Janji Šegel ni bila najbolj zadovoljna

"Za mano je drugi jutranji nastop, z izidom in uvrstitvijo pa nisem najbolj zadovoljna, saj sem letos plavala že hitreje. A pustimo zdaj to. Jutri me čaka še tekma na 200 m hrbtno in takrat bomo naredili končno oceno," je po tekmi povedala 22-letna plavalka ravenskega Fužinarja.

Janja Šegel je bila razumljivo nezadovoljna, saj je lani na sredozemskih igrah v Oranu z novim slovenskim rekordom 54,26 osvojila srebrno kolajno, pa tudi letošnji dosežek 54,55 z absolutnega državnega prvenstva v domačem bazenu bi bil dovolj za polfinale.

V kvalifikacijah je bila s 53,15 najhitrejša svetovna podprvakinja Siobhan Bernardette Haughey iz Hongkonga, zanesljivo pa se je v polfinale prebila tudi branilka naslova Avstralka Mollie O'Callaghan, ki je v četrtek dosegla svetovni rekord na 200-metrski razdalji. Med najboljšimi 16 je tudi njena rojakinja in olimpijska prvakinja Emma McKeon.

Ob koroški olimpijki bo v petek nastopila tudi Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije na 50 m delfin.