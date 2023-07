Takšna premoč, da bi šel v bokse še enkrat - samo za trening

Res bi si lahko privoščil postanek več. Max Verstappen. Foto: Reuters Premoč Maxa Verstappna (Red Bull) je vse bolj neverjetna. Ogroziti ga ne more niti ekipni tekmec Sergio Perez (Red Bull), pa čeprav je štiri mesta pred njim na štartni vrsti. Aktualni svetovni prvak je zaradi petega uporabljenega menjalnika štartal s šestega namesto s prvega mesta. Perez je že v prvem krogu prehitel Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je bil na prvem štartnem položaju. V devetem krogu je Verstappen ujel in prehitel Monačana. Po prvih postankih pa je Nizozemec prehitel še Mehičana in se odpeljal proti svoji 45. zmagi v karieri.

Osma zaporedna zmaga, že deseta, če štejemo še šprinterske dirke. Foto: Reuters Njegova premoč je bila tolikšna, da je malo v šali malo zares 10 krogov pred ciljem dirkaškemu inženirju predlagal še tretji postanek. "Ali gremo še enkrat v bokse, da bomo malo trenirali postanke?" Na komandnem mestu jim ni bilo za šalo. Osmo zaporedno zmago je dosegel s prednostjo 22 sekund pred Perezom in 32 pred Leclercom. Tako bi si pravzaprav lahko privoščil še "trening postanek". Tega si je ob velikih razlikah krog pred ciljem Lewis Hamilton (Mercedes), da bi v zadnjem krogu Verstappnu ukradel točko za najhitrejši krog na dirki. In mu jo tudi je. Sedemkratni svetovni prvak je dirko končal na četrtem mestu.

VN Belgije, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +22,3

3. Charles Leclerc (Ferrari) +32,2

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +49,6

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +56,1

6. George Russell (Mercedes) +63,1

7. Lando Norris (McLaren) +73,7

8. Esteban Ocon (Alpine) +74,7

9. Lance Stroll (Aston Martin) +79,3

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +80,2

11. Pierre Gasly (Alpine) +83,0

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +85,1

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +95,4

14. Alex Albon (Williams) +96,1

15. Kevin Magnussen (Haas) +101,7

16. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +103,0

17. Logan Sargeant (Williams) +104,4

18. Nico Hülkenberg (Haas) +110,4

Odstop: Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)



Skupni seštevek (12/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 314 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 189

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +148

5. Charles Leclerc (Ferrari) 99

6. George Russell (Mercedes) 99

7. Carlos Sainz (Ferrari) 92

8. Lando Norris (McLaren) 69



1. Red Bull Honda 503 točke

2. Mercedes 247

3. Aston Martin Mercedes 196

4. Ferrari 191

5. McLaren Mercedes 103

6. Alpine Renault 57

Štart VN Belgije. Foto: Reuters Najbolj dramatičen trenutek dirke je bil zelo ozek prvi zavoj, ko so Hamilton, Carlos Sainz (Ferrari) in Oscar Piastri (McLaren) vanj skušali zapeljati kolo ob kolesu. Španec je tako zadel v Avstralca. V soboto na šprintu drugi Piastri je s poškodovanim dirkalnikom takoj odstopil, dirkač Ferrarija pa je kljub luknji na stranici dirkalnika vozil naprej, a toliko izgubljal, da je pozneje vseeno parkiral v garaži. Po nekaj slabših dirkah je Fernando Alonso (Aston Martin) pridirkal peto mesto, McLaren pa ni bil konkurenčen kot v soboto in na prejšnjih dveh, Lando Norris je bil ob precejšnji obrabi pnevmatik sedmi.

Prvenstvo, ki ga z veliko prednostjo dobiva Verstappen, se bo nadaljevalo po poletnih počitnicah. Konec avgusta sledi prav domača dirka dirkača Red Bulla - VN Nizozemske.

Kako se je razpletala dirka.



Cilj: Verstappen do 45. zmage v karieri, osme zapored. Z prednostjo višjo od 22 sekund pred Perezom. Premoč brez primere. Hamilton je res odpeljal najhitrejši krog na dirki.



Predzadnji krog: Ob velikih razlikah dodatni postanek Hamiltona, da bo skušal v zadnjem krogu Verstappnu vzeti točko za najhitrejši krog. Dirkač Red Bulla ima sicer zdaj res že tolikšno prednost, da bi šel lahko še na en "trening postanek".



