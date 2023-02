Formula 1 išče nova moštva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo formule 1 je sprožilo postopek iskanja morebitnih novih ekip v tekmovanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V sodelovanju s krovno zvezo Fio so v vodstvu tekmovanja sklenili k sodelovanju povabiti moštva, ki imajo resen namen vključitve v karavano.

Potem ko je nekdanji dirkač Michael Andretti pred mesecem dni sporočil, da se namerava s svojo ameriško ekipo in ob podori koncerna General Motors - ta bi v tekmovanje vstopil z znamko avtomobilov Cadillac - pridružiti formuli 1, se zdaj možnosti sodelovanja odpirajo še drugim.

Sedanje ekipe formule 1 sicer nad zamislijo niso navdušene, poroča dpa. Razlog je preprost, saj bi marketinški tržni delež, ki si ga zdaj razdeli deset ekip, z vsakim novincem postal sorazmerno manjši.

A projekt podpira Fia. Zato so sprožili proces, v katerem se bodo lahko ekipe iz drugih razredov avtomobilskega športa prijavile tudi za formulo 1. Kot je pojasnil predsednik zveze Mohamed Ben Sulajem, je zanimanje kandidatov nov dokaz, da je formula 1 priljubljena in da lahko raste.

Moštva bodo morala v prijavi navesti tehnične zmožnosti in ustrezno število sodelavcev, prav tako pa bodo morali kandidati predložiti načrt, kako bodo finančno "pokrili" delovanje v formuli 1. Kot sodoben pogoj sodelovanja pa Fio zanima tudi, kako bodo morebitna nova moštva v karavani do leta 2030 spoprijeli s trajnostnimi vidiki in prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Zadnjo besedo pri morebitni širitvi formule 1 imata sicer oba partnerja, Fia in predstavniki vodstva oziroma podjetja Liberty Media, ki lastniško vodi tekmovanje.

