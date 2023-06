Safari: dva favorita že s težavo, Ogierja nič ne ustavi

Osemkratni svetovni prvak v reliju Sebastian Ogier (Toyota) nastopa na svoji peti dirki v letošnji sezoni in znova dokazuje, da so mu mlajši tekmeci le stežka kos. V Keniji poteka ena od dirkaških klasik − reli Safari. Gre za sedmo od 13 preizkušenj letošnjega svetovnega prvenstva. Devetintridesetletni Francoz je dobil pet od sedmih petkovih hitrostnih preizkušenj. Preostali dve pa Finca: aktualni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) in Esapekka Lappi (Hyundai). "Za mano je dober dan. Zjutraj sem sicer imel težave s hibridnim pogonom, sicer pa je bil popoln dan. Zadovoljen sem," je strnil Ogier.

Thierry Neuville Foto: Guliverimage Ogier tako vodi in je na dobri poti do tretje zmage letos in že 58. v svetovnem prvenstvu. Ima 22,8 sekunde prednosti pred Rovanperäjem in 43,5 pred tretjim Elfynom Evansom (Toyota). Manj kot minuto za njim zaostaja samo še Lappi. A do konca relija Safari je še šest hitrostnih preizkušenj v soboto in šest v nedeljo. In marsikaj se še lahko zgodi, prav v letošnjem prvenstvu smo bili temu priča ničkolikokrat. Na dosedanjih šestih dirkah smo videli kar pet različnih zmagovalcev. Zmagovalec prejšnje dirke (Sardinija) in drugi v skupnem seštevku sezone Thierry Neuville (Hyundai) je na predzadnji petkovi hitrostni preizkušnji v večji luknji uničil vzmetenje prednje leve pnevmatike in dirkaškega dne v Keniji ni mogel nadaljevati. Ott Tänak (M-Sport Ford), ki je bil v četrtek najhitrejši na superspecialu, pa je z zaostankom dobrih treh minut na sedmem mestu, saj je veliko časa izgubil zaradi menjave pnevmatike.

Reli Safari Kenija, po sedmi od 19. hitrostnih preizkušenj:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Kalle Rovanperä (Toyota) +22,8

3. Elfyn Evans (Toyota) +43,5

4. Esapekka Lappi (Hyundai) +54,0

5. Takamoto Katsuta (Toyota) +1:19,4

6. Dani Sordo (Hyundai) +1:28,4

7. Ott Tänak (M-Sport Ford) +3:03,3

Kako je četrtkov uvodni superspecial dobil Ott Tänak: