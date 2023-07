Domači adut najhitrejši, a je zaradi kazni šele 11. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po osmih od 21 hitrostnih preizkušenj relija za svetovno prvenstvo v Estoniji vodi Kalle Rovanperä. Prvi štirje so v manj kot 15 sekundah, pravzaprav pa bi vodil Ott Tänak, a je dobil pet minut kazenskega pribitka zaradi menjave pogonskega sklopa.

Najboljši voznika relija na svetu so se po junijski dirki v Keniji vrnili na staro celino. Po skoraj enomesečnem premoru ta konec tedna dirkajo na makadamskih cestah Estonije. To je osma dirka sezone, doslej smo videli že pet različnih zmagovalcev. Več kot enkrat (trikrat) je zmagal samo Sebastien Ogier (Toyota), ki pa nastopa samo na izbranih dirkah in se pravzaprav za naslov prvaka sploh ne poteguje. Ima 98 točk oziroma 42 manj od vodilnega Finca Kalleja Rovanperä (Toyota). Je najbolj konstanten letos, saj še ni bil slabši kot četrti. Je pa zmagal samo na reliju Portugalska.

Ott Tänak Foto: Guliverimage Aktualni svetovni prvak Rovanperä vodi po prvem od treh dni dirkanja v Estoniji. Najhitrejši je bil na dveh od osmih petkovih hitrostnih preizkušenj. Preostalih šest je dobil domači voznik Ott Tänak (M-Sport Ford), ki pa je v skupnem seštevku šele na 11. mestu. Ima štiri minute in 47 sekund zaostanka, kar pomeni, da bi pravzaprav vodil on. Zaradi menjave pogonskega sklopa po četrtkovem prologu je namreč prejel pet minut pribitka. Razplet dirke bo vseeno zelo zanimiv, saj ima Rovanperä le tri sekunde prednosti pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Manj kot 15 sekund pa zaostajata še Esepekka Lappi (Hyundai) in Elfyn Evans (Toyota).

Reli Estonija, po 8. od 21 hitrostnih preizkušenj:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +3,0

3. Esapekka Lappi (Hyundai) +12,2

4. Elfyn Evans (Toyota) +14,1

5. Temmu Suninen (Hyundai) +48,8

6. Pierre Loubet (M-Sport Ford) +1:03,6