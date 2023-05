Prvak dobil 10 "brzincev", dirko in povedel v prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reli Portugalska, ki ga je v prejšnjih sedmih izvedbah dobilo sedem različnih voznikov, je bil peta preizkušnja letošnjega prvenstva WRC. Po treh četrtih mestih in enem drugem je prvič letos zmagal 22-letni finski dirkač Kalle Rovanperä (Toyota), aktualni svetovni prvak. Ubranil je lansko zmago s tega zelo zahtevnega relija na makadamskih cestah osrednje Portugalske. Od sobote zjutraj je bil razred zase. Skupno je najhitrejši čas odpeljal na desetih od 19 hitrostnih preizkušenj. Za dodatnih pet točk za prvenstvo je osvojil tudi zadnjo hitrostno preizkušnjo, tako imenovani "power stage". Teren je bil res zahteven, kamnit in prašen je spominjal na reli Safari v Keniji. Finec je nazadnje zmagal lani na Novi Zelandiji, torej je bil brez zmage šest dirk. "Dolgo je trajalo, a zdaj sva nazaj na vrhu. Velika hvala sovozniku Jonneju in vsej ekipi. Vsi trdo delamo, da smo vse boljši."

Dani Sordo Foto: Guliver Image Dirko je tako dobil 54,7 sekunde pred španskim veteranom Danijem Sordom (Hyundai). Tretje mesto pa je osvojil Finec Esapekka Lappi (Hyundai), ki je zaostal minuto in 20 sekund. Estonec Ott Tänak (M-Sport Ford), ki je iz igre za zmago odpadel že v petek (s platišča se mu je snela pnevmatika), je z dobrima dvema minutama zaostanka osvojil četrto mesto. Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je z več kot osmimi minutami zaostanka končal na petem mestu. Nedeljske štiri brzince je začel na tretjem mestu, a je njegov i20 utrpel okvaro na turbopolnilniku. In tako je izgubil več kot sedem minut.

Reli Portugalska, končni vrstni red:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Dani Sordo (Hyundai) +54,7

3. Esapekka Lappi (Hyundai) +1:20,3

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) +2:04,1

5. Thierry Neuville (Hyundai) +8:22,5

6. Gus Greensmith (Škoda) +9:43.4



Skupni seštevek (5/13):



1. Kalle Rovanperä (Toyota) 98 točk

2. Ott Tänak (Ford) 81

3. Sebastien Ogier (Toyota) 69

4. Elfyn Evans (Toyota) 69

5. Thierry Neuville (Hyundai) 68

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 49

Po petih od 13 dirk letošnje sezone ima Rovanperä zdaj 17 točk prednosti pred Tänakom. Elfyn Evans in Sebastien Ogier (oba Toyota), do te dirke vodilna, nista dobila točk. Valižan je prvi dan relija odstopil, Francoz pa ne nastopa na vseh relijih v sezoni in ga na Portugalskem ni bilo. Ima pa zdaj v konstruktorskem seštevku Hyundai 32 točk prednosti pred Toyoto.