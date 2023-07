Ni skrivnost, da je Ferrari najbolj priljubljena ekipa formule 1. Šef njene ekipe pa tisti z največ odgovornosti in pritiska. In tudi letos poskočnemu konjiču ne gre po željah, ki so najvišja mesta. A novi šef Frederic Vasseur ostaja miren in razsoden. Zdaj razkriva, kakšen je recept. "Nimam Instgrama, nimam Twitterja, ne berem medijev. In zato pritiska prek medijev ne čutim. Niti malo. Mogoče sem pa z drugega planeta."

Lewis Hamilton je na Hungaroringu brez težav za sabo pustil oba ferrarija. Foto: Guliverimage Že res, da v formuli 1 že skoraj 15 let lovorike osvajata samo Red Bull in Mercedes, Ferrari ostaja ikona tega tekmovanja, ekipa, za katero stika pesti največ ljudi in za katero štejejo samo zmage. In ko si razočaranja sledijo iz leta v leto, so vodilni možje, ne le oba dirkača, tisti, ki čutijo največ pritiska. No, novi šef ekipe Frederic Vasseur to očitno ni. Pa čeprav tudi letos Ferrari ne izkorišča potenciala svojega dirkalnika. Na kvalifikacijah imajo na posameznih dirkališčih drugi najhitrejši dirkalnik, a so po polovici prvenstva le četrti v konstruktorskem seštevku, v dirkaškem je višje uvrščeni Carlos Sainz na šestem mestu, a ima skoraj 200 točk manj od vodilnega Maxa Verstappna (Red Bull).

Skupni seštevek na polovici sezone 2023:



1. Max Verstappen (Red Bull) 281 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 171

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133

5. George Russell (Mercedes) 90

6. Carlos Sainz (Ferrari) 87

7. Charles Leclerc (Ferrari) 80

8. Lando Norris (McLaren) 60



1. Red Bull Honda 452 točk

2. Mercedes 223

3. Aston Martin Mercedes 184

4. Ferrari 167

5. McLaren Mercedes 87

"Edini šef ekipe, ki nima Twitterja in Instagrama"

Frederic Vasseur Foto: Guliverimage V pogovoru za spletno stran The Race je na vprašanje, kako je biti šef Ferrarija, kako se je spopadati z najvišjimi pričakovanji, odgovoril: "Nimam Instagrama, nimam Twitterja, ne berem medijev. In zato pritiska prek medijev ne čutim. Niti malo. Mogoče sem pa z drugega planeta. Sem najverjetneje edini šef ekipe, ki nima Twitterja in Instagrama." In zato se z izzivi v kraljici avtomotošporta toliko lažje spopada. "Odločitve sprejemam glede na svoje občutke in ne glede na mnenje drugih." A vseeno dnevno spoznava, kako veliko ekipo vodi. "Ko zjutraj prideš v tovarno in zvečer odideš, so ljudje pred vhodom. Čutiš, koliko strasti ljudje čutijo do ekipe. Ko sem delal v Enstonu, sem v enem letu pred tovarno srečal enega človeka. Tukaj pa so vsak dan." Za Renault je v Enstonu delal leta 2016. "Na vsakem koraku čutiš strast ljudi do Ferrarija, a vseeno odločitve ne sprejemam na podlagi tega," vztraja 55-letni francoski inženir, ki je pred prevzemom Ferrarija delal za ekipo Alfa Romeo.

"Želim manj zapravljenih priložnosti"

Na zadnjih dirkah je uspešnejši od Ferrarija še McLaren. Foto: Guliverimage Lani je bil Ferrari bolj konkurenčen, a je bilo preveč napak ekipe, napak obeh dirkačev, tudi težav z vzdržljivostjo materiala. Letos je konkurenčen le na kvalifikacijah, zapravljene priložnosti pa se spet vrstijo, čeprav jih je manj kot lani. Na 11 dirkah so bili samo dvakrat na zmagovalnem balkonu. "Prav tega si želim v drugi polovici sezone, manj zapravljenih priložnosti. Imeli smo preveč takih ali drugačnih težav. Rad bi, da izkoristimo potencial dirkalnika in osvojimo več točk. Drugo mesto v konstruktorskem seštevku je dosegljivo." Trenutno so 56 točk za drugouvrščenim Mercedesom, vmes je še Aston Martin.

"Imamo potencial, da se borimo za prve štartne položaje. Še v Silverstonu, ki je bil naš najslabši, smo bili na kvalifikacijah do 15. zavoja konkurenčni Verstappnu. Na koncu pa smo bili na dirki deveti in deseti. Pred petimi leti bi bili s tako majhnimi težavami tretji. Danes je konkurenca toliko bolj izenačena in zato potrebuješ res popoln konec tedna." Vasseur tako vztraja, da sezone 2023 še ne bodo odpisali in da se bo razvoj njihovega dirkalnika nadaljeval. Seveda na koncu sezone FIA deli denarno pogačo in drugo mesto prinaša mnogo več milijonov kot na primer četrto oziroma celo peto, saj se je zdaj v igro za drugo mesto vključil še McLaren.