Ogier najhitrejši na reliju po Keniji

Francoz Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec relija po Keniji, sedme dirke za svetovno prvenstvo. Svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku, Finec Kalle Rovanperä (Toyota), je na drugem mestu danes manjšal zaostanek, a je na koncu zaostal 6,7 sekunde. Tretji je bil še en Toyotin voznik, Britanec Elfyn Evans, ki je zaostal skoraj tri minute.

Osemkratni svetovni prvak je vodstvo prevzel po prvi petkovi hitrostni preizkušnji in ga od takrat ni več izpustil iz rok. Vselej mu je bil za petami moštveni kolega Rovanperä, a mu je velikokrat zmanjkalo le nekaj sekund. Je pa Finec povečal prednost v skupnem seštevku na 37 točk po sedmih od 13 dirk v sezoni.

"Vedno se želiš boriti za zmago, ampak storili smo najbolje, kar lahko, ko startaš prvi. Glede na to ni v celoti slabo. Dobre točke za sezono v vsakem primeru," je po dirki povedal Rovanperä.

Za Francoza pa je to tretja zmaga na petem reliju, saj letos ne tekmuje na vseh dirkah. Tudi Ogier sicer na pesku ni odvozil brez napak. Malo je trčil tudi v drevo in si odtrgal zadnji del dirkalnika, v zadnji hitrostni preizkušnji pa je v cilj pripeljal z razbitim vetrobranskim steklom, a je bil 39-letnik vseeno dovolj učinkovit in hiter za zmago.

"Neverjetno. Poglej to, še na zadnjem 'power stageu' sem dobil kamen v vetrobransko steklo. Spopadli smo se z veliko težavami in lahko bi bil reli za nas v smislu hitrosti bolj udoben. Veliko smo imeli nesreče, ampak pripeljali smo do konca," je po dirki dejal Ogier.

Takamoto Katsuta Foto: Red Bull Content Pool

Uspešen vikend na kenijskem reliju za Toyoto je s četrtim mestom dopolnil Japonec Takamoto Katsuta. Ta je zaostal nekaj več kot tri minute in 23 sekund. V borbi za tretje mesto z Evansom je imel tudi nekaj smole, saj je danes prenehala delovati njegova hibridna enota. Z dobrimi petimi minutami zaostanka je na petem mestu končal Španec Dani Sordo (Hyundai).

Njegova moštvena kolega Esapekka Lappi in Thierry Neuville sta imela med vikendom z relijem obilo težav. Finec se je boril za oder za zmagovalce, a je v soboto po četrtem "brzincu" odstopil zaradi domnevne okvare vzvodne gredi na svojem Hyundaiju i20 N. Belgijec je odstopil v petek, ko je močan pritisk uničil sprednje levo vzmetenje njegovega vozila. Oba sta sicer končala reli, toda z velikim zaostankom daleč od najvišjih mest.

Estonec Ott Tänak (M-Sport Ford) je moral dvakrat zamenjati pnevmatiko in je prav tako izgubil nekaj minut. Skupno je končal na šestem mestu, zaostal pa je devet minut in 14 sekund.

Prihodnji mesec se elitna karavana tega športa vrača v Evropo z relijem po Estoniji med 20. in 23. julijem.