi trčila. Dirkač Mercedesa nato na prvi postanek.



27. krog: Perez po postanku spet dirka hitro in je za šesto mesto prehitel Sainza. Je že pred obema Ferrarijema. Na štartu je bil deveti.



24. krog: Postanek za Verstappna, ki ostaja prvi, tudi pred Perezom, ki še ni bil v boksih.



22. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez*, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Russell*, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Leclerc, 9. Stroll, 10. Alonso (*brez postanka)



19. krog: Postanek za Piastrija, ki se vrača na stezo ob boku Norrisu. V prvem zavoju je uspešnejši Anglež, ki tako pridobiva mesto.



18. krog: Hiter postanek za Norrisa, nato pa pet sekund počasnejši za Leclerca. Ena od pištol za menjavo pnevmatik ni delovala. Dirkač Ferrarija je tako izgubil tri mesta.



17. krog: Postanek za četrtega Hamiltona, bil je sedem sekund za McLarnoma.



15. krog: Od boljših prvi v bokse Sainz. Verstappen ima v vodstvu še sedem sekund prednosti in je na poti do devete zmage letos.



12. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +4,4, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Alonso, 9. Hülkenberg, 10. Russell.



10. krog: Prvi začenjajo s postanki, tudi 10. Stroll, pa oba dirkača Alfe Romeo, ki kljub odličnemu štartnemu položaju nista bila med 10.



6. krog: Lep dvoboj za sedmo mesto, Perez napada Alonsa, a ga še ne more prehiteti.



4. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Perez, 9. Hülkenberg, 10. Stroll.



2. krog: Katastrofa za ekipo Alpine. Odstop obeh voznikov. V prvem zavoju je Džov trčil v Ricciarda, ta v Ocona in slednji v Gaslyja. In oba Alpina sta zaradi poškodovanih dirkalnikov pripeljala v bokse in odstopila.



Štart! Dolgo so gorele rdeče luči. Dober štart obeh v prvi vrsti, a je Verstappen izkoristil notranjo linijo in v prvi zavoj prehitel Hamiltona. Lewis je bil širok v prvem zavoju in tako sta ga pred drugim zavojem prehitela oba McLarna. "Žal mi je. Zasr*** sem," se je ekipi opravičeval Hamilton. "Ne skrbi, dirka bo še dolga in vroča."



Krog za ogrevanje.



Še 5 minut do štarta: Sončno popoldne na dirkališču Hungaroring pri Budimpešti. Prvič po letu in pol na "pole positionu" Lewis Hamilton, Maxu Verstappnu pa bo nevaren tudi Lando Norris. Red Bull je letos dobil vseh 10 dirk.



Štartna mesta: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Džov, 6. Leclerc, 7. Bottas, 8. Alonso, 9. Perez, 10. Hülkenberg, 11. Sainz ... 18. Russell.