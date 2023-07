Popolna čistka v vodstvu ekipe Alpine

Dež ni odplaknil le treninga za VN Belgije, lahko bi rekli, da je odplaknil celotno vodstvo ekipe Alpine. Službo sta izgubila šef ekipe Otmar Szafnauer in športni direktor Alan Permane, tehnični direktor Pa Fry pa je dobil to mesto pri Williamsu. Koncern Renault s krivuljo, kako hitro naj bi prišli do zmag, ni bil zadovoljen.

Pat Fry se seli k Wiliamsu. Foto: Guliverimage Že res, da se zaradi dežja na dirkališču Spa-Francorchamps v petek opoldne ni veliko dogajalo, se je pa toliko več v zakulisju. Najprej je Williams oznanil, da bo njihov novi tehnični direktor postal Pat Fry. Anglež v formuli 1 dela že več kot 30 let, v tej vlogi je bil že pri McLarnu in Ferrariju. Podpisal se je pod 66 zmag, en konstruktorski naslov svetovnega prvaka in tri dirkaške. Pri McLarnu je najbolj uspešno deloval v času Mike Häkkinena in Davida Coultharda. Letos je kot tehnični direktor delal za Alpine. Novo službo pri Williamsu bo prevzel novembra. Williams je na začetku sezone dobil že novega šefa ekipe, to je postal James Vowles.

Nepričakovana vest je istočasno prišla iz bivalnika ekipe Alpine. Po obojestranskem dogovoru Renaultovo ekipo formule 1 zapuščata vodja Otmar Szafnauer in športni direktor Alan Permane. V sporočilu za javnost so se Szafnauerju zahvalili za trdo delo v zadnjih 18 mesecih, ko je k njim prestopil iz ekipe Aston Martin. Lani so osvojili četrto mesto med konstruktorji, letos pa ciljali še višje, a so po polovici sezone šesti (47 točk), in to z velikim zaostankom za prvimi štirimi ekipami (četrti Ferrari ima 167 točk). Direktor koncerna Renault Luca de Meo je nedavno sicer Szafnauerju dejal, da ima sto dirk, da naredi zmagovalno ekipo. Oba na položaju ostajata še ta konec tedna. Permane so bo nato po kar 34 letih poslovil od ekipe iz angleškega Enstona. Nedavno je novo vlogo dobil že direktor ekipe Laurent Rossi (položaj za posebne naloge).

Alan Permane bo ta konec tedna v Spaju še delal za Apine. Foto: Guliverimage Od VN Nizozemske, ko se bo prvenstvo konec avgusta nadaljevalo po poletnih počitnicah, bo začasno ekipo Alpine vodil Bruno Famin, zdajšnji podpredsednik Alpine Motorsporta. Famin je v izjavi za motosrport.com v petek dejal, da s Szafnauerjem niso imeli enake časovnice, kako hitro lahko dosežejo uspehe. Vlogo športnega direktorja bo začasno prevzel Julian Rouse, ki je vodja njihovega podmladka, Matt Harman pa bo odslej namesto Fryja vodil tehnično ekipo v Enstonu.

Ali so spremembe v ekipi Alpine tudi posledica novega 24-odstotnega ameriškega lastništva, ni jasno. Pred mesecem dni je namreč z 200-milijonskim vložkom v Alpine vstopila investicijska družba, katere del je tudi filmski zvezdnik Ryan Reynolds, ki je prerodil že valižanski nogometni klub Wrexham. Ti naj bi v Alpinu sicer primarno razvijali marketinško prepoznavnost.

Kadrovska novica je že sredi tedna prišla iz ekipe Ferrari, a ta bolj pričakovana. Ker bo Laurant Mekies leta 2024 postal vodja ekipe Alpha Tauri, je izgubil mesto športnega direktorja Ferrarija. Uradno pri Ferrariju dela še do konca tega tedna, a ga v Belgiji ni. Njegovo vlogo je prevzel Diego Ioverno.