Verstappen premagan, prvi žrtvi nagnjenega zavoja

Max Verstappen prvi dan dirkanja v Zandvoortu ni končal na prvem mestu. Za 23 tisočink ga je premagal Lando Norris. Pred že v petek skoraj polnimi oranžnimi tribunami nesreč ni manjkalo, nagnjeni zavoji na tej stezi so zelo zahtevni. Kako bo šele v soboto in nedeljo, ko utegne še deževati.

Oscar Piastri Foto: Reuters Petkov dan na VN Nizozemske je v Zandvoortu minil na suhi stezi. Za soboto in nedeljo pa je možnost ploh in neviht precej večja. Na drugem treningu so bile razlike med tekmeci majhne, saj je bil v vsega sedmih desetinkah kar 17 voznikov. Nekaj sta izstopala le najhitrejša dva Lando Norris (McLaren) in Max Verstappen (Red Bull). Šele v drugi polovici razpredelnice sta bila oba Ferrarija, Charles Leclerc na 11. mestu in Carlos Sainz na 17., a kot zapisano, zaostanki so majhni. Lewis Hamilton je bil na četrtem mestu, George Russel pa na 14. (oba Mercedes), a so bile med njima le tri desetinke. Razplet sobotnih kvalifikacij je tako zelo negotov (15.00).

Oscar Piastri (McLaren) in Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) sta končala v zidu nad nagnjenim tretjem zavojem. In zato sta drugi trening končala na samem začelju. Izkušeni Avstralec je v rokah čutil bolečine kljub nizki hitrosti še vedno silovitega udarca. Dvakrat je v petek na pesek zapeljal tudi Verstappen, a se je obakrat lahko vrnil nazaj na asfalt.

Le nekaj minut za Piastrijem je v istem zavoju trčil še Daniel Ricciardo. Foto: Reuters

VN Nizozemske, 2. trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:11,330

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,023

3. Alex Albon (Williams) +0,269

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,308

5. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,390

6. Pierre Gasly (Alpine) +0,436

7. Sergio Perez (Red Bull) +0,487

8. Lance Stroll (Aston Martin) +0,505

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,527

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,533

11. Charles Leclerc (Ferrari) +0,585

12. Logan Sargeant (Williams) +0,604

13. Esteban Ocon (Alpine) +0,671

14. George Russell (Mercedes) +0,679

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,744

16. Carlos Sainz (Ferrari) +0,763

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,074

18. Nico Hülkenberg (Haas) +1,363

19. Oscar Piastri (McLaren) +1,571

20. Daniel Ricciardo Alpha Tauri) +1,766

Prvi trening Verstappnu, Hülkenberg poskrbel za rdečo zastavo

Max Verstappen je dobil prvi trening. Lani in predlani je dobil domačo VN Nizozemske. Foto: Reuters

Fernando Alonso in že v petek skoraj povsem polne tribune v Zandvoortu Foto: Reuters Že v času prvega treninga v petek opoldne so bile tribune skoraj povsem polne. Nizozemce so uspehi Verstappna obnoreli. In dvakratni svetovni prvak je najhitrejši krog odpeljal že na tem treningu (1:11,852). Za njim sta na razpredelnici sledila še dva večkratna svetovna prvaka Alonso in Hamilton. Trening je bil za nekaj minut tudi prekinjen, saj je v pesek zletel Nico Hülkenberg (Haas).

Red Bull po poletnih počitnicah na svojem dirkalniku nima novosti, enako Ferrari, nekaj posodobitev pa so namestili pri McLarnu, Mercedesu in Aston Martinu. Poskočni konjič iz Maranella je bil na prvem treningu v ozadju, saj niso uporabljali najhitrejših rdečih pnevmatik. Leclerc je tako dosegel zgolj 16. čas. Drugega Ferrarija pa je upravljal njihov rezervni voznik Robert Schwartzman (19.).

VN Nizozemske, 1. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:11,852

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,278

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,373

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,471

5. Alex Albon (Williams) +0,595

6. Lando Norris (McLaren) +0,608

7. Logan Sargeant (Williams) +0,765

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,806

9. Juki Cunoda A(lpha Tauri) +0,897

10. Esteban Ocon (Alpine) +0,950

11. George Russell (Mercedes) +0,961

12. Pierre Gasly (Alpine) +1,043

13. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +1,138

14. Kevin Magnussen (Haas) +1,470

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,596

16. Charles Leclerc (Ferrari) +1,667

17. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,974

18. Nico Hülkenberg (Haas) +2,171

19. Robert Schwartzman (Ferrari) +2951

20. Lance Stroll (Aston Martin) brez časa