Red Bull kaznovan za kršitev proračunske kapice

Christian Horner, May Verstappen in Adrian Newey si lahko oddahnejo.

Max Verstappen bo kljub kršitvi proračunske kapice njegove ekipe Red Bull v letu 2021 obdržal naslov svetovnega prvaka formule 1. Ekipo sta doleteli le blažja denarna kazen in omejitev časa testiranja v vetrovniku.

Nihče ni pričakoval, da bodo Maxu Verstappnu odvzeli lanski naslov prvaka. Foto: Reuters Po skoraj treh tednih od objave poročila, da je ekipa svetovnega prvaka Maxa Verstappna Red Bull kršila proračunsko kapico za sezono 2021, je Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) le izrekla kazen. Ker je šlo za manjšo prekoračitev (manj kot pet odstotkov od dovoljenih 145 milijonov), so se z Red Bullom pogodili za kazen v višini sedem milijonov ameriških dolarjev in 10-odstotno zmanjšanje aerodinamičnih testiranj v vetrovniku. Denarno kazen morajo plačati v roku 30 dni.

Ker je v proračunsko kapico vključen le del stroškov ekip formule 1 (plače dirkačev denimo niso), je sedem milijonov za bogatejše ekipe, kot so Red Bull, Ferrari in Mercedes, ki imajo proračun več kot 200 milijonov, zanemarljiva vsota. Tako nizka kazen je lahko zgolj povod, da se bo v prihodnosti kapico še kršilo. Ko se o naslovu prvaka odloča do zadnje dirke, lahko nov del na dirkalniku v vrednosti pol milijona prinese pomembno prednost. Teh lani Mercedes ni imel, ker je že prej dosegel proračunsko kapico.

Fia je manjšo nepravilnost pri proračunski kapici ugotovila tudi pri ekipi Aston Martin. Kazni zanje za zdaj še niso objavili.