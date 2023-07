Nova smrtna žrtev v Spaju, dirkači F1 pozivajo k ukrepanju

Dilano van't Hoff je usodno nesrečo doživel za zavojema Raidillion in Eau Rouge, ki veljata za ena najhitrejših v svetu avtomotošporta. Mladi nizozemski dirkač se je v ogrado ob progi zaletel s hitrostjo 200 kilometrov na uro, nato ga je odbilo od zaščitnih gum in zavrtel se je nazaj na stezo, kjer je vanj priletel eden od tekmecev. Gre pa že za drugo smrtno žrtev v vsega štirih letih na skoraj istem mestu in na enak način. Takrat je v formuli 2 umrl Francoz Anthoine Hubert.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

Na istem mestu se je pred štirimi leti smrtno ponesrečil Anthoine Hubert. Foto: Guliverimage "Osebno ga nisem poznal. Bil je mlad nizozemski dirkač, nadarjen ter z enakimi sanjami o dirkanju v formuli 1 kot vsi mi pri teh letih. Je zelo žalostno, še posebej za družino in vse vpletene, izrekam jim iskreno sožalje," je po sobotni šprinterski dirki formule 1 v Avstriji povedal njegov rojak Max Verstappen. Sobotna dirka v Spaju je potekala v deževnih razmerah ter pri slabi vidljivosti. Pravih razlogov za tveganje ni bilo, pravi svetovni prvak v formuli 1. "Moramo podrobno preučiti te situacije, ne nujno takoj kriviti steze. Bilo je zelo mokro, kar za sabo prinese še druge stvari. V prihodnosti moramo na to bolj paziti."

"Morali bi razmisliti o spremembi ovinkov"

Le redki si skozi Eau Rouge upajo peljati s polnim plinom. Foto: Guliverimage Ko v belgijskih Ardenih dežuje, so razmere na dirkališču Spa-Francorchamps res nemogoče za dirkanje. Pred dvema letoma se je tam dirka formule 1 začela s kar triurno zamudo in trajala samo eno uro. Da so jo tokrat izpeljali v regionalni seriji s sicer počasnejšimi enosedežniki, je bilo zelo neodgovorno, je bil oster dirkač Aston Martina Lance Stroll. "To je tragičen dan. Izgubili smo mladega dirkača, zato bi rad, da vsi o tem dobro razmislimo. Moje misli so pri njegovi družini. To mi para srce. Mislim, da bi morali razmisliti o spremembi ovinkov Raidillion in Eau Rouge. Tam smo izgubili dva dirkača v štirih letih. Gre za nevaren odsek, vsako leto to poudarimo in enostavno ni pošteno. Nekaj se mora spremeniti."

Pierre Gasly, dirkač ekipe Alpine, si posnetka sobotne nesreče ni želel pogledati. "Spomnilo nas je na to, kar se je pred štirimi leti zgodilo Anthoinu. To ni prav. Ne bi smeli izgubljati mlade talente. Treba bo narediti analizo, kaj je šlo narobe, da se to ne bo več dogajalo. Dovolj talentov smo že izgubili. To je zelo žalosten dan."