Sašo Boškan z državnim rekordom bronast na na EP do 23 let

Plavalec kranjskega Triglava Sašo Boškan je na evropskem prvenstvu do 23 let v Šamorinu na Slovaškem osvojil bronasto odličje. Z izidom 3:49,26 je za 1,02 sekunde izboljšal tudi absolutni slovenski rekord Mariborčana Martina Baua iz leta 2017.

Zmagal je Bolgar Petar Micin z zelo dobrim dosežkom 3:46,66, srebrn je bil Britanec Tyler Melbourne Smith s 3:48,69. Sašo Boškan pa si je bron priplaval v pravi drami. Tekmo je začel zadržano in vseskozi lovil tekmece. Še v zadnji obrat je krenil s petega mesta, nato pa zadnjih 50 metrov s 27,60 preplaval najhitreje med vsemi finalisti in ugnal Italijana Filippa Bertonija in Madžara Attilo Kovacsa, ki sta bila vseskozi pred njim.

"Na takih tekmah je vedno pomembna le uvrstitev in na semaforju najprej pogledamo doseženo mesto. Zame pa je bil tokrat pomemben tudi čas. Letos nimam priznanega dosežka iz Banjaluke 3:50,3, zdaj pa sem si priplaval tudi dobro izhodišče za boljšo skupino na svetovnem prvenstvu v Singapurju in tudi tam lahko startam na dober dosežek," je po uspehu kariere dodatno razsežnost dodal olimpijec iz Pariza. "Pred prvenstvom sem imel v mislih kolajno in očitno je bila danes konkurenca res prav primerna za ta dosežek, čeprav je dosežen čas in rekord presenetil tudi mene."

O taktiki v finalu pa: "Naredil sem, kot sva se dogovorila z Luko (trener Luka Berdajs, op. STA). Tekmeci so se hitro zagnali na prvih 100 metrih, sam pa sem vedel, da je tekma dolga in da moram biti potrpežljiv. Najbolj pomembnih zadnjih 100 metrov, spet pa sem bil zelo hiter na zadnji razdalji bazena, a to v tej formi zmorem, saj je bilo podobno že dopoldan," je še povedal današnji slovenski plavalni junak dneva. Sam si je želel napasti še Britanca, ki pa je imel že nekaj preveč prednosti: "To mi je ostalo za drugič."

V soboto Boškana čaka še tekma na 800 m prosto. "Finale v tej disciplini je direkten in ni me v najhitrejši skupini, Upam, da pokažem že dopoldan še en dober nastop in da bom že v dopoldanskem času lahko konkurenčen tekmecem."