Še 6 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +14,9, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Alonso, 6. Russell*, 7, Norris, 8. Stroll*, 9. Cunoda, 10. Ocon (postanek manj)



Še 10 krogov: To je pa že smešno. "Ali gremo še enkrat v bokse, da bomo malo trenirali postanke," sprašuje po radijski zvezi Verstappen in 17 pred Leclercom. Ima že 13 sekund prednosti pred Perezom. Pa sta oba na enaki strategiji.



Še 11 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +11,4, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Ocon.



Še 13 krogov: Najboljši so opravili z drugim postankom. Verstappen je brez težav ostal pred Perezom in Leclercom.



Še 16 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +8,5, 3. Leclerc, 4. Alonso, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Cunoda, 10. Albon.



27. krog: Oblaki so prešli stezo, spet sije sonce in teh nekaj kapelj ni spremenilo vrstnega red pri vrhu. Max je osem sekund pred Checom.



23. krog: Dež še naprej rahlo pada. Russell šele zdaj na prvi postanek, a so mu kljub dežju nadeli gume za suho stezo.



22. krog (polovica dirke): 1. Verstappen, 2. Perez +3,9, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Alonso, 6. Russell, 7. gasly, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Albon.



20. krog: Perez je že štiri sekunde za Verstappnom, prav neverjetno, kako mu ne more slediti z enakim dirkalnikom.



18. krog: Prve dežne kaplje. Ob dvojnem vodstvu Red Bulla se zapleta. A naj bi padalo samo 10 minut, pa še to ne premočno.



17. krog: In Verstappen je že prvi. Neverjetno kakšna premoč! Uspelo mu je s prehitevanjem na ravnini Kemmel.



16. krog: 1. Perez, 2. Verstappen +1,3, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Stroll*, 6. Russell*, 7. Gasly*, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Albon (*brez postanka)



15. krog: Verstappen v bokse. Sicer se bojijo, da čez 10 minut prihaja dež. Perez nazaj v vodstvo, je pa ostal aktualni prvak pred Leclercom.



14. krog: Postanek vodilnega Pereza, tudi tretjega Leclerca.



13. krog: Perez je 2,5 sekunde pred Verstappnom. V bokse je zapeljal Hamilton. Lewis se je vrnil tik pred Strolla in uspel zadržati četrto mesto.



9. krog: Verstappen je že tik za Leclercom, Perez pa je pred njima samo tri sekunde. In po zunanji strani pred ovinkom Kemmel gre Max na drugo mesto.



8. krog: 1. Perez, 2. Leclerc +3,0, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Alonso, 6. Cunoda, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Sargeant, 10. Gasly.



6. krog: Verstappen je prehitel Hamiltona in je že tretji. Norris že na prvo menjavo gum.



5. krog: 1. Perez, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Verstappen, 5. Alonso, 6. Cunoda, 7. Sainz, 8. Albon, 9. Stroll, 10. Norris, 11. Russell, 12. Ocon.



4. krog: Tudi Sainz ima poškodovan dirkalnik (luknjav stranici) in Alonso ga je prehitel za šesto mesto. Mesta izgublja tudi Norris.



2. krog: 1. Perez, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Verstappen, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Stroll.



1. krog: Perez že vodi, na koncu ravnine Kemmel brez težav mimo Leclerca. Tako močan je Red Bullov dirkalnik. Verstappen je že četrti.



Štart! Skozi prvi zavoj Leclerc pred Perezom. Hamilton, Sainz in Piastri so skušali skozi prvi zavoj en ob drugem. Hamilton je ostal tretji, Sainz je "odrezal" Piastrija in na šprintu drugi s poškodovanim McLarnom končuje dirko.



Krog za ogrevanje. Štart bo na suhi stezi, na gumah brez profila.



Štartna vrsta (44 krogov): 1. Leclerc, 2. Perez, 3. Hamilton, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Verstappen, 7. Norris, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Stroll.



Še pol ure do štarta. Proga je suha. Za zdaj ne kaže na dež, v Ardenih se lahko vse hitro spremeni. Hülkenberg, ki bo tako ali tako kot zadnji štartal iz boksov, ima nekaj težav z dirkalnikom (dim iz pogonskega sklopa). Vprašanje, če sploh bo štartal.