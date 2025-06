Nekdanjima plavalcema Jamesu Magnussenu in Brettu Hawku, ki sta se vključila v bitko za svetovni rekord in milijon ameriških dolarjev na Enhanced Games, na katerih si športniki lahko pomagajo z dopingom, je Mednarodna zveza za vodne športe (World Aquatics) prepovedala kakršnokoli sodelovanje na tekmovanjih, na katerih ima tudi sama besedo.

Mednarodna zveza za vodne športe je sprejela nov odlok, ki posameznikom, ki podpirajo in odobravajo dogodke, ki promovirajo uporabo poživil za izboljšanje zmogljivosti, ali sodelujejo na njih, prepoveduje tekmovanje ali opravljanje položajev v organizaciji.

Nov odlok so predstavili kot odgovor na tekmovanje Enhanced Games, ki naj bi luč sveta ugledalo maja prihodnje leto v Las Vegasu. Gre za tekmovanje, na katerem si lahko športniki pomagajo z dopingom, za zmage in svetovne rekorde pa so obljubljene bogate nagrade. Glavni podpornik iger je avstralski poslovnež Aron D'Souza.

Kdor bo izboljšal svetovni rekord – ta ne bo štel kot uradni svetovni rekord –, bo bogatejši za milijon ameriških dolarjev (885.600 evrov), zmaga pa bo sodelujočim prinesla 250 tisoč ameriških dolarjev (221.400 evrov).

Takojšnja prepoved

Pred časom je javno v bitko za milijon dolarjev stopil nekdanji avstralski plavalec, večkratni olimpijski medalist James Magnussen, kot trener pa se izpostavlja še en nekdanji avstralski plavalec Brett Hawke.

James Magnussen je v želji po svetovnemu rekordu in finančni nagradi popolnoma spremenil telo. Foto: Guliverimage

Ameriški in avstralski mediji zdaj poročajo, da sta po novem odloku oba prejela takojšnjo prepoved s strani Mednarodne zveze za vodne športe. Noben od njiju ne sme sodelovati na plavalnih tekmovanjih, olimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih, v kakršnikoli vlogi.

"Še naprej varujemo integriteto naših tekmovanj, zdravje in varnost naših športnikov"

"Tisti, ki si želijo šport z dopingom, niso dobrodošli pri World Aquatics ali na naših dogodkih. Novi odlok zagotavlja, da lahko še naprej varujemo integriteto naših tekmovanj, zdravje in varnost naših športnikov ter verodostojnost svetovne skupnosti za vodne športe," je v izjavi dejal predsednik World Aquatics Husain al-Musallam. "Novi odlok zagotavlja, da lahko še naprej varujemo integriteto naših tekmovanj, zdravje in varnost naših športnikov ter verodostojnost svetovne skupnosti za vodne športe." Foto: Guliverimage

Ob tem je spodbudil tudi Avstralsko plavalno zvezo, naj "sprejme podobne politike na nacionalni ravni". Dodal je, da tisti, ki se bodo pripravljali na omenjene igre in se jih udeležili, ne bodo mogli zasesti nobenega položaja v Mednarodni plavalni zvezi.

Prva izvedba "dopinških olimpijskih iger" v Las Vegasu od 21. do 24. maja prihodnje leto bo vključevala tekmovanja v plavanju (50 in 100 metrov prosto/delfin), atletiki (100 metrov in 100/110 metrov z ovirami) in dvigovanju uteži.