Rovanperä vodi na Portugalskem, odstop Evansa

Valižan Elfyn Evans, moštveni sotekmovalec Rovanperäja in zmagovalec prejšnjega relija na Hrvaškem, uvodnega dne ni končal. Na predzadnji hitrostni preizkušnji je Evans, ki je bil pred relijem skupaj s Francozom Sebastienom Ogierjem z 69 točkami na vrhu skupnega seštevka, zletel s ceste. Dirkač in sovoznik se nista poškodovala, a tudi nista mogla nadaljevati. Če bodo mehaniki dirkalnik popravili do sobote, bo lahko Evans spet startal, vendar bo imel velik časovni pribitek zaradi nedokončanih današnjih hitrostnih preizkušenj.

Evans je sicer do odstopa vozil na šestem mestu, bolj uspešen je bil drugi Toyotin dirkač. A razlike po prvem dnevu niso velike, saj tretji Belgijec Thierry Neuville zastaja 26 sekund, četrti Francoz Pierre-Louis Loubet (Ford) pa še devet desetink več. Tudi Finec Esapekka Lappi (Hyundai) je na petem mestu s 27 sekundami zaostanka še v igri za zmagovalni oder, šele šesti Estonec Ott Tänak (Ford) zaostaja več kot minuto.

"Dober dan je bil. Bil sem hiter, obenem pa sem tudi pazil na dirkalnik in pnevmatike," je prvi dan relija ocenil branilec naslova.

V soboto bo na dirki v okolici Matosinhosa na sporedu sedem "brzincev", reli se bo končal v nedeljo z zadnjimi štirimi.