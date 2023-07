Stevens še nikoli boljši, svetovni rekord na 200 m prosto

Peter John Stevens Foto: Plavalna zveza Slovenije S 27,08 je Peter John Stevens odplaval še en zelo dober izid, za osebnim rekordom, ki ga je dosegel v polfinalu, je 28-letni slovenski reprezentant zaostal vsega štiri stotinke sekunde. Zmagal je Kitajec Haiyang Qin, ki je v Fukuoki zlato kolajno osvojil že na 100 m prsno. S 26,29 je bil tri desetinke in pol oddaljen od svetovnega rekorda Britanca Adama Peatyja, ki ga je napovedoval. "To je še vedno moja želja," je po tekmi priznal Kitajec. Srebro je osvojil branilec naslova Američan Nic Fink s 26,59, bron pa drugi Kitajec Jiajun Sun s 26,79.

"Zelo dober nastop v finalu in osmo mesto. Ne morem biti bolj zadovoljen, glede na to, da se je v zadnjih treh mesecih veliko dogajalo v mojem življenju, od selitve do novega trenerja, nov sistem dela in ostalo. Tudi poročil sem se. Magična meja 27 sekund ostaja za naslednjič in tudi zato sem glede naslednjega štarta optimističen;" je po osmem mestu pripovedoval Stevens. "V to tekmo sem šel brez pričakovanj. To je moj najboljši rezultat na svetovnem prvenstvu v velikem bazenu. Zelo sem motiviran za delo naprej, če bom finančno uspel nadaljevati in upam, da dobim podporo za naprej, tudi s strani plavalne zveze."

Nov svetovni rekord na 200 m prosto

Mollie O'Callaghan Foto: Reuters Avstralska plavalka Mollie O'Callaghan je zmagala na 200 m prosto in z 1:52,82 dosegla nov svetovni rekord. Star rekord Italijanke Federice Pellegrini iz leta 2009 je popravila za 13 stotink sekunde. Drugo mesto je osvojila olimpijska prvakinja Avstralka Ariarne Titmus z 1:53,01, ki je prvenstvo v Fukuoki v soboto začela s svetovnim rekordom na 400 m prosto. Bron pa je osvojila 16-letna Kanadčanka Summer McIntosh, ki je z 1:53,65 dosegla tudi nov mladinski svetovni rekord.

"Prav šokirana sem. Bila sem poškodovana in želela sem se imeti predvsem dobro, zato rekorda seveda nisem pričakovala," je po tekmi povedala 19-letna zmagovalka, a priznala, da jo je do tega časa prignal tudi dvoboj z reprezentančno kolegico Ariarne Titmus. "Konkurenca je bila res močna, zato sem se na koncu samo gnala, ne glede na to, kako težko je bilo."

Novo zlato kolajno je osvojil Francoz Leon Marchand, ki ga v Parizu že najavljajo za enega zvezdnikov olimpijskih iger prihodnje leto. Po slavju na 400 m mešano, kjer je vzel svetovni rekord Američanu Michaelu Phelpsu iz leta 2008, je bil z 1:52,43 prepričljivo najboljši še na 200 m delfin, a ob dejstvu, da je na tekmi manjkal svetovni prvak Kristof Milak z Madžarske. Kar 1,2 sekunde je zaostal Poljak Krzysztof Chmielewski, tri stotink več v napetem finišu Japonec Tomoru Honda.

SP v plavanju, Fukuoka:



Moški:

200 m delfin: 1. Leon Marchand (Fra) 1:52,43, 2. Krzysztof Chmielewski (Pol) 1:53,62, 3. Tomoru Honda (Jap) 1:53,66

50 m prsno: 1. Qin Haiyang (Kit) 26,29, 2. Nicolas Fink (ZDA) 26,59, 3. Sun Jiajun (Kit) 26,79 ... 8. Peter John Stevens (Slo) 27,08

800 m prosto: 1. Ahmed Hafnaoui (Tun) 7:37,00, 2. Samuel Short (Avs) 7:37,76, 3. Robert Finke (ZDA) 7:38,67



Ženske:

200 prosto: 1. Mollie O'Callaghan (Avs) 1:52,85 (svetovni rekord), 2. Ariarne Titmus (Avs) 1:53,01, 3. Summer Mcintosh (Kan) 1:53,65



Mešana štafeta 4x100 mešano: 1. Kitajska 3:38,57, 2. Avstralija 3:39,03, 3. ZDA 3:40,19