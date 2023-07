Novinec na mokrem vodil nekaj krogov pred nepremagljivim

Max Verstappen Foto: Reuters Šprinterska dirka, dolga 15 krogov, bi se morala začeti ob 17.05, a se je nekaj minut prej znova močno ulilo in na stezi je bilo takoj ogromno vode. 20 minut zatem se je spet pokazalo sonce. In ob 17.35 so le speljali za varnostnim avtomobilom. Po petih krogih vožnje za varnostnim avtomobilom je sledilo 11 krogov šprinterske dirke. Ker se je steza delno že osušila, je takoj za umikom varnostnega avtomobila polovica dirkačev zapeljala na menjavo dežnih gum za vmesne, druga polovica pa krog pozneje. Max Verstappen (Red Bull) se je odločil za previdnejšo drugo možnost in tako za nekaj krogov izgubil vodstvo. Prvič v karieri je vodil Oscar Piastri (McLaren), ki je takoj menjal gume. Tako je profitiral tudi Pierre Gasly (Alpine), ki se je prebil na tretje mesto. S počasnim postankom so stopničke zapravili pri Ferrariju.

Oscar Piastri Foto: Reuters Po štirih krogih dirkanja je na robnik zapeljal izkušeni Fernando Alonso (Aston Martin), se zavrtel in obtičal v peščeni izletni coni. Za nekaj krogov je znova na stezo zapeljal varnostni avto. Ko se je ta umaknil, je Verstappen prehitel Piastrija in se odpeljal k drugi letošnji šprinterski zmagi. Na koncu je imel skoraj sedem sekund prednosti pred dirkačem McLarna. Tretji je ostal Gasly, obliž na zadnje rane za ekipo Alpine. Istočasno, ko je Verstappen povedel, pa je imel precej težav Sergio Perez (Red Bull). Odnašalo mu je zadek dirkalnika in Lewis Hamilton (Mercedes) ga je napadel za četrto mesto. Sledil je dotik. Komisarji so sedemkratnemu prvaku strogo dosodili pet sekund pribitka in zato je bil na koncu sedmi, ne četrti. Pereza so v naslednjih zavojih prehitevali en za drugih, pozneje je zapeljal v bokse in odstopil.

Glavna dirka na dirkališču Spa-Francorchamps sledi v nedeljo ob 15.00.

VN Belgije, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren) +6,7

3. Pierre Gasly (ALpine) +10,7

4. Carlos Sainz (Ferrari) +12,6

5. Charles Leclerc (Ferrari) +15,0

6. Lando Norris (McLarten) +16,0

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +16,8

8. George Russell (Mercedes) +16,8

9. Esteban Ocon (Alpine) +22,4

10. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +22,8

11. Lance Stroll (Alpine) +25,0

12. Alex Albon (Williams) +26,3

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +27,0

14. Kevin Magnussen (Haas) +32,9

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +36,3

16. Logan Sargeant (Williams) +37,5

17. Nico Hülkenberg (Haas) +37,8

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +39,2

Odstop: Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin)

Nekaj minut za tem, ko začne deževati, je na stezi veliko stoječe vode ali celo potoki, ki tečejo čez progo. Foto: Reuters

Kvalifikacije za šprint: dež, traktor, sonce in Verstappen

Max Verstappen je bil najhitrejši na opoldanskih kvalifikacijah za šprint. Foto: Guliverimage

Oscar Piastri Foto: Guliverimage Odločilni del kvalifikacij za sobotno šprint dirko je bil precej dramatičen, saj so na še ne povsem suhi stezi dirkali z gumami za suho stezo in iz kroga v krog izboljševali svoje čase. Zadnji je hiter krog odpeljal Verstappen in bil res najhitrejši, a le 11 tisočink pred novincem Piastrijem. V drugi štartni vrsti v boju za točke od osem do ena bosta dirkača Ferrarija, Carlos Sainz in Charles Leclerc. Zadnji si je v petek priboril prvi štartni položaj za nedeljsko glavno dirko, ko bo moral Verstappen zaradi kazni (menjava menjalnika) štartati s šestega in ne prvega mesta.

VN Belgije, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:49,056

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,011

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,025

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,195

5. Lando Norris (McLaren) +0,333

6. Pierre Gasly (Alpine) +0,644

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,844

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,905

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,438

10. George Russell (Mercedes) +6,686



11. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

12. Alex Albon (Williams)

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Guanju Džov (Alfa Romeo)

20. Nico Hülkenberg (Haas)

Foto: Reuters Kvalifikacije so se začele s 35 minutami zamude, saj so sušili progo. Na traktorje so imeli nameščene puhalnike in s steze so pihali in odrivali stoječo vodo. Videti je bilo precej bizarno. Dopoldne je v Spaju namreč deževalo. Na že delno suhi stezi in ob nekaj sončnih žarkih so nato prvi del kvalifikacijah odpeljali na pnevmatikah "intermediate". Presenečenj ni bilo. V zaključku drugega dela pa je Lance Stroll (Aston Martin) prvi in edini poskusil z gumami za suho stezo. Bilo je še prezgodaj, sredi kroga je zletel v zaščitne gume. Nekaj sekund pred koncem so zato izobesili rdečo zastavo in dirkači v hitrem krogu tega niso mogli dokončati. Med njimi Alonso, ki je tako po krivdi ekipnega kolega ostal brez finalnega dela.