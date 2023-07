Popoln dan za svetovnega prvaka

Za mladega Finca Kalleja Rovanpero (Toyota) je popoln dan na reliju za točke svetovnega prvenstva v Estoniji. Najhitrejši je bil namreč na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah. "Odličen občutek. Zelo sem užival, še posebej na popoldanskih hitrostnih preizkušnjah. Dirkalnik deluje odlično, to so pa tudi moji najljubši brzinci v sezoni. Zakaj torej ne bi užival in pritiskal do konca?! Pa še veliko navijačev je ob cesti."

Thierry Neuville Foto: Guliverimage A tudi tekmeci niso delali napak in zato razlike pred nedeljskimi finalnimi štirimi brzinci ostajajo sorazmerno majhne. Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) na drugem mestu zaostaja 34,9 sekunde, manj kot minuto pa še Finec Esapekka Lappi (Hyundai) in Britanec Elfyn Evans (Toyota). Domači adut Ott Tänak (M-Sport Ford) se je prebil na osmo mesto. Če ne bi bilo kazni petih minut (menjava pogonskega sklopa), bi bil na petem mestu.

Reli Estonija, po 17. od 21 hitrostnih preizkušenj:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +34,9

3. Esapekka Lappi (Hyundai) +45,4

4. Elfyn Evans (Toyota) +52,7

5. Temmu Suninen (Hyundai) +1:41,5

6. Pierre Loubet (M-Sport Ford) +2:25,5

7. Takamoto Katsuta (Toyota) +2:32,5

8. Ott Tänak (M-Sport Ford) +5:55,2