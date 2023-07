Zmagovalec osmega od 13 relijev za svetovno prvenstvo v sezoni 2023 je aktualni prvak Kalle Rovanperä (Toyota). Po 21 hitrostnih preizkušnjah je zmagal 52,7 sekunde pred Thierryjem Neuvillom (Hyundai). To je njegova deveta zmaga v prvenstvu WRC in že tretja na reliju Estonija

Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je po soboti vse hitrostne preizkušnje dobil tudi v nedeljo, torej tudi zadnjo, tako imenovani "power stage", in tako Estonijo zapušča z maksimalnim številom točk (30). Najhitrejši je bil na 15 od 21 "brzincev". Dvaindvajsetletnik je reli Estonija dobil še tretjič zapored. V sezoni 2021 je bila to njegova prva zmaga v svetovnem prvenstvu. Takrat jo je osvojil kot najmlajši v zgodovini. Ni čudno, ko pa pravi, da so to njegove najljubše ceste. Tako je na dobri poti, da drugič postane svetovni prvak.

Ima 170 točk, pa čeprav je letos pravzaprav zmagal samo dvakrat, a je bil na vseh dirkah med najboljšimi štirimi. Zdaj je 55 točk pred tokrat četrtim Britancem Elfynom Evansom (Toyota) in 58 točk pred drugouvrščenim z estonske dirke, Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Ta je možnosti za svoj prvi naslov najverjetneje zapravil na dirki v Keniji, ko je bil diskvalificiran.

Reli Estonija, končni vrstni red:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +52,7

3. Esapekka Lappi (Hyundai) +59,5

4. Elfyn Evans (Toyota) +1:06,8

5. Temmu Suninen (Hyundai) +2:21,1

6. Pierre Loubet (M-Sport Ford) +3:09,9

7. Takamoto Katsuta (Toyota) +3:10,2

8. Ott Tänak (M-Sport Ford) +6:25,6



Skupni seštevek (8/13):



1. Kalle Rovanperä (Toyota) 170

2. Elfyn Evans (Toyota) 115

3. Thierry Neuville (Hyundai) 112

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Toyota) 98

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 87

7. Dani Sordo (Hyundai) 46

8. Takamoto Katsuta (Toyota) 41