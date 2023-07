Neža Klančar se je z novim slovenskim rekordom 25,81 kot sedmouvrščena iz jutranjih kvalifikacij prebila v polfinale. Lasten rekord, dosežen pred mesecem dni v Zagrebu, je popravila kar za 53 stotink sekunde. "S tem plavanjem sem zelo zadovoljna. Res odličen rezultat. Priplavala sem v polfinale, kar je bil tudi prvi cilj. Zdaj se moram pa skoncentrirati in dobro spočiti, da popoldne naredim še en odličen start," je po tekmi povedala 23-letna Neža Klančar, ki si je prvič v karieri priborila polfinale na prvenstvu svetovne elite.

Neža Klančar Foto: Plavalna zveza Slovenije "Že pred prvenstvom sem vedel, da je hitra. Imela sva dovolj časa, da sva formo stopnjevala in se v miru pripravila. Kljub dolgemu čakanju na prvi start sva ostala osredotočena in mirna. Plavala je odlično. Popoldan bo treba za finale to vsaj ponoviti. Pustimo se presenetiti," pa je o nastopu povedal njen trener pri Olimpiji Tomaž Torkar. A v popoldanskem polfinalu je bila nekaj počasnejša (25,83) in prvi finale v karieri se ji je izmuznil za sedem stotink.

"Z nastopom sem zadovoljna, a moram priznati, da sem si želela še malo hitrejši čas. Že zjutraj sem bila tako hitra in seveda sem si želela tudi finale. A zdaj grem z dvignjeno glavo naprej, saj me jutri čaka še nastop na 50 m prosto," je po polfinalu povedala 23-letna plavalka Olimpije, ki je imela tudi malce nesreče, saj ob prihodu v cilj ni prišla povsem 100-odstotno na zaključek.

Janja Šegel Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Janja Šegel je nastope na prvenstvu končala z 28. mestom na 200 m hrbtno z izidom 2:17,20. "Za mano je zadnji nastop na tem prvenstvu. Glede na to, da se nisem veliko pripravljala za to disciplino, sem z odplavanim rezultatom zadovoljna. 150 metrov je bilo zelo dobrih, na koncu pa mi je zmanjkalo malo moči," je povedala Korošica, ki se je pred tem v Fukuoki prebila v polfinale na 200 m prosto.

Zgodovinski dosežek O'Callaghanove

Mollie O'Callaghan Foto: Reuters Avstralka Mollie O'Callaghan je prva plavalka v zgodovini, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila zlato kolajno na 100 in 200 m prosto. Devetnajstletnica je slavila še a krajši razdalji z 52,16. "Na prvenstvo sem res prišla uživat in se zabavat, zdaj sem prvakinja na 100 in 200 m prosto. Ne bom lagala. Občutek je nekako čuden. Sama sploh nisem vedela, da to pred mano še ni uspelo nobeni plavalki. Navdušena sem," je po dvojni kroni dejala avstralska najstnica, ki ima v zbirki iz Fukuoke zdaj že štiri zlata odličja, saj je bila tudi članica avstralskih štafet na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto.

Svetovni rekord Qina, a ...

Qin Haiyang Foto: Reuters Kitajec Qin Haiyang je na 200 m prsno zmagal z novim svetovnim rekordom 2:05,48. Lani dosežen rekord Avstralca Zaca Stubblety-Cooka je popravil za 47 stotink sekunde in prav Avstralec je bil z 2:06,40 tisti, ki je osvojil srebro, Američan Matt Fallon je bil z 2:07,74 bronast. "Seveda sem zadovoljen. Ampak to niso moje sanje. Moje sanje so 100 m prsno," je po tekmi za prireditelje povedal 24-letni Kitajec, ki je na Japonskem osvojil že zlati kolajni na 50 in 100 m prsno. In Kitajec je prav na krajših razdaljah lovil rekord Britanca Adama Peatyja in takrat po zmagi namignil na sanjske cilje in rekord.

SP v plavanju, Fukuoka:



Ženske:

100 m prosto: 1. Mollie O'Callaghan (Avs) 52,16, 2. Siobhan Bernadette Haughey (Hkg) 52,49, 3. Marrit Steenbergern (Niz) 52,71 ... 22. Janja Šegel (Slo)

200 m prsno: 1. Tatjana Schoenmaker (JA) 2:20,80, 2. Kate Douglass (ZDA) 2:21,23, 3. Tes Schouten (Niz) 2:21,63



Moški:

200 m hrbtno: 1. Hubert Kos (Mad) 1:54,14, 2. Ryan Murphy (ZDA) 1:54,83, 3. Roman Mityukov (Švi) 1:55,34

200 m prsno: 1. Qin Haiyang (Kit) 2:05,48 (svetovni rekord), 2. Zac Stubblety-Cook (Avs) 2:06,40, 3. Matt Fallon (ZDA) 2:07,74