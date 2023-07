Na kvalifikacijah za VN Belgije je bil najhitrejši Max Verstappen (Red Bull), a bo zaradi menjave menjalnika v nedeljo ob 15. uri na šestem štartnem mestu. V prvi vrsti bosta tako Charlec Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull). Na prvem treningu zaradi dežja skoraj niso dirkali, deževna napoved je tudi za soboto, ko so na sporedu kvalifikacije za šprint in šprinterska dirka.

Charles Leclerc Foto: Guliverimage Charles Leclerc (Ferrari), ki je pred štirimi leti na VN Belgije dosegel svojo prvo zmago v formuli 1, bo v nedeljo na prvem štartnem mestu 12. dirke letošnjega prvenstva formule 1. Morda vendarle priložnost za prvo Ferrarijevo zmago letos. A najboljši štartni položaj, 20. v njegovi karieri, je njegov samo zaradi kazni Maxu Verstappnu (Red Bull), ki se bo s prvega mesta prestavil na šesto. Sicer pa je odpeljal skoraj sekundo hitrejši kvalifikacijski krog od Monačana. Ob tem bo v prvi vrsti Sergio Perez (Red Bull).

Lewis Hamilton (Mercedes) in Carlos Sainz (Ferrari) sta si priborila drugo štartno vrsto in kot zadnja za Nizozemcem zaostala manj kot sekundo. Znova bo v igri za stopničke tudi McLaren: Oscar Piastri in Lando Norris sta na kvalifikacijah odpeljala šesti in sedmi čas. Aston Martin za najvišja mesta ni več konkurenčen, Fernando Alonso je bil deveti.

VN Belgije, kvalifikacije za dirko:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 1:46,168

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,820

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,877

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,919

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,984

6. Oscar Piastri (McLaren) +1,197

7. Lando Norris (McLaren) +1,501

8. George Russell (Mercedes) +1,637

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,675

10. Lance Stroll (Aston Martin) +2,673



11. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Esteban Ocon (Alpine)



16. Alex Albon (Williams)

17. Guanju Džov (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

20. Nico Hülkenberg (Haas)



* Pribitek petih štartnih mest zaradi menjave menjalnika.

Začetek kvalifikacij na mokri, konec na suhi stezi

Do začetka kvalifikacij, ki so se sicer začele z desetminutno zamudo, je prenehalo deževati, še sonce se je malo pokazalo. V prvem delu so dirkali z "zelenimi" gumami (za delno mokro stezo) in bili iz kroga v krog hitrejši. Najhitrejši krog tega dela je odpeljal Leclerc, so pa hiter krog brisali povratniku v formulo 1 Danielu Ricciardu (Alpha Tauri). Ker je bil v enem od zavojev preširok (prek meja proge). In tako je ostal brez napredovanja, na predzadnjem, 19. mestu.

Max Verstappen Foto: Reuters Do sredine drugega dela kvalifikacij se je idealna linija že toliko osušila, da so začeli dirkati z gumami za suho stezo. In tako so o preboju v finale deseterice odločale zadnje sekunde. Z 1:51,534 je bil najhitrejši Piastri, Verstappen pa je odpeljal debelo sekundo počasneje in se kot zadnji, 10. uvrstil v zadnji del kvalifikacij. Med drugim sta izpadla oba dirkača ekipe Alpine, ki ju še zadnjič vodi Otmar Szafnauer. Renault je namreč pred začetkom VN Belgije odpustil vse vodstvo svoje ekipe.

Dež odplaknil zadnji trening, kazen za Verstappna

Charles Leclerc Foto: Reuters Na edinem prostem treningu (v petek opoldne) pred nedeljsko VN Belgije so bili na prvih štirih mestih dirkači Ferrarija in McLarna. S časom 2:03,207 je bil najhitrejši Sainz, a zaradi dežja je bilo dirkanja tako malo, da rezultati ne povedo prav ničesar. Že peti Perez je zaostal več kot pet sekund, pet dirkačev pa sploh ni odpeljalo hitrega kroga. Zdrsov s steze in nesreč sicer ni bilo veliko, še najhujšo je doživel Logan Sargeant (Williams). V zavoju Les Combes je končal v zaščitnih gumah in trening je bil za krajši čas tudi prekinjen.

Brez rezultata je ostal tudi aktualni prvak Verstappen. Zmagovalec devetih letošnjih dirk je ostal v garaži, ga pa čaka kazen, ker so v njegovem dirkalniku zamenjali menjalnik. V eni sezoni lahko v posameznem dirkalniku uporabijo štiri, ta je pri Verstappnu že peti. Kvalifikacijskemu rezultatu bodo prišteli pet mest. Ker gre za šprinterski konec tedna, so kvalifikacije za nedeljsko dirko že v petek.

VN Belgije, prosti trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 2:03,207

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,585

3. Lando Norris (McLaren) +1,277

4. Charles Leclerc (Ferrari) +4,941

5. Sergio Perez (Red Bull) +5,033

6. Alex Albon (Williams) +5,187