Vodne pasti in blatne ceste terjale visok davek #video

Thierry Neuville (Hyundai) je pred prvo zmago v letošnjem svetovnem prvenstvu v reliju, potem ko je v soboto Sebastien Ogier (Toyota) zdrsnil s ceste in odstopil, Esappeka Lappi (Hyundai) pa je precej sekund izgubil s predrto pnevmatiko in pred zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami zaostaja 36 sekund.

Elfyn Evans Foto: Guliver Image Sobota na makadamskih cestah Sardinije, ki pa so letos precej blatne, ni odpuščala. Takamoto Katsuta (Toyota), Ott Tänak (M-Sport Ford) in Elfyn Evans (Toyota) so se ujeli v vodne pasti. Po dežju namreč na cestah ni manjkalo gromozanskih luž (poglejte v spodnjem videu). Katsutu je kar odtrgalo prednji odbijač, Tänak je na konca lahko vozil samo še na hibridni pogon, saj mu je zalilo radiator in motor.

Težave pa sta imela tudi Essapekka Lappi (Hyundai) in Sebastien Ogier (Toyota), ki sta se od petka izmenjavala v vodstvu. Lappi je precej sekund izgubil zaradi predrte pnevmatike, Ogier najprej zaradi vodnih pasti, na zadnji sobotni hitrostni preizkušnji pa je v enem od levih zavojev peljal samo naravnost in zdrsnil prek roba ceste, kjer je obtičal.

Že iz vodne pasti je imel poškodovan prednji odbijač in radiator, nato se mu je predrla pnevmatika in jo je komaj pravočasno zamenjal za začetek zadnje hitrostne preizkušnje (ko sta jo s sovoznikom menjala, sta stala v blatu). In zakaj je zapeljal s ceste? "Zaviral sem, a mi je noga zdrsnila s stopalke. Čevelj sem je imel povsem blaten. Ko sem znova stopil nanjo, je bilo že prepozno. Meter prepozno sva se ustavila. To ni bil moj dan," je razočarano bo robu ceste razlagal osemkratni svetovni prvak.

Thierry Neuville Foto: Guliver Image Tako pred nedeljskimi zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami relija Sardinija vodi Thierry Neuville (Hyundai), ki kot edini ni imel večjih težav. "Vesel sem, da sem na cilju. Naporno je bilo, toda občutek je bil vse boljši. Danes sem se veliko naučil, toda vedno je lahko še bolje. Jutri bo kratek dan, a bo zelo težko, saj bo veliko pasti, mi pa bi radi dosegli dvojno zmago," je dejal Belgijec, ki letos še ni zmagal.

Reli Sardinija, po 15. od 19 hitrostnih preizkušenj:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Esapekka Lappi (Hyundai) +36,4

3. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:50,7

4. Elfyn Evans (Toyota) +5:36,5

5. Dani Sordo (Hyundai) +6:27,9

6. Adrien Formaux (M-Sport FOrd) +8:11,7