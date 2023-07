Je res McLaren postal drugi najhitrejši?

Na prvih petih dirkah je bil drugi najboljši na presenečenje mnogih Aston Martin. Fernando Alonso je celo štirikrat končal na tretjem mestu. Na kvalifikacijah je bil sicer drugi najhitrejši Ferrari, a z izjemo tretjega mesta Charlesa Leclerca v Azerbjadžanu in drugega v Avstriji na dirkah te hitrosti ni bilo več. Nato je vlogo prvega zasledovalca (Španija, Kanada) prevzel Mercedes. Na zadnjih dveh dirkah pa se je stanje še bolj postavilo na glavo: dvakrat je bil drugi Lando Norris z McLarnom, ki bil na prvih dveh dirkah daleč od točk.

Russell: Prav čudno je ...

George Russell Foto: Guliverimage Na VN Madžarske ta angleška ekipa ni bila na zmagovalnem balkonu že 11 let. Ker je bil tudi Oscar Piastri v Silverstonu in zdaj na Hungaroringu med najboljšimi petimi, očitno zadnji McLarnovi dosežki niso naključje. Tudi zato, ker sta dirkališči v Silverstonu in v Budimpešti tako zelo različni. Temu pritrjujejo tudi besede njihovih tekmecev. "Povsem jasno je, da so resen tekmec za drugo najhitrejšo ekipo," je po enajsti dirki sezone dejal George Russell (Mercedes), ki se je z 18. prebil na šesto mesto. Mercedes ima na drugem mestu konstruktorskega seštevka 136 točk prednosti pred McLarnom, pred še nedavno drugim Aston Martinom pa zdaj 39. "Prav čudno je, kako je bil Aston Martin jasno drugi najhitrejši na začetku sezone, zdaj pa ni več konkurenčen. Ferrari ni naredil velikega napredka, McLaren pa velikanski skok."

Še vedno pol sekunde na krog za Red Bullom

Izgublja tudi Ferrari. Foto: Guliverimage "Če ne bi bilo McLarna, bi bili mi zadovoljni s svojim napredkom. Oddaljili smo se od ekip na sredini in se približani Red Bullu. A zdaj je v igro padel McLaren," še razmišlja mladi dirkač Mercedesa. Zelo redko se zgodi, da bi ena ekipa sredi sezone tako zelo izboljšala svoj dirkalnik. "A to daje optimizem tudi nam, da so tako veliki skoki mogoči. Sam verjamem v svojo ekipo. To nam daje samozavest in optimizem, da se lahko približamo Red Bullu. Nismo toliko osredotočeni na McLaren, Aston ali Ferrari, osredotočeni smo na Red Bull. Poskušamo narediti ta velik korak." Korak bo očitno res moral biti velik, saj je Lewis Hamilton v nedeljo za zmagovalcem Verstappnom zaostal skoraj 40 sekund, torej je bil pol sekunde na krog počasnejši. Red Bull je na Hungaroring pripeljal največje posodobitve dirkalnika letos in najverjetneje tudi zadnje. Ob premoči, ki jo ima, in lepi prednosti v obeh seštevkih se že lahko osredotoči na razvoj dirkalnika za sezono 2024.

Aston Martin z drugega padel na peto mesto

Aston Martin je bil drugi najhitrejši, zdaj je samo še peti. Foto: Guliverimage

Na temo razmerja moči med dirkalniki je v zadnjih dneh veliko govoril tudi Alonso. Že pred dirko na Madžarskem o pnevmatikah, češ da so te naredile še večjo razliko kot sami dirkalniki. Po dirki pa je dejal, da več od devetega mesta njegov dirkalnik ni bil zmožen. "Nismo bili dovolj hitri, da bi ogrozili koga pred sabo. Ni nas pa tudi nihče za nami ogrožal. Tri točke za deveto in deseto mesto so bile torej naš maksimum. Na zadnjih dveh dirkah smo imeli težave. V Silverstonu nam je varnostni avtomobil pomagal, da smo prišli do sedmega mesta. Da, zdaj smo za Red Bullom, Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom."