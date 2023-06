Zahtevne makadamske ceste in spremenljivo vreme. Težko bi bilo težje. Po 140 odpeljanih kilometrih oziroma uri in pol dirkanja pa na reliju Sardinija prvega in drugega loči le desetinka, kar je v reliju skoraj nepredstavljivo. Po treh od šestih petkovih hitrostnih preizkušenj je imel Sebastien Ogier (Hyundai) že 16,3 sekunde prednosti, po koncu dneva pa je za desetinko povedel Esapekka Lappi (Toyota). Na tretjem mestu za 18,6 sekunde zaostaja Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

Za vodilno trojico so se naredili nekoliko večji zaostanki. Aktualni svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) na četrtem mestu zaostaja za 46,1 sekunde (največ je pridobil na deževni zadnji hitrostni preizkušnji), še sekundo Takamoto Katsuta (Toyota) na petem mestu. Moštveni kolega slednjih Elfyn Evans na šestem mestu zaostaja že več kot minuto, tako kot na sedmem Ott Tänak (M-Sport Ford). Evans se je spopadal s predrto pnevmatiko, medtem ko je imel Tänak s svojim avtomobilom nekaj mehanskih težav.

Reli Sardinija, po sedmi od 17 hitrostnih preizkušenj:



1. Esapekka Lappi (Hyundai)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +0,1

3. Thierry Neuville (Hyundai) +18,6

4. Kalle Rovanperä(Toyota) +46,1

5. Takamoto Katsuta (Toyota) +47,4

6. Elfyn Evans (Toyota) +1:05,6

Sebastien Ogier Foto: Guliver Image "Ni bilo treba pritiskati bolj, ena desetinka je dovolj," se je v cilju pošalil Lappi. "Vesel sem, da sem v cilju, to je bila precej zahtevna etapa in tudi naša zadnja leva pnevmatika se je obrabljala, tako da nas je to nekoliko motilo. Vendar smo tukaj, vse je v redu in veselimo se jutrišnjega dne," je dodal 32-letni Finec.

V soboto bo na sporedu naslednjih osem hitrostnih preizkušenj, v nedeljo pa še zadnje štiri. Pred to dirko je v prvenstvu z 98 točkami vodil Rovanperä, z 81 mu je sledil Tänak. Tretji je sicer Ogier (69 točk), ki pa za prvaka ne dirka. Sardinija je njegov četrti nastop sezone. Večno drugo v prvenstvu Neuville ima na petem mestu 68 točk, Evans pa pred njim eno več.