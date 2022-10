Mrtvaške glave in največje hitrosti

Še tri dirke in končana bo 22 dirk dolga sezona 2022 formule 1. Lovoriki sta oddani, a zato vročice ta konec tedna v mehiški prestolnici ne bo nič manj. Mehičani so nori na avtomotošport. Odkar se je VN Mehike leta 2015 vrnila na koledar, je to dirka z najboljšim vzdušjem na tribunah. Kot bi bili na nogometu. Za piko na i letos dirka sovpada še z največjim mehiškim praznikom.

Mrtvaške glave (calaca) spremljajo največji mehiški praznik. Foto: Reuters Dan mrtvih je v Mehiki vesel praznik. In ne traja le en dan. Prvega novembra obeležujejo dan vseh svetih (Dia de Todos los Santos), drugega novembra pa dan mrtvih (Dia de Muertos), a praznovanje spomina na pokojne svojce se s povorko po mestnih ulicah začne že teden prej. Na domovih okrasijo spominske oltarje, grobove prekrijejo s krizantemami in imajo kar ob njih zabave. Zaščitni znak praznovanja pa je mrtvaška glava (calaca). Tako ne bodite presenečeni, če boste na tribunah dirkališča bratov Rodriguez v Ciudad de Mexicu ta konec tedna videli številne navijače s poslikanimi obrazi v podobi mrtvaške glave. Takšna, izdelana iz marcipana, pa je med najbolj priljubljenimi darili v času praznika. Tako bo na VN Mehike, 20. dirki letošnjega prvenstva formule 1, še bolj veselo in bučno kot v minulih letih.

Zadnjih pet zmagovalcev VN Mehike:



2021 - Max Verstappen (Red Bull)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Max Verstappen (Red Bull)

2017 - Max Verstappen (Red Bull)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen je na VN Mehike z Red Bullom zmagal že trikrat. Foto: Guliver Image Formula 1 se je v Mehiko vrnila leta 2015, po dobrih dveh desetletjih. Dirkališče bratov Rodriguez, eno najhitrejših na svetu (na koncu najdaljše ravnine so dosegali tudi hitrosti, večje kot 370 kilometrov na uro), so modernizirali, naredili varnejše in zdaj znova gosti mehiško VN. In tako bo vsaj še naslednje tri sezone, saj so ta teden organizatorji z vodstvom tekmovanja podpisali novo pogodbo. Mehičani so nori na avtomotošport. Zdaj je zanimanja za formulo 1 še več, ko imajo svojega voznika v Red Bullu, v ekipi konstruktorskih prvakov. Sergio Perez je z dvema zmagama in sedmimi drugimi mesti trenutno tretji v skupnem seštevku sezone. Še drugo leto zapored je pomembno pomagal Maxu Verstappnu do naslova prvaka med vozniki. Za Nizozemca je to najuspešnejša dirka. Tu je zmagal že trikrat, tudi lani.

Skupni seštevek pred VN Mehike:



1. Max Verstappen* 391 točk

2. Charles Leclerc 267

3. Sergio Perez 265

4. George Russell 218

5. Carlos Sainz 202

6. Lewis Hamilton 198

7. Lando Norris 109

8. Esteban Ocon 109



1. Red Bull* 656 točk

2. Ferrari 469

3. Mercedes 416

4. Alpine 149

5. McLaren 138



* svetovni prvak

Perez: Seveda, želim si zmagati

Že v četrtek je Pereza na dirkališču pozdravila množica navijačev. Foto: Guliver Image "Seveda, želim si zmagati. To je moj cilj, cilj vseh, ki so na štartni vrsti, seveda je to tudi Maxov cilj. Ne bo pa lahko. Zanjo potrebujemo popoln konec tedna," je pred začetkom dirkaškega konca tedna poudaril Perez, ki je bil na domači dirki najboljši lani (tretji). Zaradi njega se je že na četrtkovem promocijskem dogodku na dirkališču zbralo več tisoč ljudi. Ko bo na treningih in dirki zapeljal v zadnje zavoje steze − na stadionski del −, bo množica navijačev vsakič na nogah. Na več kot kilometer dolgi uvodni ravnini bo njegov Red Bull s Hondinim motorjem znova najmočnejši, pa čeprav zaradi visoke nadmorske višine (2.200 metrov) in bolj redkega zraka moč motorja ne bo toliko prišla do izraza.

Spored VN Mehike:



Petek:

20.00 − 1. trening

23.00 − 2. trening



Sobota:

19.00 − 3. trening

22.00 − kvalifikacije



Nedelja:

21.00 − dirka

"Red Bull je tisti, ki ga bo v nedeljo treba premagati," se zaveda Charles Leclerc. Njegov Ferrari naj bi na zadnjih dirkah že preizkušal izboljšave in nastavitve za naslednje leto. Pri tem bodo morali paziti, da Monačan ne izgubi še drugega mesta v skupnem seštevku: Perez za njim zaostaja samo dve točki. Tudi Verstappen pravi, da je misli že usmeril v sezono 2023. Po najboljši dirki v sezoni pred tednom dni v Austinu v krog favoritov za zmago sodi še Mercedes. Lewis Hamilton, ki je na VN ZDA šest krogov pred ciljem še vodil, sicer pravi, da je malo verjetno, da bodo letos prišli do zmage.

Red Bull in Aston Martin naj bi se z Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) pogodila v primeru kršenja finančne kapice za leto 2021. Podrobnosti naj bi bile znane v kratkem.